നമ്മുടെ നീലഗ്രഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം മുഴുവന് ആവാഹിച്ച് ആര്ട്ടെമിസ് രണ്ടിലെ യാത്രികര്, ചിത്രം പുറത്ത് വിട്ട് നാസ
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മനുഷ്യ ചാന്ദ്രദൗത്യത്തില് നിന്നുള്ള ആദ്യ ചിത്രം പുറത്ത് വിട്ട് നാസ. വിക്ഷേപണം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നര ദിവസം മാത്രം പൂര്ത്തിയാകുമ്പോഴാണ് ആര്ട്ടെമിസില് നിന്നുള്ള ആദ്യ ചിത്രം പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.
Published : April 4, 2026 at 11:08 AM IST|
Updated : April 4, 2026 at 1:57 PM IST
കേപ് കാനവെറല്: നമ്മുടെ നീലഗ്രഹത്തിന്റെ അതിമനോഹര ദൃശ്യങ്ങള് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് പകര്ത്തി ആര്ട്ടെമിസ് രണ്ടിലെ യാത്രികര്. ആര്ട്ടെമിസ് രണ്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് അടുക്കുന്ന വേളയിലെടുത്ത ചിത്രമാണിത്. അരനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മനുഷ്യ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിലെ ആദ്യ ചിത്രങ്ങള് നാസ പുറത്ത് വിട്ടു. ആര്ട്ടെമിസ് രണ്ട് വിക്ഷേപിച്ച് കേവലം ഒന്നര ദിവസം മാത്രം ആകുമ്പോഴാണ് ദൗത്യത്തില് നിന്നുള്ള ആദ്യ ചിത്രം പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.
ആര്ട്ടെമിസിന്റെ ജനാലയ്ക്കരുകില് നിന്ന് കമാന്ഡര് റെയ്ഡ് വൈസ്മാന് ആണ് ആദ്യ ചിത്രമെടുത്തത്. അല്പ്പം പരന്ന നിലയിലാണ് ഭൂമിയുടെ ചിത്രം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സമുദ്രം നിറഞ്ഞ മുഴുവന് ഭൂഭാഗവും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തില് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാനാകും. ഒപ്പം മുകള് ഭാഗത്ത് നിറയെ വെള്ള മേഘങ്ങളുമുണ്ട്. ഒപ്പം ഒരു ഹരിത പ്രഭാവലയവും ദൃശ്യമാണെന്ന് നാസ പറയുന്നു.
ദൗത്യത്തിലുള്ള നാല് പേരൊഴികെ എല്ലാവരും ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ടെന്നത് വലിയ കാര്യമാണെന്ന് നാസയുടെ എക്സ്പ്ലോറേഷന് സിസ്റ്റം മേധാവി ലകിയേഷ ഹാക്കിന്സ് പറയുന്നു. ദൗത്യം വളരെ നല്ല രീതിയില് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദൗത്യസംഘം ഭൂമിയില് നിന്ന് 110,000 മൈലുകള് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഏതാണ്ട് 180,000 കിലോമീറ്ററുകള്. ഇനിയൊരു 150,000 മൈലുകള് അതായത് 240,000 കിലോമീറ്ററുകള് കൂടി പിന്നിട്ടാല് സംഘം അമ്പിളിയെ തൊടും. തിങ്കളാഴ്ച സംഘം ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
മൂന്ന് അമേരിക്കക്കാരും ഒരു കാനഡക്കാരനുമടങ്ങുന്ന സംഘം ഓറിയോണില് ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കും. പിന്നീട് തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ദൗത്യം ഇവിടെ നിന്ന് കുതിച്ചുയര്ന്നത്.
ദൗത്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം മാറ്റിയതോടെ വടക്കന് പ്രകാശം പേടകത്തിന്റെ ജനാലകളില് നിറഞ്ഞു. ഇതൊരു അപൂര്വ നിമിഷമായിരുന്നു എന്ന് വൈസ്മാന് ഒരു ടെലിവിഷന് അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞു. 1972ല് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ശേഷം ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഈ സംഘം.
