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ബുധന്‍റെ രഹസ്യങ്ങൾ ചുരുളഴിക്കാൻ 'ബെപികൊളംബോ' ദൗത്യം: പേടകങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തോടടുത്തു

യൂറോപ്പ്-ജപ്പാൻ സംയുക്ത ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ രണ്ട് പേടകങ്ങളും മദർഷിപ്പിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടു. നവംബറിൽ ബുധന്‍റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. 2 ബില്യൺ ഡോളറിന്‍റെ ദൗത്യമാണ് ഇത്.

ബെപികൊളംബോ ബുധൻ MERCURY MISSION BEPICOLOMBO MISSION
FILE - This undated image provided by the European Space Agency shows close-up photos of Mercury's north pole captured by the European-Japanese spacecraft BepiColombo. (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : September 5, 2026 at 9:08 AM IST

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കേപ് കനാവറൽ: സൗരയൂഥത്തിൽ കാര്യമായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഗ്രഹമായ ബുധനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയാണ്. ബുധന്‍റെ രഹസ്യങ്ങൾ ചുരുളഴിക്കാനുള്ള ബെപികൊളംബോ ദൗത്യം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തോട് അടുത്തു. യൂറോപ്പ്-ജപ്പാൻ സംയുക്ത ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ രണ്ട് പേടകങ്ങൾ മദർഷിപ്പിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ട് ബുധനിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം.

ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തെ യാത്രയ്‌ക്ക് ശേഷം പേടകങ്ങൾ ബുധനിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ്. യാത്രയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് രണ്ട് പേടകങ്ങളും. സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായാൽ ഇരട്ട പേടകം നവംബറിൽ ബുധന്‍റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. തുടർന്ന് ഡിസംബറിൽ രണ്ട് പേടകങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബുധനെ മുഴുവനായി നിരീക്ഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്നലെ (വ്യാഴാഴ്‌ച) വന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പേടകത്തിന് ഇനി 2 മില്യൺ മൈൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്.

യൂറോപ്പിന്‍റെയും ജപ്പാന്‍റെയും രണ്ട് പേടകങ്ങളും കൃത്യമായി വേർപെട്ടു. 200 മില്യൺ കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ജർമ്മനിയിലെ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ കൺട്രോൾ സെന്‍ററിൽ നിന്ന് ദൗത്യം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതൊരു മികച്ച നിമിഷമാണെന്ന് പേടകം വേർപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പ്രൊജക്റ്റിന്‍റെ മുഖ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജെറൈന്‍റ് ജോൺസ് പറഞ്ഞു.

ബെപികൊളംബോ ദൗത്യത്തിനെ കുറിച്ച്

2018-ലാണ് യൂറോപ്പ്-ജപ്പാൻ സംയുക്ത ദൗത്യമായ ബെപികൊളംബോ ആരംഭിച്ചത്. 1970-കളിൽ നാസയുടെ മാരിനർ 10 മിഷനിൽ പങ്കാളിയായ ഇറ്റാലിയൻ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്‍റെ പേരാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രനേക്കാൾ അല്പം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള, കടുത്ത ചൂടുള്ള നിഗൂഢ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ. നാസയുടെ മെസഞ്ചർ എന്ന ഒരൊറ്റ പേടകം മാത്രമാണ് ബുധനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇതിനുമുമ്പ് അയച്ചത്. അതിനാൽ തന്നെ ബെപികൊളംബോ ദൗത്യം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ദൗത്യത്തിലൂടെ ബുധനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

ബുധൻ ചെറിയ ഗ്രഹമാണെങ്കിലും, സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചില നിഗൂഢതകൾ അതിലൊളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് മിഷൻ മാനേജർ സാന്താ മാർട്ടിനസ് അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പഠിച്ചെടുക്കാനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മാർട്ടിനസിന്‍റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ബെപികൊളംബോയിലെ പേടകങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ 6 ബില്യൺ മൈലിലധികം ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുധന്‍റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങുന്നതിന് തയ്യാറാവാനായി (വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി) ഇതിന് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഒൻപത് തവണ വലംവെക്കേണ്ടി വന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ 2025 ജനുവരിയിൽ നടന്ന അവസാന വലംവെക്കലിൽ, ബുധനിലെ അഗ്നിപർവ്വത സമതലങ്ങളുടെയും വലിയ കുഴികളുടെയും മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ ഈ പേടകം പകർത്തിയിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ-ജാപ്പനീസ് പേടകങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങൾ അടുത്ത വർഷത്തോടെ ബുധനെക്കുറിച്ചുള്ള വിപുലമായ പഠനം ആരംഭിക്കും. ബുധന്‍റെ കാന്തികവലയം, കട്ടിയേറിയ ഉൾഭാഗം, ഉപരിതലത്തിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ദൗത്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കും. ബുധനിലെ വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെടുന്നത് പാറകളിൽ നിന്നുള്ള ധാതുക്കൾ ആവിയായിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും ദൗത്യം ലക്ഷ്യം വെയ്‌ക്കുന്നു.

ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത, കാര്യമായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ. പകൽ സമയത്ത് 427 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരുന്ന ഈ ഗ്രഹത്തിന്‍റെ ധ്രുവപ്രദേശത്ത് കഠിനമായ തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ബുധനിലെ ആഴമേറിയ കുഴികളിൽ ഐസ് കട്ടപിടിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബുധൻ സൂര്യനോട് വളരെ അടുത്തു കിടക്കുന്നതിനാൽ, തന്നെ കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുതകുന്ന രൂപകൽപ്പനയാണ് ഈ പേടകത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ മിഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ചീഫ് ഇഗ്നാസിയോ ടാങ്കോ പറഞ്ഞു. ചൂടേറിയ പിസ്സ ഓവൻ പുറകിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 2 ബില്യൺ ഡോളറിന്‍റെ ദൗത്യമാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനമടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ ചിലവിന്‍റെ ഭൂരിഭാഗവും വഹിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ്.

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TAGGED:

ബെപികൊളംബോ
ബുധൻ
MERCURY MISSION
BEPICOLOMBO MISSION
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