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സൈബർ കെണിയൊരുക്കി ഹാക്കർമാർ, കസ്റ്റം ജിപിടിയുടെ മറവിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നു: ചാറ്റ്ജിപിറ്റി ഉപയോക്താക്കൾ ജാഗ്രതൈ!

രണ്ട് വ്യാജ കസ്റ്റം ജിപിടികൾ വഴിയാണ് ഹാക്കർമാർ ഉപയോക്താക്കളെ കബളിപ്പിച്ച് ഉപകരണത്തിനുള്ളിൽ കടന്നുകൂടിയത്. കുറഞ്ഞത് 40 പേരുടെ ഉപകരണങ്ങളെ ഇത് ബാധിച്ചതായി സൈബർ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ ഹൺട്രസ്.

CLICKFIX ATTACK POWERSHELL MALWARE OPENAI ഓപ്പൺഎഐ
Representational Image (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 5:03 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ചാറ്റ്ജിപിറ്റിയുടെ 'കസ്റ്റം ജിപിടി' സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തി. സൈബർ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ 'ഹൺട്രസ്' പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഉപയോക്താക്കളെ കബളിപ്പിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ദോഷകരമായ കോഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കസ്റ്റം ജിപിടികൾ പ്രേരിപ്പിച്ചു. പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളും ടൂളുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി ആളുകൾക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ചാറ്റ്ജിപിറ്റിയുടെ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പതിപ്പുകളാണ് കസ്റ്റം ജിപിടികൾ.

ഇവ ചാറ്റ്ജിപിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ ChatGPT.com-ൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനാലും ഓരോ പേജിലും അസിസ്റ്റന്‍റിന്‍റെ പേരും അത് നിർമ്മിച്ചയാളുടെ പ്രൊഫൈലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനാലും ആളുകളെ എളുപ്പത്തിൽ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ സാധിക്കും.

എങ്ങനെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്?

ഇതിനായി ഹാക്കർമാർ രണ്ട് വ്യാജ കസ്റ്റം ജിപിടികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും, അതിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ സൈറ്റ് ലിങ്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന 'ClickFix' എന്ന വ്യാജ പേജിൽ ചില കമാൻഡുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും, അതുവഴി വൈറസ് അടങ്ങിയ ഫയൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഇത് ഘട്ടംഘട്ടമായി ഉപകരണത്തെ നശിപ്പിക്കും. 40 ഓളം പേരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇത്തരത്തിൽ കേടായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ രണ്ട് കേസുകൾ നേരിട്ട് കസ്റ്റം ജിപിടി വഴിയാണെന്നും സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ ഹണ്ട്രെസ് പറഞ്ഞു.

CLICKFIX ATTACK POWERSHELL MALWARE OPENAI ഓപ്പൺഎഐ
ChatGPT and Cloudflare-branded ClickFix lure on Google Sites page (Image Credit: Huntress)

ആദ്യത്തെ വ്യാജ കസ്റ്റം ജിപിടി ഓപ്പൺഎഐ സെപ്റ്റംബർ 25ന് നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം മറ്റൊന്ന് കൂടി കണ്ടെത്തി. ഇതോടെയാണ് ഓപ്പൺഎഐ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ ഹാക്കർമാർ കസ്റ്റം ജിപിടികൾ വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ രീതി ഇനിയും തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഹൺട്രസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

CLICKFIX ATTACK POWERSHELL MALWARE OPENAI ഓപ്പൺഎഐ
Threat actors abused ChatGPT's Custom GPT feature to deliver this lure (Image Credit: Huntress)

ആളുകൾ കബളിക്കപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ?

ഗൂഗിളിൽ ചാറ്റ്ജിപിറ്റിക്കായി തിരയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലായി സ്പോൺസർ ചെയ്ത രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് വ്യാജ പേജ് കണ്ടെത്തിയത്. വ്യാജ പേജിലാണ് കസ്റ്റം ജിപിടി ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഉപയോക്താക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായി ഹാക്കർമാർ ഈ വ്യാജ കസ്റ്റം ജിപിടിക്ക് 'പ്ലസ് 5.6' എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കസ്റ്റം ജിപിടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡർമാർ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് ആളുകൾ എളുപ്പത്തിൽ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനും വഞ്ചിക്കപ്പെടാനും കാരണമാകുന്നു.

CLICKFIX ATTACK POWERSHELL MALWARE OPENAI ഓപ്പൺഎഐ
In one incident, Microsoft Defender quarantined ISOSimple.msi (Image Credit: Huntress)

പ്രധാന സൈറ്റിൽ ഇതിന്‍റെ സേവനം താല്ക്കാലികമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും, അതിനാൽ മറ്റൊരു ബാക്കപ്പ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കാണിക്കുന്ന വ്യാജ നോട്ടീസും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. ഗൂഗിൾ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷാ പരിശോധനയെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജ പേജ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചില കമാൻഡുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വിശ്വസിച്ച് കമാൻഡ് അടിക്കുന്നതോടെ വൈറസ് അടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടും.

CLICKFIX ATTACK POWERSHELL MALWARE OPENAI ഓപ്പൺഎഐ
COTFileReadApp.exe signature details next to the unsigned ceiinfolog.dll (Image Credit: Huntress)

കാനൻ കമ്പനിയുടെ വിശ്വസനീയമായ ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണെന്ന് കബളിപ്പിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ വ്യാജ കസ്റ്റം ജിപിടി വൈറസ് അടങ്ങിയ ഫയൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടത്. തുടർന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ കണ്ണുവെട്ടിക്കാനായി കാനന്‍റെ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ റീഡർ എന്ന പേരിൽ സ്ഥിരമായ ടാസ്ക് ആയി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഓഡിയോ ഫയലിന്‍റെ രൂപത്തിലാണ് വൈറസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളെ മറികടന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും സ്ക്രീനിൽ ഒരു വ്യാജ ലോഡിംഗ് സ്ക്രീൻ കാണിക്കുകയും ചെയ്‌തത്.

ഇതോടെ ഓഡിയോ ഫയലിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച 315 ഫോൾഡറുകളും 806 ഫയലുകളും അടങ്ങുന്ന വൈറസ് കോഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കെത്തും. ഇത് ദൂരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാനും വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും ഹാക്കർമാരെ സഹായിച്ചു. ക്ലൗഡ്‌ഫ്ലെയർ, ഗൂഗിൾ, ക്വാഡ്9 എന്നിവ വഴിയുള്ള രഹസ്യ നെറ്റ്‌വർക്ക് ട്രാഫിക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹാക്കർമാരുടെ പ്രധാന സെർവറുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്.

CLICKFIX ATTACK POWERSHELL MALWARE OPENAI ഓപ്പൺഎഐ
RAT strings behind the control, payload and persistence features (Image Credit: Huntress)

എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ 27ന് കണ്ടെത്തിയ രണ്ടാമത്തെ വ്യാജ കസ്റ്റം ജിപിടി ഇതേ അപകടകരമായ വൈറസ് തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തിച്ചതെങ്കിലും, മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഉപകരണത്തിലേക്ക് കടന്നുകൂടിയത്. ഇത് സ്റ്റാർഡോക്ക് എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്‍റെ ഫയലുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്‌ത് മുൻപത്തെ ഓഡിയോ ഫയലിന് പകരം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ന്യൂഗെറ്റ് പാക്കേജിനുള്ളിൽ വൈറസ് ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചുമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ കടന്നുകൂടിയത്.

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TAGGED:

CLICKFIX ATTACK
POWERSHELL MALWARE
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