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മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര അംഗീകാരം: 62,500 കോടി രൂപ വകയിരുത്തും

ആഭ്യന്തര മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് എംപിഎംഎസ് പദ്ധതിയിലൂടെ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും. അഞ്ച് വർഷ കാലയളവിലേക്കാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.

MOBILE PHONE MANUFACTURING SCHEME മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാണ പദ്ധതി WHAT IS MPMS MOBILE PHONE PRODUCTION IN INDIA
Representational image (Photo Credit - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 5:19 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സുപ്രധാന തീരുമാനവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് (Mobile Phone Manufacturing Scheme) അംഗീകാരം നൽകി. ഇതിനായി 62,500 കോടി വകയിരുത്തും.

2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2030-31 വരെയുള്ള അഞ്ച് വർഷ കാലയളവിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. ആഭ്യന്തര മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാവുക. മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഉത്‌പ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനപ്പുറം, ഇന്ത്യയെ ആഗോള മൊബൈൽ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനും വിതരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്താനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് ആഭ്യന്തര പേറ്റന്‍റുകൾ നൽകാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക മുൻഗണന നൽകും.

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതോടെ ആഗോള വിപണിയിലെ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഇടമുണ്ടാക്കാനും, വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രതിരോധശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ആഗോള മത്സരശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തെ മൊബൈൽ നിർമ്മാണ മേഖലയ്‌ക്ക് സാധിക്കും. പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഫോണുകളുടെ ഡിസൈൻ, ഗവേഷണം, വികസനം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

വലിയ തോതിലുള്ള പ്രോത്സാഹനം

എംപിഎംഎസ് പദ്ധതി പ്രകാരം യോഗ്യരായ കമ്പനികൾക്ക് വ്യത്യസ്‌ത റേഞ്ചിലുള്ള ഫോണുകളുടെ വിൽപ്പനയുടെ 2.25 ശതമാനം മുതൽ 5 ശതമാനം വരെ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ സർക്കാർ നൽകും. ഫോണിന്‍റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് 1.5 ശതമാനം വരെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകും. ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകൾക്കായി ഡിസൈൻ ഗവേഷണവും വികസനവും നടത്തുന്ന കമ്പനികൾക്ക് 3 ശതമാനം അധിക പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കും.

കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഇങ്ങനെ

അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലയളവിലേക്കാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ കമ്പനികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്തുണ ലഭിക്കുക. രാജ്യത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൽപ്പാദനം ഏകദേശം 39,00,000 കോടി രൂപയിലെത്തുമെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതോടെ ഏകദേശം 60,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുമെന്നും അതുവഴി രാജ്യത്തിന് സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കാനാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ആഗോള ശക്തിയാകാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

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TAGGED:

MOBILE PHONE MANUFACTURING SCHEME
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