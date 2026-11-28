വാട്സാപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അതീവ ഗുരുതര സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്; ഉടൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസി
WhatsApp ഉപയോക്താക്കൾക്ക് High Severity Warning നൽകി സെർട്ട് ഇൻ. ആൻഡ്രോയ്ഡ്, iOS, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പതിപ്പുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഉടൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക.
Published : November 28, 2026 at 1:35 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വാട്സാപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അതീവ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്ര സൈബർ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയായ ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം (സെർട്ട്-ഇൻ). ഇൻസ്റ്റൻ്റ് മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ വാട്സാപ്പിൻ്റെ പഴയ പതിപ്പുകളിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ അടിയന്തര നിർദേശം. ഈ പിഴവുകൾ മുതലെടുത്ത് ഹാക്കർമാർക്ക് ഉപയോക്താക്കളെ ആക്രമിക്കാനും സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും സാധിക്കുമെന്ന് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആൻഡ്രോയ്ഡ്, ഐഒഎസ്, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പതിപ്പുകളെയാണ് ഈ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത്. വിദൂരത്തിരുന്ന് തന്നെ ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ ഭേദിക്കാൻ ഹാക്കർമാർക്ക് കഴിയുമെന്ന് സെർട്ട്-ഇൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇതുവഴി ഉപയോക്താവിൻ്റെ ഉപകരണത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കോഡുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സ്വകാര്യ ഡാറ്റയിലേക്ക് കടന്നുകയറാനും സൈബർ ആക്രമണകാരികൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. വ്യക്തിഗത ഉപയോക്താക്കളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരുപോലെ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
CERT-In has published vulnerability notes on its website. Multiple Vulnerabilities in Whatsapp https://t.co/8NkIgJdyH8 Multiple Vulnerabilities in Asus https://t.co/thIzqMKOzR— CERT-In (@IndianCERT) November 26, 2026
പ്രധാന സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ
വാട്സാപ്പിൽ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് പ്രധാന സുരക്ഷാ പിഴവുകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് സെർട്ട്-ഇൻ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സിവിഇ-2026-102769 എന്ന പിഴവ് അനൗദ്യോഗിക ക്ലയൻ്റിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന പ്രത്യേകമായി തയാറാക്കിയ ഓർഡർ വിവരങ്ങളുടെ സന്ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഉപയോക്താവ് ഈ സന്ദേശത്തിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ എസ്ക്യുഎൽ ഇൻജക്ഷൻ പിഴവിലൂടെ ഫോണിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വാട്സാപ്പ് ഫയലുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സന്ദേശം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താവ് ഓൺലൈനിലാണെങ്കിൽ ചാറ്റ് ഡാറ്റാബേസിലെ ഒരു ചെറിയ വിവരം ചോർത്താനും ഹാക്കർക്ക് സാധിക്കും. ആപ്പ് ബലമായി തകരാറിലാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ഡെലിവറി രസീതുകളുടെ സമയം നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പിഴവ് സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ സൂചനകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വാട്സാപ്പ് അറിയിച്ചു.
സിവിഇ-2026-44908 എന്ന രണ്ടാമത്തെ പിഴവ് മെറ്റ എഐയുടെ കമ്പ്യൂട്ടിങ് സംവിധാനവുമായി വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശൃംഖലയുടെ പരിശോധനയിലുണ്ടായ അപാകതയാണ്. മെറ്റയുടെ സാങ്കേതിക സംവിധാനത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഹാർഡ്വെയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനം മറികടക്കാൻ ഇത് വഴിയൊരുക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പിഴവ് ആക്രമണങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വാട്സാപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആൻഡ്രോയ്ഡിലെ ബാഹ്യ പരസ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന ലിങ്കുകളെയാണ് സിവിഇ-2026-23871 എന്ന മൂന്നാമത്തെ പിഴവ് ബാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപന ചെയ്ത ക്ലിക്ക് ടു വാട്സാപ്പ് പരസ്യ മറുപടി സന്ദേശത്തിലൂടെ ഹാക്കർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിലാസത്തിൽ നിന്ന് മീഡിയ ഫയലുകൾ ഫോണിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടാം. ഇതുവഴി ഉപയോക്താവിൻ്റെ ഐപി വിവരങ്ങൾ ചോരാൻ ഇടയാകും. ചില സ്പാം സന്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ സുരക്ഷാ പിഴവ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് വാട്സാപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബാധിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് പതിപ്പുകൾ
സെർട്ട്-ഇൻ പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ആൻഡ്രോയ്ഡിനായുള്ള വാട്സാപ്പിൻ്റെ 2.26.35.74, 2.26.17.4 എന്നിവയ്ക്ക് മുൻപുള്ള പതിപ്പുകളെയാണ് ഈ പിഴവുകൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയ്ഡിനായുള്ള വാട്സാപ്പ് ബിസിനസിൻ്റെ 2.26.23.70, 2.26.17.4 എന്നിവയ്ക്ക് മുൻപുള്ള പതിപ്പുകളിലും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ട്. ഐഒഎസിനായുള്ള വാട്സാപ്പ്, ഐഒഎസിനായുള്ള വാട്സാപ്പ് ബിസിനസ്, മാക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിനായുള്ള വാട്സാപ്പ് എന്നിവയുടെ 2.26.23.72ന് മുൻപുള്ള പതിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് ബാധകമാണ്.
ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത്
ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി കാത്തുനിൽക്കാതെ മെറ്റ പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ സുരക്ഷാ പാച്ച് ഉടൻ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് സെർട്ട്-ഇൻ നിർദേശിച്ചു. ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾ ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വാട്സാപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിൻഡോസ്, മാക് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റോർ, മാക് ആപ്പ് സ്റ്റോർ എന്നിവ വഴിയോ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ പുതിയ പതിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഉപയോക്താക്കൾ ഉടൻ തന്നെ വാട്സാപ്പ് പരിശോധിക്കണമെന്നും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ യാതൊരു കാലതാമസവും കൂടാതെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നും ഏജൻസി അഭ്യർഥിച്ചു.
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