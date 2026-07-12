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നറുട്ടോ ആനിമേഷൻ തീമിൽ ബിജിഎംഐ: പുത്തൻ അപ്‌ഡേറ്റ് ജൂലൈ 16ന്

നറുട്ടോ-തീം ലൊക്കേഷനുകൾ, കുരാമ ബോസ് ബാറ്റിൽ, പുതിയ ഗെയിം മോഡുകൾ, നിൻജ എബിലിറ്റീസ്, തീം റിവാർഡുകൾ, ലോബി മ്യൂസിക്, നറുട്ടോ-പ്രചോദിത ഇൻ-ഫ്ലൈറ്റ് സീക്വൻസ്, സിനിമാറ്റിക് ആനിമേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റിനൊപ്പം ലഭിക്കും.

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BGMI 4.5 Update to Bring Naruto Collaboration (Image Credit: Krafton India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 12, 2026 at 3:07 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ക്രാഫ്റ്റൺ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ജനപ്രിയ ഓൺലൈൻ ഗെയിമായ ബാറ്റിൽഗ്രൗണ്ട്സ് മൊബൈൽ ഇന്ത്യയുടെ (BGMI) ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നറുട്ടോ ആരാധകർക്ക് ഏറെ സന്തോഷം പകരുന്നതായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന BGMI 4.5 അപ്‌ഡേറ്റ്. നറുട്ടോ ആനിമേഷൻ സീരീസുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് 2026 ജൂലൈ 16ന് പുറത്തിറങ്ങും.

നറുട്ടോ ആരാധകർ വളരെക്കാലമായി കാത്തിരിക്കുന്ന അപ്‌ഡേറ്റാണ് ഇത്. 2026 സെപ്റ്റംബർ 14 വരെ ഈ തീമിൽ ലഭ്യമാവും. പുതിയ തീമിനെ കുറിച്ച് ക്രാഫ്റ്റൺ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ അപ്‌ഡേറ്റിനൊപ്പം ക്രാഫ്റ്റൺ പുതുതായി എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

BGMI 4.5 അപ്‌ഡേറ്റിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന തീം നറുട്ടോയുടെ ഗ്രാമമായ കൊനോഹഗാകുരെയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും. എറഞ്ചൽ, ലിവിക് മാപ്പ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. നിൻജ അക്കാദമി, നറുട്ടോയുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്‍റ്, ഇച്ചിരാകു റാമെൻ ഷോപ്പ്, ഗ്രേറ്റ് നറുട്ടോ ബ്രിഡ്‌ജ്, വാലി ഓഫ് ദി എൻഡ് തുടങ്ങിയ ആനിമേയിലെ ഐക്കണിക് സ്ഥലങ്ങളും പുതിയ തീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. മാപ്പുകൾക്ക് പുറമെ, നറുട്ടോ ഇൻ-ഫ്ലൈറ്റ് സീക്വൻസ്, കുരാമ മെമ്മറി സ്‌പേസ്, സ്‌പെഷ്യൽ ലോബി മ്യൂസിക്, ആകർഷക സിനിമാറ്റിക്‌സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പുത്തൻ ഘടകങ്ങളും അപ്‌ഡേറ്റിനൊപ്പം ചേർക്കും.

അപ്‌ഡേറ്റിനൊപ്പം മാർവൽ സിനിമയായ സ്‌പൈഡർമാന്‍റെ ഒരു തീം മോഡ് കൂടി ലഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് ജൂലൈ 30 മുതൽ ലൈവാകും. 260 ദശലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന BGMI-യുടെ ഇന്ത്യൻ ഗെയിം കളിക്കാർക്ക് ഇതുവരെ ലഭിക്കുന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ആനിമേഷൻ-തീം അനുഭവമായിരിക്കും ഈ അപ്‌ഡേറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും ഐഫോണിലും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?

  1. ആദ്യം ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ തുറക്കുക
  2. Battlegrounds Mobile India എന്ന് തിരയുക
  3. അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക
  4. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌തതിന് ശേഷം ഗെയിം സമാരംഭിക്കുക

പൂർണ്ണ ഗെയിമിങ് അനുഭവത്തിനായി ആവശ്യമായ ഇൻ-ഗെയിം റിസോഴ്‌സ് പായ്ക്കുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഐഫോണിൽ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?

  1. ഐഫോൺ, ഐപാഡ് ഉപയോക്താക്കൾ ആപ്പ് സ്റ്റോർ തുറക്കുക.
  2. Battlegrounds Mobile India എന്ന് തിരയുക
  3. അപ്‌ഡേറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക

അപ്‌ഡേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌ത ശേഷം, ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം അധിക റിസോഴ്‌സ് ഫയലുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അല്ലാത്തപക്ഷം ടെക്‌ചറുകൾ, ക്യാരക്‌റ്റർ മോഡലുകൾ, ഇവന്‍റ് അസറ്റുകൾ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം.

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BGMI 4 5 UPDATE RELEASE DATE

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