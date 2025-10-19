ETV Bharat / technology

ചന്ദ്രനിൽ സൂര്യൻ്റെ കൊറോണൽ മാസ് ഇജക്ഷൻ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു? നിര്‍ണായക കണ്ടെത്തലുമായി ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ-2

കൊറോണൽ മാസ് ഇജക്ഷൻ ചന്ദ്രനിൽ തട്ടിയപ്പോൾ പകൽസമയത്ത് ചന്ദ്രനിൽ വലിയ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെട്ടു.

Lunar atmosphere
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 19, 2025 at 3:48 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഭ്രമണപഥത്തിൽ പുതിയ മാറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് ചന്ദ്രയാൻ-2. സൂര്യൻ്റെ കൊറോണൽ മാസ് ഇജക്ഷൻ ചന്ദ്രനിൽ (CME) ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ചന്ദ്രയാൻ്റെ അന്തരീക്ഷ ഘടന എക്സ്പ്ലോറർ-2 വിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. കൊറോണൽ മാസ് ഇജക്ഷൻ ചന്ദ്രനിൽ തട്ടിയപ്പോൾ പകൽസമയത്ത് ചന്ദ്രൻ്റെ ദുർബലമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വലിയ അന്തരീക്ഷ മർദം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ചന്ദ്രൻ്റെ ദുർബലമായ അന്തരീക്ഷത്തെ പൊതുവേ പറയുന്നത് എക്സോഫിയർ എന്നാണ്. ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലമാണ് എക്സോസ്‌ഫിയറിൻ്റെ അതിർത്തി. സർഫസ് ബൗണ്ടറി എക്സോസ്‌ഫിയർ വിഭാഗത്തിലാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നത്. സൗരവികിരണം, സൗരവാതം (ഹൈഡ്രജൻ, ഹീലിയം എന്നിവയുടെ അയോണുകൾ, സൂര്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ചെറിയ അളവിലുള്ള ഭാരമേറിയ അയോണുകൾ) എന്നിവയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം, ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലവുമായുള്ള ഉൽക്കാശിലകളുടെ ആഘാതം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി പ്രക്രിയകൾ വഴിയാണ് ചന്ദ്രനിൽ എക്സോസ്‌ഫിയർ നിർമിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഈ പ്രക്രിയകൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ആറ്റങ്ങളെയും തന്മാത്രകളെയും സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു, അവ എക്സോസ്‌ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുന്നു. സൂര്യൻ്റെ കൊറോണൽ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ ഉദ്‌വമനമാണ് കൊറോണൽ മാസ് ഇജക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമായും ഹീലിയം, ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചന്ദ്രൻ ഒരു വായുരഹിത ഉപഗ്രഹമാണ്. കാന്തികത ഇല്ല, ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെ സൗരപ്രഭാവങ്ങളെ (ഭാഗികമായി പോലും) സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. ചന്ദ്രനെ ബാധിക്കുന്ന കൊറോണൽ മാസ് ഇജക്ഷൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ്‌ മാസത്തിലാണ്.

ചന്ദ്രനിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ സൗര കൊറോണൽ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ വർധിച്ച അളവ് ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ആറ്റങ്ങളെ തട്ടിമാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ വർധിപ്പിച്ചുവെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി അവയെ ചന്ദ്ര എക്സോഫിയറിലേക്ക് സ്വതന്ത്രമാക്കി, ഇത് സൂര്യപ്രകാശമുള്ള ചന്ദ്ര എക്സോഫിയറിലെ മൊത്തം മർദത്തിൻ്റെ വർധനവിന് കാരണമായി.

ഈ നിരീക്ഷണം ചന്ദ്ര എക്സോഫിയറിനെയും ചന്ദ്രനിലെ ബഹിരാകാശ കാലാവസ്ഥയെകുറിച്ചുമുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഉൾക്കാഴ്‌ച നൽകാൻ സഹായിച്ചു. ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചും ചന്ദ്ര ബഹിരാകാശ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ശാസ്ത്രീയ ധാരണ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമേ (സൂര്യൻ്റെ ഉദ്‌വമനം ചന്ദ്രനിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം), ചന്ദ്രനിൽ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികളെയും ഈ നിരീക്ഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

"ചന്ദ്രനിൽ ബഹിരാകാശ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്‌ചകൾ ഈ നിരീക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്, സൗരോർജ്ജ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിനടുത്തുള്ള പരിസ്ഥിതിയെ താൽക്കാലികമായി എങ്ങനെ മാറ്റുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഭാവിയിലെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് രൂപകൽപ്പനയെയും സഹായിക്കുന്നതിനാൽ അത്തരം കണ്ടെത്തലുകൾ നിർണായകമാണ്," ബഹിരാകാശ ഏജൻസി പറഞ്ഞു.

