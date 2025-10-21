ചാറ്റ്ജിപിടി ഇനി വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ലഭ്യമാവില്ല! എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾക്ക് മെറ്റയുടെ വിലക്ക്: കാരണമിത്
ചാറ്റ്ജിപിടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ വിലക്ക്. സുരക്ഷയുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നയത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തിയത്.
ഹൈദരാബാദ്: മെറ്റ എഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും സന്ദേശങ്ങൾ എഴുതാനും സമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും വിവർത്തനം ചെയ്യാനുമൊക്കെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾ ചാറ്റ്ജിപിടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി ഇത്തരം തേർഡ് പാർട്ടി എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ ലഭ്യമാകില്ല. 2026 ജനുവരി 15 മുതൽ വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ ലഭ്യമാകില്ലെന്നാണ് മെറ്റ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയോടൊപ്പം, ഉപയോക്തൃ അനുഭവം കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് വാട്ട്സ്ആപ്പ് ബിസിനസ് എപിഐ പോളിസിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതെന്നാണ് മെറ്റ പറയുന്നത്.
2025 ഒക്ടോബർ 18നാണ് മെറ്റ പുതിയ നയം പുറത്തിറക്കിയത്. വലിയ ഭാഷാ മോഡലുകൾ, ജനറേറ്റീവ് എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, ജനറൽ പർപ്പസ് എഐ അസിസ്റ്റൻസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തേർഡ് പാർട്ടി എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾക്കും വിലക്ക് ബാധകമാണ്. അതേസമയം ബാങ്കുകൾ, ഇ-കൊമേഴ്സ് പോർട്ടലുകൾ, ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ലാബുകൾ, ട്രാവൽസ്, ഫുഡ് ഡെലിവറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉപഭോക്തൃ സേവനത്തിനായി എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമല്ലെന്ന് മെറ്റ വ്യക്തമാക്കി. അതായത് എഐ അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നവരെ ഇത് ബാധിക്കില്ല. മെറ്റഎഐയുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അതേപടി ലഭ്യമാകും.
ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് പരിശോധിക്കുന്നതിനോ കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് സന്ദേശം അയച്ചാൽ മറുപടി ലഭിക്കുന്നത് എഐ വഴിയാണ്. പുതിയ നയം ഇതിനെ വിലക്കില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനോ, ആശുപത്രിയിൽ അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുക്കുന്നതിനോ, ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനോ, ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോ, ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങിനോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനം വേഗത്തിലെത്തിക്കാൻ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിസിനസുകാരെ മെറ്റയുടെ പുതിയ നയമാറ്റം ബാധിക്കില്ല.
വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ നയത്തിലെ മാറ്റം എഐ മേഖല വളരുന്നതിനൊപ്പം മത്സരവും വർധിക്കുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. തേർഡ് പാർട്ടി എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളിലെ നിയന്ത്രണം സെർവറുകളിലെ അധിക ലോഡ് കാരണമാണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഒരു എഐ യുദ്ധത്തിന്റെ സൂചനയാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. ഇത് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ മെറ്റ എഐയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മെറ്റയുടെ പ്രതിബന്ധതയും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
ചാറ്റ്ജിപിടി പറയുന്നത്:
വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ നയമാറ്റത്തിൽ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട്, വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ചാറ്റ്ജിപിടി നൽകുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. "2026 ജനുവരി 15 മുതൽ, ചാറ്റ്ജിപിടി ഇനി വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ലഭ്യമാകില്ല. അതേസമയം iOS, ആൻഡ്രോയ്ഡ്, വെബ് എന്നിവയിൽ ചാറ്റ്ജിപിടി തുടർന്നും ലഭ്യമാണ്," ഓപ്പൺഎഐയുടെ പ്രതികരണമിങ്ങനെ.
നിലവിൽ വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴി ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ 2026 ജനുവരി 15ന് മുമ്പ് വാട്ട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് പ്രധാന ചാറ്റ്ജിപിടി അക്കൗണ്ടുമായി (വെബ്, ആൻഡ്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ iOS എന്നിവയിൽ) ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ പറഞ്ഞു. കാരണം നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജനുവരി 15ന് ശേഷം വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ചാറ്റ്ജിപിടിയുമായി നടത്തിയ ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഉപയോക്താവിന്റെ പ്രധാന ചാറ്റ്ജിപിടി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കില്ല. വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ്ജിപിടിയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഉപയോക്താവിന് അതിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഓപ്പൺഎഐ പറയുന്നത്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഫോൺ നമ്പർ അൺലിങ്ക് ചെയ്യാനാവും.
