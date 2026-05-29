ഉഗ്രശബ്‌ദവും തീഗോളവും: ബ്ലൂ ഒറിജിൻ്റെ ന്യൂ ഗ്ലെൻ റോക്കറ്റ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു: സംഭവം എഞ്ചിൻ-ഫയറിങ് പരീക്ഷണത്തിനിടെ, വീഡിയോ

ബ്ലൂ ഒറിജിൻ്റെ NG-4 ദൗത്യം ജൂൺ 4ന് മുൻപായി വിക്ഷേപിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന എഞ്ചിൻ-ഫയറിങ് പരീക്ഷണത്തിനിടെയാണ് റോക്കറ്റ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്.

FILE - A Blue Origin New Glenn rocket stands ready for launch at the Cape Canaveral Space Force station in Cape Canaveral, Fla., April 18, 2026. (AP)
Published : May 29, 2026 at 4:01 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബെസോസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക കമ്പനിയായ ബ്ലൂ ഒറിജിന്‍റെ ന്യൂ ഗ്ലെൻ റോക്കറ്റ് പരീക്ഷണത്തിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. യുഎസിലെ ഫ്ലോറിഡയിലുള്ള കേപ് കാനവറൽ സ്‌പേസ് ഫോഴ്‌സ് സ്റ്റേഷനിലെ ലോഞ്ച് പാഡിൽ വെച്ചാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്. ഇന്നലെ (വ്യാഴാഴ്‌ച) ഈസ്റ്റേൺ സമയം രാത്രി 9 മണിയോടെ (ഇന്ത്യൻ സമയം മെയ്‌ 29 പുലർച്ചെ 6.30) ആണ് ഉഗ്രശബ്‌ദത്തോടെ സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്.

ബ്ലൂ ഒറിജിൻ്റെ ന്യൂ ഗ്ലെൻ ദൗത്യത്തിന്‍റെ (NG-4) ഭാഗമായ റോക്കറ്റാണ് ഇത്. ജൂൺ 4ന് ഉള്ളിൽ വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ എഞ്ചിൻ-ഫയറിങ് പരീക്ഷണത്തിനിടെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. സ്‌ഫോടനത്തിൽ ആളപായമോ, പരിക്കോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കാനവറൽ സ്‌പേസ് ഫോഴ്‌സ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ അപകടത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും ജെഫ് ബെസോസ് എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

A Blue Origin New Glenn rocket explodes during an engine-firing test on Thursday, May 28, 2026, in Cape Canaveral, Fla. (@JConcilus via AP)

പ്രതികരണവുമായി ജെഫ് ബെസോസ്
അതേസമയം അപാകത സംഭവിച്ചതായി അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോഞ്ചിന് മുൻപെ സംഭവിച്ചതിനാൽ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാനായെന്നും, റോക്കറ്റിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബെസോസ് എക്‌സിലൂടെ പറഞ്ഞു. വളരെ ദുഷ്‌കരമായ ദിവസമാണ് ഇന്നത്തേത് എങ്കിലും റോക്കറ്റിന്‍റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും, വീണ്ടും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തയ്യറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ലോഞ്ച് പാഡിന് കേടുപാടുകൾ
നാസയുടെ കെന്നഡി സ്‌പേസ് സെന്‍ററിന് അടുത്താണ് കേപ്പ് കനാവറൽ സ്‌പേസ് ഫോഴ്‌സ് സ്റ്റേഷനുള്ളിലെ ലോഞ്ച് കോംപ്ലക്‌സ് 36 (LC-36) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലത്താണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആധുനികവൽക്കരിച്ച ഒരു ഓർബിറ്റൽ വിക്ഷേപണ സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. സ്റ്റാറ്റിക് ഫയർ എഞ്ചിൻ പരീക്ഷണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ ന്യൂ ഗ്ലെൻ റോക്കറ്റിന്‍റെ സ്‌ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് ലോഞ്ച് പാഡിന് ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ദൃസാക്ഷികളുടെ പ്രതികരണം
കേപ് കനാവറലിലും കൊക്കോ ബീച്ചിലുമുള്ള ജനവാസ മേഖലകളിൽ രാത്രി 9 മണിയോടെ സ്‌ഫോടന ശബ്‌ദം കേട്ടതായും കുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടതായും പറയുന്നു. LC-36 ബീച്ചിൽ നിന്നുള്ള ആകാശത്ത് ഓറഞ്ച് നിറം വന്നതായും തീഗോളം പോലെ കണ്ടതായും ദൃസാക്ഷികൾ പറയുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചു.

ന്യൂ ഗ്ലെൻ റോക്കറ്റിനെ കുറിച്ച്
അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായ ബ്ലൂ ഒറിജിൻ്റെ കരുത്തേറിയ ഹെവി-ലിഫ്റ്റ് റോക്കറ്റാണ് ന്യൂ ഗ്ലെൻ. പൂർണ്ണമായും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിന്‍റെ രൂപകൽപ്പന. ഈ റോക്കറ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ട ബൂസ്റ്റർ ഏകദേശം 25 തവണ പുനരുപയോഗിക്കാം. ബഹിരാകാശ ടൂറിസത്തിനും ചന്ദ്രൻ/ചൊവ്വ ദൗത്യങ്ങൾക്കും, ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണങ്ങൾക്കും വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റോക്കറ്റാണ് ഇത്.

പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വലിയ ബൂസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാണിജ്യ-ശാസ്ത്രീയ ദൗത്യങ്ങൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും എളുപ്പവും വിശ്വസനീയവും ആക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലേക്ക് (LEO) 45 ടണ്ണും, ജിയോസ്റ്റേഷണറി ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് (GTO) 13 ടണ്ണും ഭാരവും വഹിക്കാൻ ന്യൂ ഗ്ലെൻ റോക്കറ്റിന് ശേഷിയുണ്ട്.

2025 നവംബറിൽ ന്യൂ ഗ്ലെൻ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നാസയുടെ എസ്കേപേഡ് (ESCAPADE) പേടകം വിജയകരമായി ചൊവ്വയിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മുൻപും ബ്ലൂ ഒറിജിന് പരാജയങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. 2026 ഏപ്രിലിൽ നടന്ന മൂന്നാമത്തെ വിക്ഷേപണത്തിൽ വിക്ഷേപിച്ച വാണിജ്യ ഉപഗ്രഹത്തെ ശരിയായ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ന്യൂ ഗ്ലെനിന് സാധിച്ചില്ല. പരാജയത്തെ തുടർന്ന് യുഎസ് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (FAA) റോക്കറ്റിൻ്റെ തുടർവിക്ഷേപണങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്

ഭാവിയിൽ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാനുള്ള നാസയുടെ ആർട്ടെമിസ് ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ന്യൂ ഗ്ലെൻ റോക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് പദ്ധതി. ആമസോൺ ലിയോ (മുമ്പത്തെ പ്രോജക്റ്റ് കൈപ്പർ) നക്ഷത്രസമൂഹത്തിനായി 48 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു NG-4 ദൗത്യം വിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടത്.

