കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അധിക്ഷേപ ഉള്ളടക്കം; മെറ്റയ്ക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്
സെൻസർഷിപ്പ്, കവറേജ് നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുകയല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ദോഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം.
By PTI
Published : August 18, 2026 at 3:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചൈൽഡ് സെക്ഷ്വൽ അബ്യൂസ് മെറ്റീരിയൽ (സി.എസ്.എ.എം) തടയുന്നതിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭീമന്മാരായ മെറ്റയ്ക്ക് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ.ടി മന്ത്രാലയം. കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക ചൂഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പൂർണമായും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഇത്തരത്തിൽ നിയമലംഘനം നടക്കുമ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് എതിരെ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മെറ്റയ്ക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിർന്ന വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാരിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ മെറ്റയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂലമായ നടപടികളും കൂടുതൽ ജാഗ്രതയും കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനോ സെൻസർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്താനോ അല്ല സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും, മറിച്ച് രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടർചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി മെറ്റയുടെ അൽഗോരിതങ്ങളും വിവര സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിനിധികൾ മന്ത്രാലയത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അതിനിടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കളുടെ യൂസർനെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും ആശങ്കകളും സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണെന്നും, ഇത് വാട്സ്ആപ്പിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാ മെസേജിങ് ആപ്പുകൾക്കും ബാധകമാകുന്ന രീതിയിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുണ്ടാകുന്ന ദുരുപയോഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഓസ്ട്രേലിയ, ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും വലിയ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന കാര്യമാണ്.
ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നിർമ്മിത (എ.ഐ) ഉള്ളടക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ലേബലിംഗ് വേണമെന്ന കാര്യത്തിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കർശന നിലപാടാണുള്ളത്. വ്യാജമായി നിർമ്മിക്കുന്ന എ.ഐ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിയമത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഉപയോക്താക്കൾക്കൊപ്പം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും ഇതിൽ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും ഐ.ടി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ എഐ ഉപയോഗിച്ചു നിർമിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചുകൊണ്ടാണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഐടി നിയമത്തിലെ ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഡീപ് ഫേക്ക് വീഡിയോകളും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ഉള്ളടക്കങ്ങളും തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ തീരുമാനം. പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അവ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ കർശനമായി നിർദേശിക്കുന്നു.
സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നേരത്തെ തന്നെ കരട് ചട്ടങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് വിജ്ഞാപനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഉള്ളടക്കം പൂർണ്ണമായും എഐ സൃഷ്ട്ടിച്ചതാണോ, അതോ എഐ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണോ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ 'മെയ്ഡ് വിത്ത് എഐ ലേബൽ' ഫീച്ചർ വഴി സാധിക്കും.
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