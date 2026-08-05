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'ആസ്ട്രോ സ്കോപ്പ്'; ആകാശത്തെ അത്‌ഭുതക്കാഴ്‌ചകള്‍ ഒറ്റ കുടക്കീഴിൽ, പിന്നിൽ മലയാളി യുവാവ്

പ്രതിമാസ ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണ സംവിധാനമായ 'ആസ്ട്രോസ്കോപ്പ്' ലൂടെ ഏതൊരാൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

SIMPLE WHEN WHERE TO LOOK AT SKY ASTROSCOPE FOR ALL AND EVERYONE ASTROSCOPE BRINGS CELESTIAL EVENTS SARATH PRABHAVU SCI COMMUNICATOR
The perseid meteor shower peak (Special arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 5, 2026 at 4:55 PM IST

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എസ് എസ് മനോജ്

തിരുവനന്തപുരം: ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവി അറിയാനാണ് പലരും ജാതകം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഭൂമിക്കപ്പുറം ആകാശത്ത് നടക്കുത് മുന്‍കൂട്ടി കാണാന്‍ സാധിക്കുമോ?. അതിനും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളിയായ ശരത് പ്രഭാവു ജെ എന്ന യുവാവ്.

പ്രതിമാസ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗൈഡായ 'ആസ്ട്രോസ്കോപ്പ്' എന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ ഏതൊരാൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും. യുവ ശാസ്ത്ര കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററാണ് ശരത്. ഒരു കലണ്ടർ ഫോർമാറ്റിലാണ് ആസ്‌ട്രോസ്‌കോപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാസത്തിലെ പ്രധാന ആകാശ സംഭവങ്ങൾ, മറ്റ് ഗൈഡ്, ഇന്ത്യയിൽ അവ ദൃശ്യമാകുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾ, പ്രായമയവർ, അമച്വർ നക്ഷത്ര നിരീക്ഷകർ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് ഇത് ഏറെ ഉപയോഗപ്രദമാകും.

SIMPLE WHEN WHERE TO LOOK AT SKY ASTROSCOPE FOR ALL AND EVERYONE ASTROSCOPE BRINGS CELESTIAL EVENTS SARATH PRABHAVU SCI COMMUNICATOR
Sarath Prabhavu J, a science communicator (ETV Bharat)

ജ്യോതിശാസ്ത്ര, ശാസ്ത്ര മേഖലാ സംഘടനകളിലൊന്നായ ആസ്‌ട്രോയുമായി (aastro) സഹകരിച്ചാണ് പുതിയ പദ്ധതി. ഫ്രാൻസിൽ സ്ഥിരിതാമസക്കാരനായ ശരത് പ്രഭാവു ഇന്ത്യയിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലും സൈയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററായി ജോലി ചെയ്‌ത് വരികയാണ്. അതേ കൂടാതെ കൊളറാഡോ സർവകലാശാലയിലെ ഡോ ഡോളൺ ഭട്ടാചാര്യയുടെ കീഴിൽ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ഗവേഷണം നടത്തുന്നു. ഫ്രീലാൻസാറായാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

2010ലാണ് ആസ്ട്രോ കേരള സ്ഥാപിതമായത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ആകാശ നിരീക്ഷണ ക്യാമ്പുകൾ ദൂരദർശിനി നിർമാണ വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾ പൊതുപ്രഭാഷണങ്ങൾ, വിദ്യാർഥി സമ്പർക്ക പരിപാടികൾ എന്നിവയിലൂടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെയും ശാസ്ത്രബോധത്തെയും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിലേറെയായി ഇവരുടെ സേവനം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഈ വർഷം ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 'മൻ കി ബാത്ത്' പ്രസംഗത്തിൽ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്ര ജിജ്ഞാസയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു.

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അതോടെ സംഘടനയ്ക്ക് ദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിച്ച് തുടങ്ങി. കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ശരത് ജനിച്ചത്. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. "ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്ര അധ്യാപകനും ശാസ്ത്ര ആശയവിനിമയക്കാരനും എന്ന നിലയിലുള്ള തൻ്റെ യാത്രയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ആസ്‌ട്രോ കേരളയും പ്രിയദർശിനി പ്ലാനറ്റോറിയവും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശരത് പറയുന്നു". ഇന്ന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിശാലമായ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു.

ദൂരദർശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് നക്ഷത്രനിരീക്ഷണ സെഷനുകൾ, സ്കൂളുകളിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്ര വർക്ക്ഷോപ്പ്, സെമിനാർ, ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്ര ഒളിമ്പ്യാഡുകൾക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ, രാമേശ്വരം, ചിദംബരം, സത്യമംഗലം, ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ജ്യോതിശാസ്ത്ര ടൂറിസം പര്യവേഷണങ്ങൾ എന്നിവ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു.

SIMPLE WHEN WHERE TO LOOK AT SKY ASTROSCOPE FOR ALL AND EVERYONE ASTROSCOPE BRINGS CELESTIAL EVENTS SARATH PRABHAVU SCI COMMUNICATOR
Total solar eclipse (ETV Bharat)

ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ആസ്ട്രോടൂറിസം സ്റ്റാർട്ടപ്പായ സ്റ്റാർവോയേഴ്‌സിൻ്റെ സഹസ്ഥാപകൻ കൂടിയാണ് ശരത് പ്രഭാവു. കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായുള്ള എഡുമിത്രയിൽ ഫാക്കൽറ്റി അംഗവും ഉപദേഷ്‌ടാവുമായ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ, അന്തർദേശീയ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്ര ഒളിമ്പ്യാഡുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. "കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ജ്യോതിശാസ്ത്ര ക്ലാസുകളും ദൂരദർശിനി നിരീക്ഷണ ക്യാമ്പുകളും നടത്തുന്നതിലൂടെയുമാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സംതൃപ്‌തി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ശരത് പറഞ്ഞു".

SIMPLE WHEN WHERE TO LOOK AT SKY ASTROSCOPE FOR ALL AND EVERYONE ASTROSCOPE BRINGS CELESTIAL EVENTS SARATH PRABHAVU SCI COMMUNICATOR
The Sky Guide (ETV Bharat)

ഭാര്യ ഡോ അശ്വതി ആർഎസ് ഫ്രാൻസിലെ സിഎൻആർഎസിൽ നിലവിൽ പോസ്റ്റ്-ഡോക്‌ടറൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നു. ആസ്ട്രോസ്കോപ്പിലൂടെ, കുടുംബങ്ങൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും അമച്വർ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ആകാശ നിരീക്ഷണം ഒരു പ്രതിമാസ ശീലമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് ശരത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലളിതമായ കലണ്ടർ ശൈലിയിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, രാത്രി ആകാശത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ഈ സംരംഭം ശ്രമിക്കുകയാണ്.

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