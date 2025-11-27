ETV Bharat / technology

ഇടിവി ഭാരത് എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്: 'പരിശീലനം വ്യത്യസ്‌തമായിരുന്നെങ്കിലും ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരുന്നു': ആക്‌സിയം ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് ശുഭാംശു ശുക്ല

ആക്‌സിയം-4 പദ്ധതി, ദൗത്യത്തിനായുള്ള തന്‍റെ പരിശീലനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് സ്കൈറൂട്ടിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശുഭാംശു ശുക്ല ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സു തുറന്നത്. അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലേക്ക്....

SUBHANSHU SHUKLA ശുഭാംശു ശുക്ല INTERNATIONAL SPACE STATION SKYROOT
Astronaut Shubhanshu Shukla message to Gen Z on Indias space journey (Image credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 27, 2025 at 9:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ശിവരാമകൃഷ്‌ണ

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രയിൽ യുവതലമുറ സജീവമായി പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും 2047ലെ വികസിത ഭാരത സ്വപ്‌നത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യണമെന്നും ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ ശുഭാംശു ശുക്ല. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശയാത്രികനായ ശുക്ല, ഇന്ന് (നവംബർ 27) ഹൈദരാബാദിലെ രവിയാലിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്കൈറൂട്ട് എയ്‌റോസ്‌പേസ് ഇൻഫിനിറ്റി കാമ്പസിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. ചടങ്ങിനിടെ അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പങ്കുവെച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ സ്കൈറൂട്ടിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റി കാമ്പസ് ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്കൈറൂട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റായ വിക്രം-I അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തു. ഏകദേശം 2 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്‌തീർണമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമേഖലയിലാണ് രൂപകല്‍പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ആക്‌സിയം-4 പദ്ധതി, ദൗത്യത്തിനായുള്ള തന്‍റെ പരിശീലനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് സ്കൈറൂട്ടിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശുഭാംശു ശുക്ല ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സു തുറന്നത്. അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലേക്ക്....

ആക്‌സിയം ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറന്ന് ശുഭാംശു ശുക്ല (Image credit: ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത്: വ്യോമസേന പൈലറ്റിൽ നിന്ന് ബഹിരാകാശ യാത്രികനിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്രയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

ശുഭാംശു ശുക്ല: പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ല. അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റായി സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു ആലോചനയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സഹജമായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അത്. ആകാശത്ത് നിന്ന് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറക്കുകയെന്നതാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്‌നം. അതിനുള്ള അവസരം തുറന്നപ്പോൾ ഞാനും അതിന്‍റെ ഭാഗമായെന്ന് മാത്രം.

ഇടിവി ഭാരത്: ആക്‌സിയോം-4 മിഷന് മുന്നോടിയായി നിങ്ങൾ റഷ്യ, ഇന്ത്യ, യുഎസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശീലനം നേടിയില്ലേ... ഇതിൽ എവിടുത്തെ പരിശീലനമാണ് ഏറ്റവും കഠിനമായി തോന്നിയത്?

ശുഭാംശു ശുക്ല: പരിശീലനം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് റഷ്യയിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു. പിന്നീട് തുടർന്ന് യുഎസിലേക്ക് പോയി. വ്യത്യസ്‌ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് വ്യത്യസ്‌തമായി ചെയ്‌തെങ്കിലും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകാൻ ആളുകളെ സജ്ജമാക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഇത്.

ഇടിവി ഭാരത്: ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കഠിനമായി തോന്നിയ സമയം ഏതായിരുന്നു?

ശുഭാംശു ശുക്ല: ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം ശരീരത്തിന് സുഖമില്ലായിരുന്നു. ആകെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ശരീരം ബഹിരാകാശ പരിതസ്ഥിതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു.

ഇടിവി ഭാരത്: യുവാക്കൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പുതുതലമുറയ്‌ക്ക് (Gen Z) എന്ത് സന്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?

ശുഭാംശു ശുക്ല: ആവേശഭരിതരും ജിജ്ഞാസുക്കളുമായിരിക്കുക എന്നതാണ് എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത്. ബഹിരാകാശ യാത്രയിൽ ഇന്ത്യ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ്. 2047ലെ വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇത് ഒരു വലിയ സംഭാവന നൽകും. ആവേശഭരിതരായിരിക്കുക, ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുക, ഇതിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുക. ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുക, ഇന്ത്യയെ ഇവിടെ നിന്ന് വികസിത് ഭാരതമെന്ന് ആശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയായി കരുതുക; യുവാക്കൾക്കുള്ള എന്‍റെ സന്ദേശം ഇതാണ്.

Also Read:

  1. "ഇന്ത്യക്കാരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ വാനോളം ഉയരുന്നു", സ്‌കൈറൂട്ടിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റി കാമ്പസ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌ത് പ്രധാനമന്ത്രി
  2. എന്തുകൊണ്ട് ചില അഗ്നിപർവതങ്ങള്‍ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നില്ല? പിന്നിലെ സയൻസ് ഇതാണ്
  3. മഹീന്ദ്രയുടെ പുതിയ 7 സീറ്റർ ഇലക്‌ട്രിക് എസ്‌യുവി ഇന്ത്യൻ നിരത്തിലെത്തി: വിലയും സവിശേഷതകളും
  4. 'ഒരു ബട്ടൺ അമർത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ'; ബഹിരാകാശ യാത്രയിലെ വെല്ലുവിളികൾ വിവരിച്ച് ശുഭാൻശു ശുക്ല

TAGGED:

SUBHANSHU SHUKLA
ശുഭാംശു ശുക്ല
INTERNATIONAL SPACE STATION
SKYROOT
SUBHANSHU SHUKLA INTERVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.