ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യവാസത്തിന് വഴിതുറന്ന് ഇന്ത്യ: 'ഭീം' പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാർ, ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ശുഭാൻഷു ശുക്ല
ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാൻഷു ശുക്ലയും ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ചേർന്നാണ് ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് പുതിയ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ള രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയത്. എവിടെ, എങ്ങനെ താമസിക്കും? ഇന്ത്യയുടെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ശുഭാൻഷു ശുക്ല
Published : September 3, 2026 at 6:04 PM IST
ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് മനുഷ്യർക്ക് താമസിക്കാനായി പുതിയ ആവാസവ്യവസ്ഥ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാൻഷു ശുക്ലയും ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിലെ (IISc) ശാസ്ത്രജ്ഞരും ചേർന്ന് ഇതിനുള്ള രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി. ഇതോടെ മോഡുലാർ പാനൽ അധിഷ്ഠിത അന്യഗ്രഹ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ആശയമാണ് പിറന്നത്. ഈ പദ്ധതിക്ക് 'ഭീം' (BHEEM - Bhartiya Extraterrestrial Expandable Modular Habitat) എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ചൊവ്വയിലോ ചന്ദ്രനിലോ മനുഷ്യർക്ക് താമസിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വീടിന് സമാനമായ വാസയോഗ്യമായ ഇടമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ ഗഗൻയാനിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബഹിരാകാശ യാത്രികനും മുൻപ് ആക്സിയോം ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബഹിരാകാശത്ത് ദിവസങ്ങളോളം തങ്ങിയ അനുഭവസമ്പത്തും ഉള്ള ശുഭാൻഷു ശുക്ലയ്ക്ക് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ബഹിരാകാശ പരിശീലനം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആശയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.
മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമിക്കപ്പുറം താമസിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും ഇടം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ പിറന്ന ഭീം ആശയം റോക്കറ്റുകളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഘടനയിലാണ് താവളം നിർമ്മിക്കുക. ആവശ്യാനുസരണം വലുതാക്കാനും, കേടുപാടുകൾ തീർക്കാനും സാധിക്കുന്ന രൂപമാണ് ഇതിന് നൽകുക. മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു വാസസ്ഥലത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരുക്കിയത്.
"ചന്ദ്രനിലോ, ചൊവ്വയിലോ, മറ്റ് അന്യഗ്രഹങ്ങളിലോ മനുഷ്യന് സ്ഥിരമായ സാന്നിധ്യമുറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, അതിന് മുൻപ് പരിഹരിക്കേണ്ട വലിയ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. റേഡിയേഷൻ, കൊടും തണുപ്പും ചൂടും, ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ഊർജ്ജം, നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ, അനുയോജ്യമായ വാസസ്ഥലം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത്,"ശുഭാൻഷു ശുക്ല എക്സിൽ പങ്കിട്ട പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
"മറ്റൊരിടത്ത് ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടി അതിനായി ആദ്യ ഇഷ്ടിക വെയ്ക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് ആ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ആശയത്തിന് അടിത്തറ പാകലാണ്."അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭീം: അറിയേണ്ടതെല്ലാം
IISc ഗവേഷകരായ മൃതുഞ്ജയ് ബറുവ, അമോഗ് രവീന്ദ്ര ജാദവ്, ബിമലേന്ദു മഹാപത്ര, പ്രൊഫ. അലോക് കുമാർ എന്നിവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിസർച്ച്ഗേറ്റിലെ പ്രീപ്രിന്റ് ലേഖനത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനയുടെ 360-ഡിഗ്രി കവറേജുള്ള വ്യക്തമായ ബ്ലൂപ്രിന്റ് നൽകുന്നു.
