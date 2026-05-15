ആയുഷ് സേവനങ്ങൾ ഇനി മാതൃഭാഷയിൽ; ഭാഷിണിയുമായി കരാർ
ഒന്നിലധികം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാനും വിവർത്തനം ചെയ്യാനും ഈ പദ്ധതി വഴി സാധിക്കും. ഭാഷിണി രാജ്യം - ഒരു ഭാഷിണി സഹയോഗി പരിപാടിയിലാണ് പദ്ധിതിയ്ക്ക് തുടക്കമായത്.
Published : May 15, 2026 at 10:50 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആയുഷ് മന്ത്രാലയവും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന് (MeitY) കീഴിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഭാഷിണി ഡിവിഷനും (DIBD) തമ്മിൽ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആധുനിക ഭാഷാ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ആയുഷ് വിവരങ്ങളും വിജ്ഞാനങ്ങളും വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി ഭാഷിണി രാജ്യം - എ ഭാഷിണി സഹയോഗി പ്രോഗ്രാം എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ
ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വിവിധ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കും സേവനങ്ങളിലേക്കും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഭാഷിണിയുടെ സേവനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാനാണ് പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ഗവേഷണം, മരുന്ന് വിതരണം, മറ്റ് അനുബന്ധ മേഖലകൾ എന്നിവയിലായി ആയുഷ് ഗ്രിഡ് പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വിവിധ പോർട്ടലുകൾ, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, എഐ അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 22 ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിലും ലഭ്യമാക്കും. ഇതിലൂടെ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനും പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സാധിക്കും.
ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സമഗ്ര മാറ്റം
ആയുർവേദം, യുനാനി, സിദ്ധ, യോഗ, പ്രകൃതിചികിത്സ, സോവ ഋഗ്പ, ഹോമിയോപ്പതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയവിനിമയങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പങ്കാളിത്തം പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയ്ക്കായി പ്രത്യേക എഐ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനൊപ്പം ആയുഷ് ഭാഷാ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ കൃത്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും മാതൃഭാഷകളിൽ തന്നെ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആയുഷ് മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടർ ഡോ. സുബോധ് കുമാറും ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഭാഷിണി ഡിവിഷൻ സിഇഒ അമിതാഭ് നാഗുമാണ് പുതിയ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചത്.
ഭാഷാ തടസങ്ങൾ മറികടക്കാം
പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ആയുഷിനുള്ള സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവുമായ അറിവുകൾ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ആയുഷ് മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി വൈദ്യ രാജേഷ് കൊടേച്ച വ്യക്തമാക്കി. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഭാഷിണിയുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഭാഷകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എഐ സംവിധാനങ്ങൾ വാർത്തെടുക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രാഥമിക തലത്തിൽ തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ മാതൃഭാഷയിലുള്ള എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആയുഷ് മന്ത്രാലയം ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോ. കവിത ജെയിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ലഭ്യമാകുന്നതോടെ മികച്ച സേവനങ്ങൾ അതിവേഗം നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും ഈ മുന്നേറ്റം ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയുള്ള പൊതുസേവനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ലഭിക്കാൻ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എഐ സിസ്റ്റങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ഭാഷിണി സിഇഒ അമിതാഭ് നാഗ് പറഞ്ഞു. പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ മാതൃഭാഷകളിൽ തന്നെ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് ഈ സഹകരണത്തിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനകം തന്നെ യോഗ പോർട്ടലിലും ആയുഷ് ഗ്രിഡ് പോർട്ടലായ എംഎഐഎസ്പിയിലും (MAISP) ഭാഷിണി പ്ലഗിൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആയുഷ് ഗ്രിഡ് ഒഎസ്ഡി നമാൻ ഗോയൽ അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് വളരെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചത്. ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചതോടെ ആയുഷ് ഗ്രിഡിലെ മുഴുവൻ പോർട്ടലുകളിലും ഭാഷിണിയുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കും. ഭാഷാപരമായ തടസങ്ങൾ മറികടന്ന് രാജ്യത്തെ എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ളവരിലേക്കും നേരിട്ട് സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ അംഗീകൃത ആയുഷ് പദങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ശേഖരമായ നമസ്തേ പോർട്ടൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ കൂടുതൽ എഐ മാതൃകകൾ ഭാവിയിൽ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