ഏതായാലും ഭൂമിയെ ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ലഭിച്ചതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം. 53 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു ചിത്രം ലഭിക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ ഭൂമിക്ക് പുറത്തെ പ്രഭാ വലയത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷമാണ് ആ പ്രഭാ വലയം. ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പാളികളിൽ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുമ്പോഴാണ് (Scattering of light) ഇത്തരമൊരു നേർത്ത വലയം ദൃശ്യമാകുന്നത്. ബഹിരാകാശത്തിൻ്റെ കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നീല നിറത്തിലുള്ള ഈ നേർത്ത പാളി ഭൂമിയെ ഒരു പുതപ്പുപോലെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി കാണാം.
അന്തരീക്ഷത്തിലെ വാതക തന്മാത്രകൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ നീല നിറത്തിന് കൂടുതൽ ആവൃത്തിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വലയത്തിന് നീല നിറം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭൂമിയില് നിന്ന് നോക്കുമ്പോള് ആകാശത്തിന് ഈ നീലനിറം കാണുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണെന്ന് സ്കൂളിലെ സയന്സ് ക്ലാസുകളില് നമ്മള് പഠിച്ചതാണല്ലോ. ഭൂമിയുടെ വലിപ്പവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം എത്രത്തോളം നേർത്തതാണെന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് ഭൂമിയുടെ മനോഹരമായ ചിത്രമെടുത്തത്. 53 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മനുഷ്യ ദൗത്യത്തിനിടെ ഇങ്ങനെയൊരു ചിത്രമെടുക്കുന്നത്. 53 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അപ്പോളോ 17 ദൗത്യത്തിനിടെ ഹാരിസൺ ഷ്മിറ്റ് ആണ് ആ ചിത്രമെടുത്തത്. ബ്ലൂ മാർബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ചിത്രം ചരിത്രമാണ്.
54 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ചന്ദ്രനിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. നാല് പേരെ വഹിച്ച് എസ്എൽഎസ് റോക്കറ്റ് ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് കുതിച്ചുയർന്നത്. എസ്എൽഎസ് എന്ന ഭീമൻ റോക്കറ്റിൽ ഒറിയോൺ എന്ന യാത്രാപേടകത്തിലാണ് യാത്ര. മിഷൻ കമാൻഡർ നാസയുടെ റെയ്ഡ് വൈസ്മാൻ, ദൗത്യത്തിന്റെ പൈലറ്റ് വിക്ടർ ഗ്ലോവർ, ദൗത്യത്തിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായ നാസയുടെ ക്രിസ്റ്റീന കോച്ച്, കനേഡിയൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ ജെറെമി ഹാൻസൻ എന്നിവരാണ് പേടകത്തിലുള്ളത്.
പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി തിരിച്ചുവരികയാണ് ദൗത്യ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യരുമായി ഒരു ബഹിരാകാശ യാനവും ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും ദൂരത്തിൽ ദൗത്യത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒറിയോണെത്തും. നാല് പേരും കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിലെ പ്രത്യേക ക്വാറൻ്റീൻ സംവിധാനത്തിലായിരുന്നു. ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും ജലപാനവും പോലും കർശന നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന ആദ്യ സ്ത്രീയാണ് ക്രിസ്റ്റീന കോച്ച്. വിക്ടർ ഗ്ലോവർ ആദ്യ കറുത്ത വർഗക്കാരനും. ജെറെമി ഹാൻസണാകട്ടെ ആദ്യ അമേരിക്കൻ ഇതര സഞ്ചാരിയും. യാത്രയിൽ നാല് പേർക്കും കൂട്ടായി റൈസ് എന്ന ചെറു പാവയുമുണ്ട്. അതിനകത്ത് നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 56 ലക്ഷം മനുഷ്യരുടെ പേരടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡും.
1972-ലെ അപ്പോളോ 17 ദൗത്യത്തിന് ശേഷം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആദ്യ ദൗത്യമാണ് ആർട്ടെമിസ് 2. അപ്പോളോ 17 സംഘം ചന്ദ്രോപരിതലത്തില് കാല് കുത്തിയെങ്കില് ആർട്ടെമിസ് 2 അംഗങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന ഒറിയോൺ പേടകം 10 ദിവസം കൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ വലംവച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.