കട്ടിങ്ങും ഷേവിങ്ങും പാളുമെന്ന പേടി ഇനി വേണ്ട...! മുടിയും താടിയും വെട്ടാൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ 'എഐ സലൂൺ' കൊച്ചിയില്
മുടിവെട്ടാൻ പോകും മുമ്പേ ഹെയർസ്റ്റൈൽ ഇനി എ.ഐ കണ്ണാടിയിലൂടെ പരീക്ഷിക്കാം, വ്യത്യസ്തമായി കൊച്ചി ഓറെ സ്റ്റുഡിയോ... അറിയാം പ്രത്യേകതകള്
Published : August 1, 2026 at 4:25 PM IST|
Updated : August 1, 2026 at 5:30 PM IST
എറണാകുളം: നിർമിതബുദ്ധി (ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്) ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക രംഗത്തും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് കൊച്ചിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ സലൂൺ. പാലാരിവട്ടത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഓറെ സ്റ്റുഡിയോ' (Aura Studio) ആണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി എഐ അധിഷ്ഠിത ഹെയർ സ്റ്റൈലിങ് , ഹെയർ കളറിങ്, ബിയേഡ് സെറ്റിങ്, മേക്കപ്പ് നിർദേശങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ 'എഐ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സലൂൺ' എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അവകാശപ്പെടാം.
ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഇനി പഴങ്കഥ: എഐ മിറർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ
സാധാരണയായി സലൂണുകളിലെത്തുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഏതാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും, മുടി വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ച പോലെ ആകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമാണ് ഓറെ സ്റ്റുഡിയോയിലെ 'എഐ മിറർ' നൽകുന്നത്.
ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന എഐ മിററിന് മുന്നിലിരുന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉപഭോക്താവിൻ്റെ മുഖത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഹെയർ സ്റ്റൈലുകൾ, ബിയേഡ് (താടി) സെറ്റിംഗുകൾ, ഹെയർ കളറിങ്, മേക്കപ്പ് രീതികൾ എന്നിവ എഐ തന്നെ നിർദേശിക്കും. ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വിവിധ മോഡലുകളിൽ മുടി വെട്ടിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് തത്സമയം സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും.
കൂടാതെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രത്യേക മോഡലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് അവർക്ക് ചേരുമോ എന്നും എഐ മിററിലൂടെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഉറപ്പുവരുത്താം. "മുടി വെട്ടുകയോ, ബിയേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയോ, കളർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത ശേഷം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഇവിടെയില്ല. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ കാണിച്ചുതരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അതേപടി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ചെയ്തു നൽകാൻ തക്കവിധം പരിചയസമ്പന്നരായ ജീവനക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. നിലവിൽ ഇവിടെയെത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെല്ലാം എഐ മിററിൽ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ഹെയർകട്ട് ചെയ്യുന്നത്."കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസ് ചുമതല വഹിക്കുന്ന റോസ് മേരി പറഞ്ഞു.
ഉപഭോക്താക്കളുടെ മികച്ച പ്രതികരണം
സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഈ പുതിയ സാധ്യതയ്ക്ക് വളരെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യമായാണ് മുടി വെട്ടാൻ എ ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. "സംഗതി കൊള്ളാം, സാധാരണ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുടി വെട്ടാൻ ജീവനക്കാരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ എഐ ആ പ്രശ്നം പൂർണമായും പരിഹരിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ആകാംക്ഷയും അല്പ്പം ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മുടി വെട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി" നിധിൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം മസാജിങ് ചെയർ ഉൾപ്പടെ സജ്ജീകരിച്ച് കൂടുതൽ ഉപഭോക്തൃ സൗഹർദമായാണ് ഓറെ സ്റ്റുഡിയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത്യാധുനിക സ്പാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാലാരിവട്ടത്തുള്ള ഈ സലൂണിലേക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട നിരവധിയാളുകളാണ് ദിവസവും എത്തുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ സൗകര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് മുൻകൂട്ടി സമയം ബുക്ക് ചെയ്ത് വരണമെന്നു മാത്രം. സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിലും സ്റ്റൈലിംഗിലും എഐ കൊണ്ടുവന്ന ഈ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം മറ്റു മേഖലകൾക്കും വലിയ മാതൃകയാവുകയാണ്.
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