'വരും ആഴ്ചകളിൽ ബ്ലൂബേർഡ് ബ്ലോക്ക്-2 പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും', എഎസ്ടി സ്പേസ്മൊബൈൽ
ഡിസംബർ 24 നായിരുന്നു യുഎസ് ഇന്നൊവേറ്ററായ എഎസ്ടി സ്പേസ് മൊബൈലിൻ്റെ പുതുതലമുറ ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ ബ്ലൂബേർഡ് 6 ൻ്റെ വിക്ഷേപണം.
Published : December 28, 2025 at 10:17 AM IST
ചെന്നൈ: ഐഎസ്ആർഒയുടെ ബാഹുബലി റോക്കറ്റ് എൽവ്എം3-എം6 വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ബ്ലൂബേർഡ് ബ്ലോക്ക്-2 വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് എഎസ്ടി സ്പേസ്മൊബൈൽ സിഒഒ ശാന്തി ഗുപ്ത.
ഡിസംബർ 24 നായിരുന്നു യുഎസ് ഇന്നൊവേറ്ററായ എഎസ്ടി സ്പേസ് മൊബൈലിൻ്റെ പുതുതലമുറ ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ ബ്ലൂബേർഡ് 6 ൻ്റെ വിക്ഷേപണം.
"വരും ആഴ്ചകളിൽ ബ്ലൂബേർഡ് ബ്ലോക്ക്-2 പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ബ്ലൂബേർഡ് 6 ൻ്റെ വിക്ഷേപണം കണക്റ്റിവിറ്റിയിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം അടായാളപ്പെടുത്തി", എഎസ്ടി സ്പേസ് മൊബൈൽ സിഒഒ ശാന്തി ഗുപ്ത മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം 2026 ൻ്റെ അവസാനത്തോടെ 45-60 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. " 2026 ൻ്റെ പകുതിയോടെ ബ്ലൂബേർഡിൻ്റെ ഏകദേശം അഞ്ച് വിക്ഷേപണങ്ങൾ നടത്താനാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2026 അവസാനത്തോടെ 45-60 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായി ഓരോ രണ്ട് മാസത്തിലും ബ്ലൂബേർഡ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്", ശാന്തി ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടവറില്ലാതെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് ഹൈസ്പീഡ് സെല്ലുലാർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ബ്ലൂബേർഡ് ദൗത്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഐഎസ്ആർഒയുടെ ഹെവി-ലിഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളായ എൽവിഎം-3 വിക്ഷേപണത്തിന്റെ ഭാഗമായതിനാൽ ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബഹിരാകാശ സഹകരണത്തിൽ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് ഇത്.
യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയായ എഎസ്ടി സ്പേസ്മൊബൈൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ബ്ലൂബേർഡ് ബ്ലോക്ക്-2 ഉപഗ്രഹം. എഎസ്ടി സ്പേസ്മൊബൈലും ഇസ്രോയുടെ വാണിജ്യ വിഭാഗമായ ന്യൂസ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡും(എൻഎസ്ഐഎൽ) തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ച വാണിജ്യ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബ്ലൂബേർഡ്- ബ്ലോക്ക് 2 വിക്ഷേപിച്ചത്.
ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ സുപ്രധാന കാൽവെപ്പ് എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബ്ലൂബേർഡ് 6 ൻ്റെ വിക്ഷേപണ വിജയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ആഗോള വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
ബ്ലൂബേർഡ് ഉപഗ്രഹം
യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയായ എഎസ്ടി സ്പേസ്മൊബൈൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ബ്ലൂബേർഡ് ബ്ലോക്ക്-2 ഉപഗ്രഹത്തിന് ഏകദേശം 6,500 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ സ്മാർട്ട്ഫോണിലേക്ക് നേരിട്ട് സെല്ലുലാർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എത്തിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആസൂത്രിത നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്.
ഏകദേശം 2,400 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ആന്റിനകൾ ഉപഗ്രഹത്തിലുണ്ട്. ഇത് ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ശ്രേണിയായി ഉപഗ്രഹത്തെ മാറ്റും.
ഓരോ ഉപഗ്രഹവും ഉയർന്ന പ്രോസസ്സിങ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് പിന്തുണയ്ക്കും. കൂടാതെ പ്രത്യേക ഗ്രൗണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഇല്ലാതെ അതിവേഗ കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്.
Also Read: നെറ്റിസൺസിന് സന്തോഷ വാർത്ത; ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാതെ പുതിയ ഐഡി നിർമിക്കാം! പുത്തൻ പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി ജി മെയിൽ