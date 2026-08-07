ചാറ്റ്ജിപിടിയില് അണ്ലിമിറ്റഡ് ചാറ്റ്; ടെക്സ്റ്റ് പരിധി നീക്കി ഓപ്പണ് എഐ
സൗജന്യ, ഗോ ഉപയോക്താക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ചാറ്റ് പരിധി നീക്കി ഓപ്പണ് എഐ. പുതിയ മോഡലായ ജിപിടി-5.6 ലൂണയുടെ ഡിഫോൾട്ട് മോഡലും തിങ്ക്' ബട്ടണും പുറത്തിറക്കി.
Published : August 7, 2026 at 8:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് സന്തോഷവാര്ത്തയുമായി ഓപ്പണ് എഐ. ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ സൗജന്യ, ഗോ ഉപയോക്താക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ചാറ്റ് പരിധികൾ ഓപ്പൺ എഐ നീക്കം ചെയ്തു. കൂടാതെ വേഗതയും കാര്യക്ഷമതയുമുള്ള പുതിയ ജിപിടി-5.6 ലൂണയുടെ ഡിഫോൾട്ട് മോഡലും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കായി പുതിയ 'തിങ്ക്' ബട്ടണും ഓപ്പണ് എഐ പുറത്തിറക്കി.
വലിയ ഉപയോക്തൃ സമൂഹത്തെ മനസിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റെന്ന് ഓപ്പണ് എഐ അറിയിച്ചു. ഓരോ ആഴ്ചയും ഏകദേശം ഒരു ബില്യൺ ആളുകൾ ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട്ണ് മോഡല് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതെന്നും ഓപ്പണ് എഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ, GPT-5.5 ന് പകരമായി GPT-5.6 ലൂണ ഫ്രീ, ഗോ ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള ഡിഫോൾട്ട് എഐ മോഡലായി മാറും.
We’re making better intelligence easier to access in ChatGPT for everyone:— OpenAI (@OpenAI) August 6, 2026
- GPT-5.6 Sol now powers both Instant and deep reasoning for Plus & Pro users, delivering more factual, focused responses.
- Free & Go users get unlimited text chats with GPT-5.6 Luna starting tomorrow. pic.twitter.com/JXhmj5GLTH
ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ പഴയ അപ്ഡേഷന് പ്രകാരം ഫ്രീ, ഗോ ടയർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ടെസ്റ്റ് പരിധിയുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ടെസ്റ്റ് പരിധി കഴിയുമ്പോള് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കാനോ പണമടച്ചുള്ള പ്ലാനിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ ചാറ്റ്ജിപിടിയില് ദൃശ്യമാകും. എന്നാല് പുതിയ അപ്ഡേഷനിലൂടെ സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പ്രതിദിന/സമയ പരിധികൾ പൂർണമായും ഒഴിവാകും. ടെക്സ്റ്റ് ചാറ്റുകളിൽ നിരക്ക് പരിധി മാറുന്നതോടെ തടസമില്ലാതെ ആശയവിനിമയം നടത്താനും കഴിയും.
പുതിയ അപ്ഡേഷനിലെ ഡിഫോൾട്ട് മോഡലായ ലൂണയുടെ ഉപയോഗം പഴയ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വസ്തുതാപരമായ പിഴവുകൾ പൂര്ണമായും കുറയ്ക്കും. കൂടുതൽ ചിന്തയും ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനവും ആവശ്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഈ പുതിയ ഫീച്ചർ സഹായിക്കുമെന്നും ഓപ്പണ് എ ഐ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഫയൽ അപ്ലോഡുകൾ, ഇമേജ് ജനറേഷൻ, വോയ്സ് ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക ഉപയോഗ പരിധികൾ പഴയതുപോലെ തുടരും.
റോൾഔട്ട് വിശദാംശങ്ങൾ
We’re making better intelligence easier to access in ChatGPT for everyone:— OpenAI (@OpenAI) August 6, 2026
- GPT-5.6 Sol now powers both Instant and deep reasoning for Plus & Pro users, delivering more factual, focused responses.
- Free & Go users get unlimited text chats with GPT-5.6 Luna starting tomorrow. pic.twitter.com/JXhmj5GLTH
വെബ്, മൊബൈൽ, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്നിവയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാണ്. മാറ്റങ്ങൾ ജിപിടിയുടെ പതിവ് ചാറ്റ് അനുഭവത്തിന് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ എന്ന് ഓപ്പണ്എഐ വ്യക്തമാക്കി. കോഡെക്സിലും ജിപിടി വർക്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ജിപിടി-5.6 Sol മോഡലിനെ ഈ അപ്ഡേറ്റ് ബാധിക്കില്ല.
പ്ലസ്, പ്രോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അപ്ഡേഷന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു
പ്ലസ്, പ്രോ സബ്സ്ക്രൈബർമാർക്ക് ഇന്ന് മുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത GPT-5.6 Sol മോഡൽ ലഭിച്ചുതുടങ്ങി. ഈ മോഡലിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയെന്നത് തിങ്ക് ബട്ടണിൻ്റെയും ലൂണയുടെയും സംയോജനമാണ്. ഇതിലൂടെ തൽക്ഷണ, ചിന്താ പ്രതികരണങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത ജോലികൾക്കായി വ്യത്യസ്ത മോഡലുകൾക്കിടയിൽ മാറേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് മോഡൽ എത്രമാത്രം ചിന്തിക്കണമെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു പുതിയ സ്ലൈഡർ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ലളിതമാണെങ്കില് സ്ലൈഡർ താഴ്ത്താന് കഴിയും. ഗവേഷണം, ആസൂത്രണം അല്ലെങ്കിൽ കോഡിംഗ് പോലുള്ള കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികള് ചെയ്യണമെങ്കില് ഉപഭോക്താവിന് സ്ലൈഡര് ഉയര്ത്താന് കഴിയും.
പുതിയ മോഡലുകൾ വസ്തുതകളിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമാണെന്ന് ഓപ്പണ്എഐ അവകാശപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക, മെഡിക്കൽ, നിയമപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആന്തരിക പരിശോധനകളിൽ, GPT-5.5 ഇൻസ്റ്റൻ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് GPT-5.6 ലൂണ വസ്തുതാപരമായ പിശകുകൾ 62 ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നു. അതേസമയം GPT-5.6 Sol cut പിശകുകൾ 68 ശതമാനം കുറച്ചു.
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