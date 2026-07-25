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ചാറ്റ്‌ജിപിടി സേവനങ്ങൾക്ക് തടസം നേരിടുന്നു, സമ്മതിച്ച് ഓപ്പൺ എഐ: ഇന്ത്യയിലും നിശ്ചലം, ഉപയോക്താക്കളുടെ പരാതി പ്രവാഹം

കൊച്ചി, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ, ന്യൂഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ സേവനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ഓപ്പൺഎഐ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഓപ്പൺഎഐ CHATGPT OUTAGE CHATGPT ISSUE
Representational Image (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 25, 2026 at 4:09 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പൺഎഐയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എഐ ചാറ്റ്‌ബോട്ടായ ചാറ്റ്‌ജിപിടി പണിമുടക്കി. ഇന്ന് (ജൂലൈ 25) ഉച്ചയ്‌ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തടസം നേരിടാൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ ആഗോളതലത്തിലാണ് ചാറ്റ്‌ജിപിടി സേവനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നേരിടുന്നത്.

ന്യൂഡൽഹി, കൊച്ചി, ചെന്നെ, ബെംഗളൂരു, കൊൽക്കത്ത, പൂനെ, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, അഹമ്മദാബാദ്, ജയ്‌പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായും പ്രശ്‌നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഡൗൺഡിറ്റക്‌റ്ററിന്‍റെ കണക്കനുസരിച്ച് യുഎസ്, യൂറോപ്പ്, ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ഓസ്‌ട്രേലിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിരവധി ആളുകൾക്ക് ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്‌നമുണ്ടായി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും, തങ്ങളുടെ സേവനം ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഓപ്പൺഎഐ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രശ്‌നങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്‌ത് വരികയാണെന്നും ചാറ്റ്‌ജിപിടി അറിയിച്ചു.

ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഓപ്പൺഎഐ CHATGPT OUTAGE CHATGPT ISSUE
Screenshot of OpenAI's status page (Image Credit: OpenAI Status Page)

ലഭിച്ചത് 1500-ലധികം പരാതികൾ

ഇന്ന് ഉച്ചയ്‌ക്ക് 2.09ഓടെയാണ് പ്രശ്‌നം ആരംഭിച്ചത്. വെബ്‌സൈറ്റിലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെ ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്ന് 1500-ലധികം പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ 80 ശതമാനം പേരും ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പരാതിപ്പെട്ടത്. അതേസമയം, 8 ശതമാനം ഉപയോക്താക്കളും മൊബൈൽ ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും 7 ശതമാനം പേർ എപിഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും ഫയൽ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നിലവിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്.

ഓപ്പൺ എഐയുടെ പ്രതികരണം:
ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തടസമുണ്ടെന്ന് ഓപ്പൺഎഐയുടെ സമ്മതിച്ചു. പ്രശ്‌നം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. പ്രവർത്തനരഹിതമായതിന്‍റെ കാരണം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഓപ്പൺഎഐ ഉടനെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

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TAGGED:

ചാറ്റ്‌ജിപിടി
ഓപ്പൺഎഐ
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