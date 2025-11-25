ETV Bharat / technology

'ഒരു ബട്ടൺ അമർത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ'; ബഹിരാകാശ യാത്രയിലെ വെല്ലുവിളികൾ വിവരിച്ച് ശുഭാൻശു ശുക്ല

കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ ശാസ്‌ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ കർണാടക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പ്രൊമോഷൻ സൊസൈറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് നടന്ന പരിപാടി. വിവിധ സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിച്ച് ശുഭാൻശു ശുക്ല.

Karnataka Science and Technology Promotion Society along with Department of Science and Technology, Karnataka hosted Astronaut–Student Interaction programme. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 25, 2025 at 9:18 PM IST

ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഭാവി വിദ്യാർഥികളുടെ കൈയിലെന്ന് ബഹിരാകാശയാത്രികൻ ശുഭാൻശു ശുക്ല. ബെംഗളൂരുവിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു പ്ലാനറ്റോറിയത്തിൽ ശുഭാൻശു ശുക്ലയും വിവിധ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികളും തമ്മിൽ നടന്ന സംവാദത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ ശാസ്‌ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ കർണാടക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പ്രൊമോഷൻ സൊസൈറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് നടന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു ഇത്. ഗഗൻയാൻ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ക്യാപ്‌റ്റന്‍റെ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കർണാടക സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള നൂറുകണക്കിന് സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികളാണ് പങ്കെടുത്തത്.

ബഹിരാകാശ യാത്രയിലെ അനുഭവവും വെല്ലുവിളികളും

ബഹിരാകാശ യാത്ര, ആക്‌സ് 4 ദൗത്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ശുഭാൻശു ശുക്ല സംസാരിച്ചു. ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയെ ആദ്യമായി കണ്ട നിമിഷത്തെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചത്.

താൻ കണ്ട കാഴ്‌ച മറക്കാനാവാത്തതാണെന്നും പരിശീലനത്തിലൂടെ മാത്രം നേടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള പരിശീലന സമയത്ത് താൻ മനസിൽ കണ്ടതിലും ഏറെ വ്യത്യസ്‌തമാണ് നേരിൽ കണ്ട കാഴ്‌ച എന്നും അദ്ദേഹം വിദ്യാർഥികളോട് പറഞ്ഞു.

താൻ ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യത്തിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സ്വപ്‌നത്തെയാണ് ബഹിരാകാശത്തേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടുപോയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ നേട്ടം ഇന്ത്യയ്‌ക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അത് ഇന്ത്യക്കാരുടേതാണ്. ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെ താൻ നേടിയെടുത്ത നേട്ടം പരമ്പരാഗത ബഹിരാകാശ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. തന്നെപ്പോലെ ചെറുപ്പക്കാരും ഭാവി തലമുറകളും ബഹിരാകാശ വിജയങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

ലിഫ്‌റ്റ്ഓഫ് ചെയ്‌തപ്പോൾ എട്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 28,500 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ റോക്കറ്റ് കുതിച്ച് ചാടിയത് താൻ അറിഞ്ഞു. പരിക്രമണ വേഗതയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ഉയർന്ന ശക്തി രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ ബഹിരാകാശയാത്രികർക്ക് പ്രത്യേക ശ്വസന, ഇരിപ്പിട സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മനുഷ്യ സമയം ശരീരം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു. ശരീരത്തിലെ ദ്രാവകങ്ങൾ ശരീരത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് പോലെയും മസിലുകളുടെ ബലം കുറയുന്നത് പോലെ തോന്നും. ആ സമയം ഒരു ബട്ടൺ അമർത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുക്കും എന്നും പറഞ്ഞു.

ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി, ദിശാബോധം എന്നിവ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നു. സഞ്ചരിക്കുന്നത് മുകളിലേക്കാണോ താഴേയ്‌ക്കാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം എവിടെയോ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുപോലെ തോന്നാം. ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നും എന്നും പറഞ്ഞു.

ദീർഘകാല ദൗത്യങ്ങളുടെ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ

ബഹിരാകാശയാത്രികർ തീപിടിത്തം മുതൽ പല തരത്തിലുള്ള അപകട സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും. ഒരു സഹായം പോലും ആരിൽ നിന്നും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഇടത്താണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ക്രൂവിന് പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും. ദീർഘകാല ദൗത്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്നതിനർഥം ഭൂമിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പിന്തുണയില്ലാതെ ശരീരത്തെയും മനസിനേയും പ്രവർത്തിക്കാൻ സജ്ജമാക്കുക എന്നതാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ അഭിലാഷങ്ങളും ഭാവി രൂപരേഖയും

2023-ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു നയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലേക്ക് സ്ഥിരമായി നീങ്ങുകയാണെന്ന് ശുക്ല വിദ്യാർഥികളോട് പറഞ്ഞു. വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുക, ഒരു ദേശീയ ബഹിരാകാശ നിലയം നിർമ്മിക്കുക, 2040-ഓടെ ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അടിവരയിടുന്നതാണിവ എന്നും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന് സ്വയം സംഭാവന ചെയ്യാൻ വിദ്യാർഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2047 ൽ വികസിത ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പാത നിങ്ങളുടെ കൈയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആകാശം ആർക്കും പരിധിയല്ല എന്ന വിശേഷണവും നൽകി.

വിദ്യാഭ്യാസവും ശാസ്ത്രീയ വളർച്ചയും

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ പഠിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ, സാക്ഷരതാ മന്ത്രി മധു ബംഗാരപ്പ വിദ്യാർഥികളോട് പറഞ്ഞു. കർണാടക സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ ഏകദേശം 900 സ്‌കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾ അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന ദൂരത്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്‌കൂളുകളെയും സർവകലാശാലകളെയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കൊണ്ട് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരം പരിപാടികളിലൂടെ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് കർണാടക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രി എൻ. ബോസരാജു പറഞ്ഞു. പ്ലാനറ്റോറിയം, ശാസ്ത്ര വകുപ്പുകൾ എന്നിവയിലൂടെയുള്ള സംയുക്ത പരിപാടികൾ പ്രായോഗിക പഠനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ASTRONAUT SHUBHANSHU SHUKLA
SHUBHANSHU SHUKLA AND STUDENTS
KARNATAKA GOVERNMENT PROGRAMME
GAGANYAAN SPACE MISSION
SHUBHANSHU SHUKLA ON SPACE MISSION

