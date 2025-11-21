"നാലര വർഷം പരിശീലനം നേടിയെങ്കിലും റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ കത്തുന്ന നിമിഷം അതെല്ലാം മറന്നുപോകും"; ബെംഗളൂരു ടെക് ഉച്ചകോടിയിൽ ബഹിരാകാശ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ശുഭാംശു ശുക്ല

ETV Bharat / technology

Indian Astronaut and IAF Group Captain Shubhanshu Shukla during the 'Future Makers Conclave' as part of the Bengaluru Tech Summit 2025 at Bangalore International Exhibition Centre in Bengaluru, Karnataka (PTI)
By Anubha Jain

Published : November 21, 2025 at 6:43 PM IST

ബെംഗളൂരു: "സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും പ്രാപ്‌തമാക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ എത്ര സങ്കീർണ്ണമാണെന്നും, ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവരെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, ഒപ്പം എന്‍റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുമുതകുന്ന അത്ഭുതകരമായ വേദിയാണ് ഇത്," വ്യാഴാഴ്‌ച ബെംഗളൂരു ടെക് ഉച്ചകോടിക്കിടെ നടന്ന "ഫ്യൂച്ചർ മേക്കേഴ്‌സ് കോൺക്ലേവിൽ" പങ്കെടുക്കവെ സദസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തുകൊണ്ട് ആക്‌സിയോം ദൗത്യത്തിൽ ദിവസങ്ങളോളം ബഹിരാകാശനിലയത്തിൽ തങ്ങിയ ബഹിരാകാശയാത്രികൻ ശുഭാംശു ശുക്ല പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

മനുഷ്യർ ബഹിരാകാശം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ കാര്യങ്ങളെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. മനുഷ്യന്‍റെ സ്വഭാവം തന്നെ ഓരോന്നിനും പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, അതിരുകൾ കടക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്." ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്നും ശുഭാംശു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"എന്നാൽ ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ അവയെ വ്യത്യസ്‌തമായി കാണാൻ തുടങ്ങും. തികച്ചും പുതിയൊരു കാഴ്‌ചപ്പാടിൽ നിന്ന് പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ബഹിരാകാശം നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കും," അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ നേട്ടം: 1961ൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോയ ആദ്യത്തെ യുഎസ് മെർക്കുറി കാപ്സ്യൂളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ച ക്രൂ ഡ്രാഗൺ കാപ്സ്യൂളിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചും ഫ്യൂച്ചർ മേക്കേഴ്‌സ് കോൺക്ലേവിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ഹാൻഡിലുകളോ മാനുവൽ കൺട്രോളോ ഇല്ലാതെ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീനുകളിലൂടെ തന്നെ ക്രൂ ഡ്രാഗണിന് പറക്കാനായി, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ മുൻപ് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപുള്ള തന്‍റെ നീണ്ട കാലത്തെ തയ്യാറെടുപ്പിന്‍റെയും വിക്ഷേപണ അനുഭവത്തിന്‍റെയും നേർക്കാഴ്‌ചകൾ ശുഭാംശു സദസ്സിന് മുൻപിൽ പങ്കുവച്ചു, "ഞാൻ നാലര വർഷമായി പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അറിയാമെന്ന ഉറപ്പ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ കത്തുന്ന നിമിഷം, നമ്മൾ അതെല്ലാം മറന്നുപോകും. അത്രയും ശക്തവും അവിശ്വസനീയമാംവിധം വേഗതയുള്ളതുമാണ് റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ."

ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മുതൽ ബഹിരാകാശ യാത്രയിലും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോഴുമായി യാത്രികന് ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. "പേടകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, തല മുതൽ കാൽ വരെ G-ലോഡ് (വേഗതയിലോ ദിശയിലോ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ മൂലം ശരീരം അനുഭവിക്കുന്ന ഭാരം) അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഒരു കാപ്സ്യൂൾ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ തട്ടുമ്പോൾ, ഒരു മോട്ടോർബൈക്ക് നിങ്ങളുടെ മേലെ അമർത്തുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ സിസ്റ്റവും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഈ വലിയ ശക്തികളെ ചെറുക്കണം." ബഹിരാകാശയാത്രയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു. "ഡ്രാഗൺ കാപ്സ്യൂൾ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 28,000 കിലോമീറ്റർ പരിക്രമണ വേഗതയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വെറും എട്ടര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആണ്. ഞാൻ മുൻപ് ഒരിക്കലും അത്തരം വലിയ സംഖ്യകളിലുള്ള വേഗത കണ്ടിട്ടില്ല."

യാത്രാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ശുഭാംശു: ഇനി ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അനുഭവം ആവേശകരവും അതേസമയം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. ശുഭാംശു ശുക്ല പറഞ്ഞു, "ഗുരുത്വാകർഷണമില്ലാതെ, എല്ലാം ഒരേ നിരക്കിൽ വീഴുന്നതായി തോന്നും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും വീഴുന്നില്ല. അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ 8-10 ദിവസമെടുക്കും. പിന്നീട് ഇതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്‌നം ആരംഭിക്കുന്നത്." ശുഭാംശു പറഞ്ഞു. "എന്‍റെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും ബഹിരാകാശത്തായിരുന്നു. ഞാൻ ഭൂമിയിലെത്തിയതിന് ശേഷം എന്‍റെ ലാപ്‌ടോപ്പ് വായുവിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നടന്നു. പക്ഷേ അത് വീണു. ഭാഗ്യവശാൽ, തറയിൽ പരവതാനി വിരിച്ചിരുന്നു."

"ബഹിരാകാശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമില്ല, പിണ്ഡം മാത്രമേയുള്ളൂ. അവിടെ 500 കിലോഗ്രാം ഭാരം പോലും പ്രശ്‌നമല്ല.",മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയിൽ മനുഷ്യശരീരം എങ്ങനെ മാറുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു: "രക്തം കാലുകളിൽ നിന്ന് തലയിലേക്ക് ഒഴുകും. ഹൃദയം വ്യത്യസ്‌തമായി പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അപൂർവ്വമായി വിശപ്പ് തോന്നും. പേശികൾ നഷ്‌ട്ടമാവും. വെറും 20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് 4.2 കിലോഗ്രാം പേശി ഉൾപ്പെടെ 5 കിലോഗ്രാം ശരീരഭാരം കുറഞ്ഞു. തിരിച്ചുവന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം ചോർന്നുപോകും. നിങ്ങൾക്ക് 4-5 ദിവസത്തേക്ക് ശരിയായി ഒന്ന് നടക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല." ശുഭാംശു പറഞ്ഞു.

അധികം വൈകാതെ ആളുകൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും. അത് സാധ്യമാക്കാൻ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തുചേരേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ സംഭാവനകൾ പോലും വളരെ വലുതായിരിക്കും. ബഹിരാകാശ യാത്രയുടെ ഭാവിക്കായി ഇന്ത്യയെ സജ്ജമാക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിരവധി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇതിനകം ബഹിരാകാശ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ എണ്ണം വേഗത്തിൽ വളരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബഹിരാകാശത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഭൂമിയെ കണ്ടു, ഇന്ത്യയെ കണ്ടു, ബെംഗളൂരുവിനെ പോലും കണ്ടു. അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭാവി നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ തിളക്കവുമുള്ളതായി തോന്നുന്നു." ശുഭാംശു പറഞ്ഞു.

