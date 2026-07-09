ഉപഗ്രഹ ആശയവിനിമയ സേവനങ്ങൾക്കായി 1.34 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫോണുമായി ബിഎസ്എൻഎൽ
ഓരോന്നിനും 1,34,166 രൂപയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിൻ്റെ വിലയെന്നും വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ വോയ്സ് കോളുകളും എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണിതെന്നും ബിഎസ്എൻഎൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
By PTI
Published : July 9, 2026 at 5:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിരോധം, സമുദ്രം, ദുരന്ത പ്രതികരണ ഉപയോക്താക്കൾ എന്നിവർക്ക് ഉപഗ്രഹ ആശയവിനിമയ സേവനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 1.34 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ബിഎസ്എൻഎൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ ഓരോന്നിനും 1,34,166 രൂപയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിൻ്റെ വിലയെന്നും പരമ്പരാഗത മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉൾപ്പെടാത്ത വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ വോയ്സ് കോളുകളും എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണിതെന്നും ബിഎസ്എൻഎൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
"പരമ്പരാഗത മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനാകാത്തപ്പോൾ, ബിഎസ്എൻഎൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രതിരോധം, സമുദ്രം, ദുരന്ത പ്രതികരണം, ഖനനം, വിദൂര പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാഹസിക യാത്ര എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് ഒരു മികച്ച പരിഹാരമാക്കി മാറ്റുന്നു," സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിൻ്റെ വില പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബിഎസ്എൻഎൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അടുത്തുള്ള ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് ടെൽകോ പോസ്റ്റിൽ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെങ്കിലും മൊബൈൽ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും പോലെ മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ആരും പ്രതികരിക്കുന്നില്ലയെന്ന് എക്സിൽ വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടുള്ള ഒരാൾ കമൻ്റ് ചെയ്തു. ബിഎസ്എന്എലിലേക്ക് അയച്ച ഇമെയിലുകൾക്കും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്.
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2018 ജനുവരി 1 മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾക്കും ഗ്ലോബൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ സർവീസ് (GSPS) വഴി BSNL വോയ്സ് കോളും SMS സേവനങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താ വനയിൽ പറയുന്നു.
ഫെബ്രുവരി 11-ന് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പ്രകാരം, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് (DoT) 2017 ജൂൺ 12-ന് ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. അതോടൊപ്പം മൊബൈൽ കണക്ഷനുകൾക്കായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഉപഭോക്തൃ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ ബിഎസ്എന്എലിന് ബാധ്യസ്ഥതയുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഉപയോഗ സ്ഥലം, ഉപയോഗ കാലയളവ്, സാറ്റലൈറ്റ് ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങളും ബിഎസ്എന്എൽ വരിക്കാരനിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം. കൂടാതെ, വിവരങ്ങൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത രൂപത്തിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ GSPS സേവനം അന്തർലീനമായി ഒരു സുരക്ഷിത ആശയവിനിമയമാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ബിഎസ്എന്എലിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ സർക്കാർ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 3,500 രൂപ, 5,835 രൂപ, 11,670 രൂപ എന്നീ നിശ്ചിത പ്രതിമാസ നിരക്കുകളിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു. ഇത് 16, 30, 60 മിനിറ്റ് സൗജന്യ സംസാര സമയമോ SMS-ഓ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രീ-പെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾക്ക് 20 മിനിറ്റ് സൗജന്യ ടോക്ക് ടൈമും പ്രതിവർഷം 38,500 രൂപയും പ്രതിവർഷം 240 മിനിറ്റ് സൗജന്യ ടോക്ക് ടൈമും ബിഎസ്എൻഎൽ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 30 മിനിറ്റ് സൗജന്യ ടോക്ക് ടൈമും പ്രതിമാസം 5,835 രൂപയും അല്ലെങ്കിൽ 360 മിനിറ്റ് സൗജന്യ ടോക്ക് ടൈമും പ്രതിവർഷം 64,185 രൂപയും ഈടാക്കാം.
സൗജന്യ മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മിനിറ്റിന് 18 രൂപയോ എസ്എംഎസോ ഈടാക്കും. അതേസമയം വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മിനിറ്റിന് 25 രൂപയോ എസ്എംഎസോ ഈടാക്കും. പ്രസ്താവന പ്രകാരം, പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾക്ക് അധിക റീചാർജുകളോ ടോപ്പ്-അപ്പുകളോ 200 രൂപ, 500 രൂപ, 1,000 രൂപ, 5000 രൂപ, 10,000 രൂപ എന്നീ വിലകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
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