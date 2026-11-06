കുറഞ്ഞ ചെലവ്, കൂടുതൽ കരുത്ത്; 'ന്യൂ ഗ്ലെൻ' റോക്കറ്റിനായി പുതിയ ബൂസ്റ്ററും മൂന്നാം ഘട്ട നവീകരണങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ച് ബ്ലൂ ഒറിജിൻ
ന്യൂ ഗ്ലെൻ റോക്കറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആഴത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ ശേഷികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ബ്ലൂ ഒറിജിൻ നോർത്ത്സ്റ്റാർ ബൂസ്റ്റർ എഞ്ചിനും, GS3 എന്ന മൂന്നാം ഘട്ടവും പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Published : November 6, 2026 at 8:04 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബെസോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക കമ്പനിയായ ബ്ലൂ ഒറിജിൻ തങ്ങളുടെ 'ന്യൂ ഗ്ലെൻ' റോക്കറ്റിനായി പുതിയ ബൂസ്റ്റർ എഞ്ചിൻ നിർമ്മിച്ചു. ഇത് 'നോർത്ത്സ്റ്റാർ' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും, ഭൂമിയുടെ ചേർന്നുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാനും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കമ്പനിയെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
കമ്പനി ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 'നോർത്ത്സ്റ്റാർ' നിലവിലുള്ള എഞ്ചിന് ആവശ്യമായതിന്റെ വെറും നാലിലൊന്ന് ചെലവ് ഉപയോഗിച്ച് റോക്കറ്റിനെ മുന്നോട്ട് കുതിപ്പിക്കാനായി കൂടുതൽ 'ത്രസ്റ്റ്' (കുതിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി) നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
റോക്കറ്റിനായി മൂന്നാം ഘട്ടം
കൂടാതെ, ചന്ദ്രനിലേക്കും ബഹിരാകാശത്തിന്റെ വിദൂരയിടങ്ങളിലേക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയുള്ള ജിയോസ്റ്റേഷണറി ഓർബിറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി റോക്കറ്റിന്റെ 'ജിഎസ്3' എന്ന മൂന്നാം ഘട്ടവും (third stage) പ്രഖ്യാപിച്ചു.
നോർത്ത്സ്റ്റാർ ബൂസ്റ്റർ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച്
ലിക്വിഡ് ഓക്സിജനോ, ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസോ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബൂസ്റ്റർ എഞ്ചിനാണ് 'നോർത്ത്സ്റ്റാർ'. ഇത് 7,15,000 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 3.24 ലക്ഷം കിലോഗ്രാം) ത്രസ്റ്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബൂസ്റ്റർ എഞ്ചിനാണ് ഇത്. നിലവിലുള്ള 'BE-4' എഞ്ചിനേക്കാൾ മികച്ച സവിശേഷതകളാണ് ഇതിനുള്ളത്.
നോർത്ത്സ്റ്റാർ എഞ്ചിൻ പഴയ എഞ്ചിന് സമാനമായി ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് (LNG) ഇന്ധനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
Our new booster engine, Northstar, was built from the ground up by a scrappy team focused on weight, cost, manufacturability, and performance. More than 65% of the engine is additively manufactured using our in-house 3D printing capability. Northstar can be assembled in less than a day and produces 715,000 pounds of thrust.— Dave Limp (@davill) November 5, 2026
എങ്കിലും ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം എഞ്ചിന്റെ ആകെ ഭാരം 30 ശതമാനവും, അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പകുതിയായും കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, റോക്കറ്റിനെ മുകളിലേക്ക് തള്ളിവിടാനുള്ള ത്രസ്റ്റ് ശേഷി 640,000 പൗണ്ടിൽ നിന്നും 715,000 പൗണ്ടായി ഉയർത്താനും കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കമ്പനിയുടെ തന്നെ 3D പ്രിന്റിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് നോർത്ത്സ്റ്റാർ എഞ്ചിന്റെ 65 ശതമാനത്തിലധികം ഭാഗങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർമ്മാണ രംഗത്തുണ്ടായ വലിയ പുരോഗതി കാരണം എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, ഒരു ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രം സമയമെടുത്ത് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും കമ്പനി തങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ വ്യക്തമാക്കി.
'ന്യൂ ഗ്ലെൻ' റോക്കറ്റിനായുള്ള 'GS3' മൂന്നാം ഘട്ടത്തെ കുറിച്ച്
സങ്കീർണ്ണമായ ഭ്രമണപഥങ്ങളിലേക്കുള്ള ബ്ലൂ ഒറിജിന്റെ ദീർഘദൂര ദൗത്യങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് 'GS3'. ചന്ദ്രനിലേക്കും ബഹിരാകാശത്തിന്റെ വിദൂരയിടങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ശാസ്ത്രീയ-പര്യവേഷണ ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും, ജിയോസ്റ്റേഷണറി ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നേരിട്ട് വിന്യസിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന പേടകത്തിന് 'GS3' അനിവാര്യമല്ലെങ്കിലും, ചന്ദ്രന് ചുറ്റുമുള്ള ദീർഘകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇത് സഹായകമാകുമെന്ന് ബ്ലൂ ഒറിജിൻ അറിയിച്ചു.
മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് സമാനമായ ഫിക്സഡ് പേലോഡ് അഡാപ്റ്ററുകളും പേലോഡ് ഫെയറിങും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്റർസ്റ്റേജിനുള്ളിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ഉപഭോക്തൃ പേലോഡുകൾക്കായി പൂർണ്ണ ഫെയറിങ് വോളിയം സംരക്ഷിക്കുന്നു. ടെക്സസിലെ ലോഞ്ച് സൈറ്റ് വണ്ണിലെ ബ്ലൂ ഒറിജിനിന്റെ സമർപ്പിത പരീക്ഷണ സൗകര്യത്തിൽ ഇത് അടുത്തിടെ ആദ്യത്തെ കോമ്പോസിറ്റ് ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ (LH2) ടാങ്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കി.
GS3 മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് 9x4 വലിപ്പമുള്ള റോക്കറ്റിൽ 14 മെട്രിക് ടൺ ഭാരം ജിയോ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കും, 20 മെട്രിക് ടൺ ഭാരം ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്കും (TLI) എത്തിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട്. 7x2 വലിപ്പമുള്ള റോക്കറ്റിൽ ഇത് യഥാക്രമം 8 മെട്രിക് ടണ്ണും 10 മെട്രിക് ടണ്ണും ആയിരിക്കും. ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ബഹിരാകാശത്ത് കൃത്യമായ ഇടങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും, ദീർഘനേരം ബഹിരാകാശത്ത് നിർത്തി കൃത്യതയോടെ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നത് വഴി ബ്ലൂ ഒറിജിൻ കമ്പനിയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളെ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
ബ്ലൂ ഒറിജിന്റെ BE-7 എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് 'ജിഎസ്3' പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശത്ത് കൂടുതൽ സമയം കഠിനമായ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും, പല തവണ പ്രവർത്തിക്കാനും, സങ്കീർണ്ണമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്താനും പാകത്തിലാണ് ഈ എഞ്ചിൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശൂന്യതയിൽ പോലും വളരെ കുറഞ്ഞ ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ സമയം മികച്ച രീതിയിൽ കുതിക്കാൻ ഈ എഞ്ചിന് സാധിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
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