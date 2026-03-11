മൊബൈൽ നമ്പർ വെളിപ്പെടുത്താതെ റീച്ചാർജ് ചെയ്യാം: സ്ത്രീകൾക്കായി പുതിയ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുമായി ബിഎസ്എൻഎൽ
പുതിയ സവിശേഷത വഴി ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വകാര്യ മൊബൈൽ നമ്പർ പങ്കിടാതെ റീച്ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ പങ്കിടാൻ മടിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും.
Published : March 11, 2026 at 3:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്ത്രീകൾക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ റീച്ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന പുതിയ സംവിധാനവുമായി പൊതുമേഖലാ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടെലികോം കമ്പനിയായ ബിഎസ്എൻഎൽ. 'കവച്' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ സ്വകാര്യതാ ഫീച്ചർ. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ സ്വകാര്യമാക്കി വച്ചുകൊണ്ട് റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് റീച്ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ വനിതാ ദിനത്തിൽ (മാർച്ച് 8) ബിഎസ്എൻഎൽ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പൊൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുതിയ ഫീച്ചർ പുറത്തിറക്കുന്നത്.ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം ലഭ്യമാകും.
റീച്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടപ്പോൾ കവച് സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു പത്തക്ക നമ്പർ എസ്എംഎസ് ആയി ലഭിക്കും. ഇത് നൽകി റീച്ചാർജ് ചെയ്യാം. ബിഎസ്എൻഎൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് റീച്ചാർജിനായി കവച് നമ്പർ ലഭിക്കുക. ഇതൊരു താത്ക്കാലിക നമ്പർ ആണ്. ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന താൽക്കാലിക 10 അക്ക നമ്പർ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം കാലഹരണപ്പെടും. അതായത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സിം റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ തവണയും കവച് നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവരും.
Your phone number is personal.— BSNL India (@BSNLCorporate) March 10, 2026
Keep it that way.
Show your Kavach number at a BSNL store and recharge without revealing your real number.
BSNL Kavach – Recharge with Privacy.#BSNLKavach #RechargeSecurely #WomenSafetyMatters @CMDBSNL @robertravi21 pic.twitter.com/U2ZJskiGcW
ബിഎസ്എൻഎൽ കവച് നമ്പർ എങ്ങനെ ലഭിക്കും?
1. നിങ്ങളുടെ BSNL സിമ്മിന് പത്തക്ക കവച് നമ്പർ ലഭിക്കാൻ, ഫോൺ ഡയലർ ആപ്പ് തുറന്ന് 1800 180 1503 അല്ലെങ്കിൽ 1500 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.
2. തുടർന്ന് ഒരു കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ 9 അമർത്തി താൽക്കാലിക നമ്പർ സജീവമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക.
3. കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. കവച് നമ്പർ അടങ്ങിയ ഒരു SMS നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
4. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറിലെ വ്യക്തിയുമായി താൽക്കാലിക 10 അക്ക നമ്പർ പങ്കിടുക.
പുതിയ സവിശേഷത ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വകാര്യ മൊബൈൽ നമ്പർ പങ്കിടാതെ സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതായത്, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ പങ്കിടാൻ മടിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും. ഇത് ഫോൺ നമ്പർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും.
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ റീചാർജ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ആപ്പുകളും ആളുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിരവധി ബിഎസ്എൻഎൽ ഉപയോക്താക്കൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഫോണുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഈ ഫീച്ചർ പ്രയോജനപ്പെടും. മാത്രമല്ല ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി പരിമിതമായതോ, ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്തതോ ആയ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉപകാരപ്പെടും.
Also Read:
- ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തത്സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാം; സംവിധാനവുമായി നാസ
- ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഇതാദ്യം; 40 കോടി ചെലവിൽ ആദ്യത്തെ കാൻസർ ചികിത്സാ വിദ്യ, സവിശേഷതകൾ അറിയാം
- വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ചാറ്റ്ജിപിടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പണം നൽകണം; വിശദമായി
- ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ഇനി പണി എളുപ്പം! ഏറ്റവും പുതിയ എഐ മോഡലുമായി ഓപ്പൺഎഐ