ബിറ്റ്ചാറ്റ് ആപ്പ് നിരോധനം: നടപടി ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ, ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കിയതിൽ വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്രം
നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബിറ്റ്ചാറ്റ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്പിൾ ബിറ്റ്ചാറ്റ് നീക്കം ചെയ്തത്.
By PTI
Published : October 6, 2026 at 9:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ട്വിറ്റർ സ്ഥാപകൻ ജാക്ക് ഡോർസിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മെസ്സേജിങ് ആപ്പായ ബിറ്റ്ചാറ്റിനെ ആപ്പിളിന്റെ ഇന്ത്യൻ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെയാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഈ മെസേജിങ് ആപ്പ് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ കാരണമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാതെ സന്ദേശമയയ്ക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കുന്ന ബിറ്റ്ചാറ്റിന്റെ രീതി ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതായാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത്. ഇതേതുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിൽ ആപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവ് നൽകിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ജാക്ക് ഡോർസി തന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ആപ്പിളിന്റെ ഇന്ത്യൻ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ബിറ്റ്ചാറ്റിനെ നീക്കം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചത്. ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പ് റിവ്യൂ ടീം അയച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും അദ്ദേഹം എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
"ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി ബിറ്റ്ചാറ്റിനെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു" എന്നാണ് ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത്.
ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്റ്റ്, 2000-ലെ സെക്ഷൻ 69A പ്രകാരമാണ് ആപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനിക്ക് നേരത്തെ ലഭിച്ച നോട്ടിസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ആപ്പുകൾ അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, പ്രാദേശിക നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാമെന്നും ആപ്പിൾ ഈ അവസരത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.
government of India officially removes bitchat from the App Store https://t.co/9oHHiwquec— jack (@jack) October 3, 2026
ബിറ്റ്ചാറ്റ് പൂർണമായും നിരോധിച്ചോ?
ഇന്ത്യൻ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ബിറ്റ്ചാറ്റ് ഇതിനകം നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ആപ്പ് ലഭ്യമാകുമെന്ന് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷണത്തിനായി ആപ്പിളിന്റെ TestFlight ബീറ്റ പതിപ്പുകൾ ലഭ്യമാകില്ല. കൂടാതെ രാജ്യത്ത് പൊതുവായ TestFlight ലിങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മന്ത്രാലയവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഡെവലപ്പർമാരോട് നോട്ടീസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു.
എന്താണ് ബിറ്റ്ചാറ്റ്?
ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ സന്ദേശമയക്കാവുന്ന ഒരു ഓഫ്ലൈൻ മെസ്സേജിങ് ആപ്പാണ് ബിറ്റ്ചാറ്റ്. ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനോ സെൻട്രൽ സെർവറുകളോ ആവശ്യമില്ലാതെ ബ്ലൂടൂത്ത് അധിഷ്ഠിത പിയർ-ടു-പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയാണ് ഒരു ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ നേരിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലും, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
മുൻപും വിലക്ക്
ഇത് ആദ്യമായല്ല ബിറ്റ്ചാറ്റിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള വെബ് അധിഷ്ഠിത ഡെവലപ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഗിറ്റ്ഹബിൽ നിന്നും ഇത് നേരത്തെ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ ബിറ്റ്ചാറ്റിന്റെ റിപ്പോസിറ്ററികൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ സർക്കാർ ഗിറ്റ്ഹബിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബിറ്റ്ചാറ്റ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ സെർവറോ ഇന്റർനെറ്റോ ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ പോലീസിനോ സർക്കാരിനോ സന്ദേശങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ബിറ്റ്ചാറ്റിൽ ഫോണുകൾ തമ്മിൽ നേരിട്ടാണ് ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത്.
പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭിക്കാത്ത സമയത്ത് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പ്രതിഷേധക്കാർ ബിറ്റ്ചാറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേതുടർന്ന് ഈ വർഷം ജൂലൈയിലാണ് ബിറ്റ്ചാറ്റ് സർക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിലായത്. ഇതേതുടർന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സൈബർ കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗമായ 'ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെന്റർ ബിറ്റ്ചാറ്റ് നീക്കം ചെയ്യാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഉപസ്ഥാപനമായ ഗിറ്റ്ഹബിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചത്. വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടികളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രതിഷേധിച്ച്, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടി നിലവിൽ സിജെപി രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആപ്പിന് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്.
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