B.H.E.E.M. — Bharatiya Habitable Expandable Extraterrestrial Habitat.— Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) September 1, 2026
When we returned from our training in Russia, we began the Indian leg of our astronaut training. This involved learning the systems of the launch vehicle and orbital module, along with extensive physical and… pic.twitter.com/2Ubt0FiVbj
മോണോലിത്തിക് മൊഡ്യൂളുകളിൽ നിന്നും സോഫ്റ്റ്-ബോഡി ഇൻഫ്ലറ്റബിൾ ഘടനകളിൽ നിന്നും ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. 'ഭീം' നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ത്രികോണം, ചതുരം, പഞ്ചഭുജം തുടങ്ങിയ സാധാരണ ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളിലാണ് ഈ പാനലുകൾ ഉള്ളത്. അതിനാൽ സ്പേസ്എക്സിന്റെ സ്റ്റാർഷിപ്പ് പോലുള്ള റോക്കറ്റുകളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കോണുകളിലേക്ക് അടുക്കിവെച്ച് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാനലുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് വലിയ മുറികളോ ഘടനകളോ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും.
ഈ ഘടനയിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും കയറാനുമുള്ള പ്രത്യേക വാതിലുകൾ, പ്ലാനിങ് മുറികൾ, ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമായ ഇവിഎ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ചികിത്സാ മുറികൾ, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനുള്ള സ്ഥലം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ കുളിക്കാനും ആഹാരം പാകം ചെയ്യാനുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും പേഴ്സണൽ റൂമുകളും ഒരുമിച്ചിരിക്കാനുള്ള പൊതുഇടങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഘടനയുടെ വലിപ്പം നിശ്ചയിച്ചത്. പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ശരീരഘടനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ 3D മാതൃകകൾ ഇതിനായി പരിശോധിച്ചു. ബഹിരാകാശയാത്രികർക്ക് ഇതിന് ഉള്ളിലിരുന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ സുരക്ഷിതമായി ചെയ്യാൻ എത്രമാത്രം സ്ഥലം വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ഗവേഷകരെ സഹായിച്ചു. വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 1.2 ഘനമീറ്ററും ബഹിരാകാശ വസ്ത്രങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി 4.8 ഘനമീറ്ററും അടിയന്തിര ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി 5.8 ഘനമീറ്റർ സ്ഥലവും വേണം.
BHEEM ഘടനയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
ലേഖനം അനുസരിച്ച്, ഭീമിന്റെ ഓരോ മൊഡ്യൂളും ഒരു സ്വതന്ത്ര ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ സ്വയം നിയന്ത്രിതമായ ആവർത്തനം നൽകാൻ കഴിയും. ഹാച്ചുകൾ മൊഡ്യൂളുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ മുഴുവൻ സൗകര്യത്തെയും ബാധിക്കാതെ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ (തീപിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോമീറ്റിയോറൈറ്റ് പഞ്ചർ പോലുള്ളവ) ഒരൊറ്റ മൊഡ്യൂളിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനോ മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനോ കഴിയും.
സ്റ്റാർഷിപ്പ് പോലുള്ള ഒരൊറ്റ റോക്കറ്റിൽ പാനലുകൾ കൊണ്ടുപോയി തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിനേക്കാം ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു 'ഭീം' ഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരേപോലെയുള്ള പാനലുകൾ കൃത്യമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ജീവനക്കാർ വരുമ്പോൾ അടുത്ത റോക്കറ്റുകളിൽ പുതിയ പാനലുകൾ എത്തിച്ച് വലിപ്പം വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഏതെങ്കിലും പാനലിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ, വലിയ യന്ത്രങ്ങളോ സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യയോ ഇല്ലാതെ തന്നെ അന്യഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് പുതിയത് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും.
മനുഷ്യർ ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണത്തിന്റെ പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് ചുവടുവെയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാൻ ആവാസവ്യവസ്ഥ ഒരുക്കുക എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന 'ഭീം' ഘടന ഇതിന് വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കും. 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, അതിനുള്ള ജോലികൾ 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയാൽ പോരാ, ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങണമെന്ന ശുഭാൻഷു ശുക്ലയുടെ വാക്കുകൾ ചന്ദ്രനിൽ വസിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാവിദൗത്യങ്ങൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
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