ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട, കാത്തിരിക്കേണ്ട! നിങ്ങളുടെ സെൻസസ് വിവരങ്ങൾ ഇനി മൊബൈലിൽ സ്വയം രേഖപ്പെടുത്താം, ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം
ജൂൺ 16 മുതൽ 30 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് തങ്ങളുടെ കുടുംബവിവരങ്ങൾ സ്വന്തം സ്മാർട്ട്ഫോൺ വഴി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം. 15 മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഈ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
Published : June 16, 2026 at 2:46 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ വിവരശേഖരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടുപടിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തിരക്കിട്ട് മറുപടി പറയുന്ന പഴയ കാലം കഴിഞ്ഞു.
ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി, 2026 ജൂൺ 16 മുതൽ ജൂൺ 30 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് തങ്ങളുടെ കുടുംബവിവരങ്ങൾ സ്വന്തം സ്മാർട്ട്ഫോൺ വഴി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമുണ്ട്. 15 മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഈ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനെ 'സെൽഫ് എന്യൂമറേഷൻ' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
മൊബൈലിൽ ചെയ്യാൻ പാലിക്കേണ്ട 6 ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ:
- ഘട്ടം 1: ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ബ്രൗസറിൽ സെൻസസ് സെൽഫ് എന്യൂമറേഷൻ പോർട്ടൽ എന്ന ലിങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുക.
- ഘട്ടം 2: അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നൽകുക
നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം (കേരളം) തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് ഗൃഹനാഥൻ്റെ പേരും സജീവമായ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറും നൽകുക. (ഓർക്കുക: ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വീടിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ നൽകാൻ സാധിക്കൂ).
- ഘട്ടം 3: ഭാഷയും OTP-യും നൽകുക
നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന OTP ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഭാഷയായി 'മലയാളം' തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ഘട്ടം 4: നിങ്ങളുടെ പ്രദേശം കണ്ടെത്തുക
നിങ്ങളുടെ ജില്ല, വില്ലേജ്/ടൗൺ, വാർഡ് എന്നിവ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭൂപടം (Map) മൊബൈലിൽ തെളിയും. അതിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്യുക.
- ഘട്ടം 5: ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുക
ഇനി സ്ക്രീനിൽ വീടിന്റെ ഘടന, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 33 ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി തെളിയും. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ വീടിന് അനുയോജ്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും.
- ഘട്ടം 6: സമർപ്പിക്കലും SE ID നേടലും
എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം 'Submit' ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് 11 അക്കങ്ങളുള്ള ഒരു 'SE ID' (Self-Enumeration ID) സന്ദേശമായി ലഭിക്കും.
ഈ 11 അക്ക 'SE ID' കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
ജൂലൈ 1 മുതൽ 30 വരെ സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ (എന്യൂമറേറ്റർമാർ) നിങ്ങളുടെ വീട് സന്ദർശിക്കും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിച്ച ഈ 11 അക്ക SE ID അവർക്ക് കൈമാറിയാൽ മാത്രം മതി. അവർ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ആ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സെൻസസ് നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും.
വിവാദ ചോദ്യങ്ങളില്ല, ഇത്തവണ 33 ചോദ്യങ്ങള്
സെൻസസ് ചരിത്രത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളെച്ചൊല്ലി പലപ്പോഴും വലിയ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സെൻസസിനോടൊപ്പം മറ്റ് ചില വിവരങ്ങൾ കൂടി ശേഖരിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രധാനമായും തർക്കങ്ങൾ ഉയർന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ സെൻസസിനൊപ്പം ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പുതുക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു.
മാതാപിതാക്കളുടെ ജനനത്തീയതി, ജനിച്ച സ്ഥലം, മാതൃഭാഷ എന്നിവ ചോദിച്ചതാണ് അന്ന് വലിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. എന്നാല് ഇത്തവണ വിവാദങ്ങള്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആകെ 33 ചോദ്യങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കെട്ടിടവും വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ
1. കെട്ടിട നമ്പർ (മുനിസിപ്പാലിറ്റി/തദ്ദേശ സ്ഥാപനം നൽകിയത്).
2. സെൻസസ് ഹൗസ് നമ്പർ.
3. വീടിൻ്റെ നിലം (തറ) നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രധാന സാമഗ്രി.
4. ചുമരുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രധാന സാമഗ്രി.
5. മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രധാന സാമഗ്രി.
6. വീടിൻ്റെ നിലവിലെ ഉപയോഗം (താമസം, കട, ഓഫീസ് മുതലായവ).
7. വീടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ (നല്ലത്, തൃപ്തികരമായത്, തകർന്നത്).
കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ
8. കുടുംബ നമ്പർ (Household Number).
9. കുടുംബത്തിൽ സാധാരണയായി താമസിക്കുന്ന ആകെ ആളുകളുടെ എണ്ണം.
10. കുടുംബനാഥൻ്റെ (നാഥയുടെ) പേര്.
11. കുടുംബനാഥൻ്റെ ലിംഗം (ആൺ / പെൺ / ട്രാൻസ്ജെൻഡർ).
12. കുടുംബനാഥൻ പട്ടികജാതി (SC) / പട്ടികവർഗ്ഗം (ST) / മറ്റുള്ളവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടയാളാണോ?
താമസസൗകര്യവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും
13. വീട് സ്വന്തമാണോ അതോ വാടകയ്ക്കാണോ?
14. കുടുംബത്തിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ആകെ മുറികളുടെ എണ്ണം.
15. കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കുന്ന വിവാഹിതരായ ദമ്പതികളുടെ എണ്ണം.
16. പ്രധാന കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സ് (പൈപ്പ്, കിണർ, കുഴൽക്കിണർ മുതലായവ).
17. കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത (വീടിനുള്ളിലാണോ അതോ ദൂരെയാണോ).
18. വെളിച്ചത്തിനുള്ള പ്രധാന സ്രോതസ്സ് (വൈദ്യുതി, മണ്ണെണ്ണ മുതലായവ).
19. ശുചിമുറി സൗകര്യം ഉണ്ടോ?
20. ഉപയോഗിക്കുന്ന ശുചിമുറി ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ്?
21. വീട്ടിലെ മലിനജലം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള അഴുക്കുചാൽ സംവിധാനം ഉണ്ടോ?
22. കുളിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യം വീട്ടിലുണ്ടോ?
ഭക്ഷണവും പാചകവും
23. അടുക്കള സൗകര്യവും എൽ.പി.ജി / പി.എൻ.ജി കണക്ഷനും ഉണ്ടോ?
24. പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ഇന്ധനം ഏതാണ്?
25. പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാന്യം ഏതാണ് (അരി, ഗോതമ്പ് മുതലായവ)?
വീട്ടുപകരണങ്ങളും മറ്റ് ആസ്തികളും
26. റേഡിയോ / ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ?
27. ടെലിവിഷൻ ഉണ്ടോ?
28. ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഉണ്ടോ?
29. ലാപ്ടോപ്പ് / കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടോ?
30. ടെലിഫോൺ / മൊബൈൽ ഫോൺ / സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉണ്ടോ?
31. സൈക്കിൾ / സ്കൂട്ടർ / മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉണ്ടോ?
32. കാർ / ജീപ്പ് / വാൻ ഉണ്ടോ?
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ
33. മൊബൈൽ നമ്പർ (സെൻസസ് സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ)