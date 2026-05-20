ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ രണ്ട് പാളികളെന്ന് ഇസ്രോ, നിർണായക കണ്ടെത്തൽ: വിശദമായി അറിയാം
രണ്ട് പാളികളുള്ള കേക്ക് പോലെയുള്ള ഘടനയാണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെന്ന് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവ മേഖലയിലെ ഉപരിതല പ്രവർത്തനളെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഭാവി പദ്ധതികൾക്കും കണ്ടെത്തൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ഇസ്രോ.
By PTI
Published : May 20, 2026 at 6:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വെറും പൊടിപടലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രതലമല്ല ചന്ദ്രോപരിതലം, മറിച്ച് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാളികൾ ചേർന്ന ഘടനയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന (ഐഎസ്ആർഒ) കണ്ടെത്തി. ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിക്രം ലാൻഡർ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിലാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. രണ്ട് പാളികളുള്ള കേക്ക് പോലെയുള്ള ഘടനയാണെന്നാണ് ഐഎസ്ആർഒ പുതിയ പഠനത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് പറയുന്നത്.
ചെറിയ ഉൽക്കാശിലകൾ നിരന്തരമായി ഇടിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിന്റെ പാളികൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ അടർന്നുപോയതായും തകർന്നതായും പറയുന്നു. ബഹിരാകാശത്തിനും അനുബന്ധ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കുമുള്ള ദേശീയ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ അഹമ്മദാബാദിലെ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ വകുപ്പിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് പുതിയ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. പഠനം 'ദി ആസ്ട്രോഫിസിക്കൽ ജോണലിൽ' പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2023 സെപ്റ്റംബർ 2ന് ചന്ദ്രയാൻ 3-യുടെ ഭാഗമായ വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ എഞ്ചിനുകൾ ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുകയും കുറച്ചകലെ മാറി വീണ്ടും ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ 'ഹോപ്പ്' പരീക്ഷണത്തിൽ റോക്കറ്റ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ 3 സെന്റീമീറ്റർ വരെയുള്ള പൊടിപടലങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോവറിനെപ്പോലെ പ്രവർത്തിച്ചാണ് പൊടി നീക്കിയത്.
ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ 3 സെന്റീമീറ്റർ വരെയുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ നീങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടത് പഴക്കമുള്ളതും കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ളതുമായ മറ്റൊരു പാളിയാണ് കണ്ടതെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉപരിതലത്തിലെ 3 സെന്റീമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള പൊടി ഭാരം കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും, 6.5 സെന്റീമീറ്റർ ആഴത്തിലെത്തുമ്പോൾ അത് ഇരട്ടി സാന്ദ്രതയുള്ളതും അഞ്ച് മടങ്ങ് കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തി. കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് നനഞ്ഞതും കട്ടിയുള്ളതുമായ കളിമണ്ണ് പോലെയാണെന്നും പഠനം പറയുന്നു.
ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവ മേഖലയിലെ ഉപരിതല പ്രവർത്തനളെ കുറിച്ച് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നുവെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളിലെ ഉയർന്ന വൈവിധ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭാവി പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതികൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഇസ്രോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിന് പിന്നിൽ ഉൽക്കാശിലകളായിരിക്കാമെന്നും പഠനം മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നു.
