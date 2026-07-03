യൂസർനെയിമിലെ സുരക്ഷാ ആശങ്ക: വാട്ട്സ്ആപ്പിന് പിന്നാലെ ടെലഗ്രാമിനും സിഗ്നലിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നോട്ടിസ്
യൂസർനെയിമിലെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ടെലഗ്രാമിനും സിഗ്നലിനും നോട്ടിസ് അയച്ചത്. രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളോടും വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.
By PTI
Published : July 3, 2026 at 10:49 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: യൂസർനെയിം ഫീച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വാട്ട്സ്ആപ്പിന് പിന്നാലെ ടെലഗ്രാമിനും സിഗ്നലിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോട്ടിസ് അയച്ചു. ആൾമാറാട്ടം, ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇത്തരം ഫീച്ചറുകൾ വഴിവെച്ചേക്കുമെന്ന ആശങ്കയെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ ആപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മുൻകരുതലുകളെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം നോട്ടിസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
അപരിചിതർക്ക് ഫോൺ നമ്പറുകൾ നൽകാതെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന പുതിയ യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അയച്ച നോട്ടിസിന് മറുപടി നൽകാൻ മൂന്ന് ദിവസം വരെ സമയവും അനുവദിച്ചിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകുന്നത് വരെ ഫീച്ചർ രാജ്യത്തെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കരുതെന്നും നോട്ടിസിൽ കർശന നിർദ്ദേശമുണ്ട്. പിന്നാലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളടങ്ങുന്ന FAQs വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഇന്നലെ (ജൂലൈ 2) പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
വാട്ട്സ്ആപ്പിനും നോട്ടിസ്
വാട്ട്സ്ആപ്പിന് നോട്ടീസ് അയച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ടെലഗ്രാം, സിഗ്നൽ തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും സമാനമായ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വാട്ട്സ്ആപ്പ് നോട്ടിസ് അയക്കുന്നത്. മറ്റ് മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കും പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഉപയോക്തൃനാമ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്കൊപ്പം, വഞ്ചനയും ആൾമാറാട്ട അപകടസാധ്യതകളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആപ്പ് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ടെലഗ്രാമിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്, ഫിഷിങ്, ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റുകൾ, ആൾമാറാട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ ഗണ്യമായി വർധിക്കുകയാണെന്ന ആശങ്ക കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് സർക്കാർ ഉന്നയിച്ചത്.
ഇന്ത്യ വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണി
ഇതിനകം തന്നെ ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ടെലഗ്രാം. എന്നാൽ വാട്ട്സ്ആപ്പ് നിലവിൽ ഫീച്ചർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും, ഉപയോക്താക്കൾക്കായി യൂസർനെയിം മുൻകൂട്ടി പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. എങ്കിലും വാട്ട്സ്ആപ്പിന് വിലക്ക് മുറുകുന്നത് അതിന്റെ ഉപയോക്തൃ അടിത്തറ പരിഗണിച്ചാണ്. വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്ത് 500 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്. ഇത് ടെലിഗ്രാമിനേക്കാൾ കൂടുതലുമാണ്. ഇത് പരിഗണിച്ചാണ് വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പുതിയ ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെതിരെ ആദ്യം ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നത്.
സാധാരണക്കാർ മുതൽ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു വിഭാഗവും വാട്ട്സ്ആപ്പ് പ്രധാന ആശ്യവിനിമയ മാർഗമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ, ഇതിലെ യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് ഇരകളെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനും സന്ദേശമയയ്ക്കാനും വഞ്ചിക്കാനും അവസരം നൽകും. തുടർന്നാണ് വാട്ട്സ്ആപ്പ് FAQs പുറത്തിറക്കിയത്. ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകൂർ നടപടികൾ, ഫീച്ചറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് FAQs.
വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ വിശദീകരണം
ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും സവിശേഷമായ ഉപയോക്തൃനാമം ലഭിക്കുമെന്നാണ് മെറ്റ പറയുന്നത്. മെറ്റ വെരിഫൈ ചെയ്ത നിയമാനുസൃത അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് മാത്രമേ അറിയപ്പെടുന്ന പൊതു വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ റിസർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നും മെറ്റ പറയുന്നു. കൂടാതെ നിലവിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസർനെയിമുകൾ അതിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് റിസർവ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ഉപയോക്താവിന് ലഭ്യമാകില്ല.
മാത്രമല്ല ഈ ഫീച്ചർ തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. അതായത് ഉപയോക്താവിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നും വാട്ട്സ്ആപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിൽ (FAQs) പറയുന്നു. ഉപയോക്താവിന്റെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഊഹിക്കാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് സാധിക്കാത്ത പോലെ യൂസർനെയിമും എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കില്ലെന്ന് മെറ്റ പറയുന്നു. യൂസർനെയിമിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന യൂസർകീ കൂടുതൽ സുരക്ഷ നൽകുമെന്നും മെറ്റ പറയുന്നു.
ഒരു ഉപയോക്താവിന് മറ്റൊരു ഉപയോക്താവിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഉപയോക്തൃനാമവും ഉപയോക്തൃനാമ കീയും അറിയേണ്ടിവരും. അതിനാൽ യൂസർനെയിം തെരഞ്ഞ് ഒരാളുടെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടെത്താനാകില്ല. കീ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പുനഃസജ്ജമാക്കാനും കഴിയും. ഇതുവഴി ആവശ്യമില്ലാത്ത മെസേജുകൾ തടയാനും സാധിക്കുമെന്നും മെറ്റ വിശദീകരിക്കുന്നു.
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