രണ്ട് സെമികണ്ടക്‌ടർ പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്ര അംഗീകാരം: നിക്ഷേപം 3,936 കോടി രൂപ!

ക്രിസ്റ്റൽ മാട്രിക്‌സ് ലിമിറ്റഡ്, സുചി സെമികോൺ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ കമ്പനികൾക്കാണ് പുതിയ സെമികണ്ടക്‌ടർ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചത്. പദ്ധതിക്കായി 3,936 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമുണ്ട്.

By IANS

Published : May 6, 2026 at 1:19 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: രണ്ട് പുതിയ സെമികണ്ടക്‌ടർ പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്ര അംഗീകാരം. ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്‌ടർ മിഷന്‍റെ (ഐഎസ്എം) കീഴിലുള്ള പദ്ധതികൾക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഏകദേശം 3,936 കോടി രൂപയുടെ സംയോജിത നിക്ഷേപത്തോടെയാണ് ഗുജറാത്തിൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുക.

ആഭ്യന്തര ചിപ്പ് നിർമ്മാണ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചുവടുവെയ്‌പ്പാണ് ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഏകദേശം 2,230 വിദഗ്‌ധ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനും പുതിയ സെമികണ്ടക്‌ടർ പദ്ധതി സഹായകമാവും.

ഗാലിയം നൈട്രൈഡ് (GaN) സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ മിനി/മൈക്രോ-എൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേ സൗകര്യവും ഒരു സെമികണ്ടക്ടർ പാക്കേജിങ് യൂണിറ്റും ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സെമികണ്ടക്‌ടർ പദ്ധതികൾ. ഗുജറാത്തിലെ ധോലേരയിൽ വെച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ മാട്രിക്‌സ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുക.

മിനി/മൈക്രോ-എൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേ മൊഡ്യൂളുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട്, കോമ്പൗണ്ട് സെമികണ്ടക്‌ടർ ഫാബ്രിക്കേഷൻ, അസംബ്ലി, ടെസ്റ്റിങ്, മാർക്കിങ്, പാക്കേജിങ് (എടിഎംപി) എന്നിവയിൽ ഈ സൗകര്യം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ആറ് ഇഞ്ച് വേഫറുകളിൽ എപ്പിടാക്‌സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള GaN ഫൗണ്ടറി സേവനങ്ങളും ഇത് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യും.

ഈ പ്ലാന്‍റ് പ്രതിവർഷം 72,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേ പാനലുകളും 24,000 സെറ്റ് RGB വേഫറുകളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടെലിവിഷനുകൾ, വാണിജ്യ ഡിസ്പ്ലേകൾ, സ്‌മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡിസ്പ്ലേകൾ, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിയാലിറ്റി (XR) ഉപകരണങ്ങൾ, സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

സൂറത്തിൽ ഒരു ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ്‌ഡ് സെമികണ്ടക്‌ടർ അസംബ്ലി ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് (OSAT) സൗകര്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന സുചി സെമികോൺ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനായാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോജക്റ്റിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. പ്രതിവർഷം 1,033 ദശലക്ഷത്തിലധികം ചിപ്പുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഡിസ്‌ക്രീറ്റ് സെമികണ്ടക്ടറുകൾ ഈ യൂണിറ്റ് നിർമ്മിക്കും.

ഓട്ടോമോട്ടീവ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ, കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന പവർ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, അനലോഗ് ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ, വ്യാവസായിക സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകൾക്ക് ഈ ചിപ്പുകൾ ഏറെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. രണ്ട് പദ്ധതികൾ കൂടെ ചേർത്തതോടെ, ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷനു കീഴിലുള്ള അംഗീകൃത പദ്ധതികളുടെ ആകെ എണ്ണം 12 ആയി.മൊത്തം നിക്ഷേപം ഏകദേശം 1.64 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി.

ഈ പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യയുടെ സെമികണ്ടക്ടർ ശേഷി ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ചിപ്പ് രൂപകൽപ്പനയിൽ രാജ്യത്തിന്‍റെ വളർച്ച എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലുമാക്കുമെന്നും ആണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷ. 315 അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും 104 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ച ശക്തമായ ഡിസൈൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പിന്തുണയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സെമികണ്ടക്ടർ പദ്ധതികൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതെന്ന് സർക്കാർ എടുത്തുപറഞ്ഞു. മുമ്പ് അംഗീകരിച്ച നിരവധി പ്രോജക്ടുകൾ ഇതിനകം തന്നെ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ വാണിജ്യ കയറ്റുമതി ആരംഭിച്ചു. മറ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ വൈകതെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

