ജെമിനൈ പിന്തുണയിൽ ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസും പുതിയ സിരിയും: വേൾഡ്വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് കോൺഫറൻസിൽ ശ്രദ്ധ നേടി ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസും നവീകരിച്ച സിരിയും പുതിയ ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ഇന്റർഫേസും ഏറ്റവും പുതിയ ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ഇന്റർഫേസും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അപ്ഗ്രേഡുകൾ ആപ്പിളിന്റെ ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ്വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് കോൺഫറൻസിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
Published : June 9, 2026 at 11:10 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിൾ പ്രേമികൾ ഏറെ നാളായി കാത്തിരുന്ന ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ്വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് കോൺഫറൻസിന് തുടക്കമായി. കാലിഫോർണിയയിലെ കുപെർട്ടിനോയിലുള്ള ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസും നവീകരിച്ച സിരിയും പുതിയ ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ഇന്റർഫേസും ഏറ്റവും പുതിയ ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ഇന്റർഫേസും ഉൾപ്പെടെ അവതരിപ്പിച്ചു. iOS 27, macOS ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പുതിയ പതിപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജൂൺ 8 മുതൽ ജൂൺ 12 വരെയുള്ള അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായാണ് പരിപാടി. ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്കിന്റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തോടെയാണ് പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്. 2026 സെപ്റ്റംബർ 1ന് സ്ഥാനമൊഴിയാനിരിക്കെ, സിഇഒ പദവിയിലിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ടിം കുക്കിന്റെ അവസാന ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസാണ് ഇത്. കമ്പനിയെക്കുറിച്ചും, കമ്പനിയിൽ സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചും ഡെവലപ്പർമാരെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചത്. ആപ്പിളിന് പുതുതായി എന്തൊക്കെ ലഭിച്ചെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ആപ്പിൾ iOS 27
iOS 26-നുള്ള ഒരു അപ്ഗ്രേഡായിട്ടാണ് iOS 27 വരുന്നത്. കൂടാതെ അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പെ ലഭിക്കുന്ന പുതിയ ലിക്വിഡ് ഇന്റർഫേസ് മികച്ച വേഗതയും, ഷാർപ്പ് ലെയറുകളും, ട്രാൻസ്പാരൻസി ലെവലുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ലൈഡറും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആപ്പിൾ മാപ്സിനായി ഏരിയൽ ഇമേജറിയുള്ള അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഫ്ലൈഓവർ സവിശേഷതയും, ആൻഡ്രോയിഡിനും വിൻഡോസിനും iCloud പങ്കിട്ട ആൽബങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ഉൾപ്പെടെ പുതിയ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കും. iOS 27ന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് അതിലെ പുതിയ രക്ഷാകർതൃ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരം അടങ്ങുന്ന ചൈൽഡ് അക്കൗണ്ട്സ് സവിശേഷതയാണ്.
നിലവിലുള്ള iOS 26 പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ഐഫോണുകളെയും iOS 27ഉം പിന്തുണയ്ക്കും. ഇതിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോൺ 17 സീരിസ് മുതൽ ഐഫോൺ 11, ഐഫോൺ SE രണ്ടാം-തലമുറ വരെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. iOS 27-നുള്ള ആദ്യ ഡെവലപ്പർ ബീറ്റ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ജൂലൈയിൽ പബ്ലിക് ബീറ്റ റിലീസ് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
മാക്ഒഎസ് ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ്, ഐപാഡ്ഒഎസ് 27, വാച്ച്എസ് 27, tvOS 27, വിഷൻഒഎസ് 27
പുതിയ സവിശേഷതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം നിലവിലുള്ള ഫീച്ചറുകളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് ആപ്പിൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പുതിയ പതിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങളാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരുത്തിയതെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്നു. ഇതിനായി കമ്പനി ഉപയോക്തൃ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച സിരി എഐ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള റിലീസ് വിൻഡോ iOS 27-ന് സമാനമാണ്. ആപ്പിളിന് മുമ്പുള്ള സിലിക്കൺ മാക്കുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അവസാന സോഫ്റ്റ്വെയർ macOS Tahoe ആണെന്ന് ആപ്പിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്റൽ-പവർ ചെയ്ത Macs ഇനി പുതിയ macOS ഗോൾഡൻ ഗേറ്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.
ആപ്പിൾ ഐപാഡോസ് 27 ഐപാഡ് മിനി (A17 പ്രോ), എം1 ചിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള ഐപാഡ് മോഡലുകളെ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കും. അതേസമയം ആപ്പിൾ വാച്ച് ഒഎസ് 27 വാച്ച് അൾട്രാ 2, അൾട്രാ 3, വാച്ച് സീരീസ് 10, സീരീസ് 11, വാച്ച് എസ്ഇ (മൂന്നാം തലമുറ) എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കും. ടിവിഒഎസ് 27 പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പോഡ്കാസ്റ്റ് ആപ്പും നിരവധി പുതിയ സവിശേഷതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വിഷൻ ഒഎസ് 27 വിഷ്വൽ ഇന്റലിജൻസ് സവിശേഷതകളും സിസ്റ്റത്തിലുടനീളം മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസും സിരി എഐയും
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസാണ് WWDC-2026 ലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. ഇത് പുതിയ ആർക്കിടെക്ചറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് ഇത്. പുതിയ ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഗൂഗിൾ ജെമിനൈയുമായി സംയോജിച്ചിരിക്കുന്നു. ആപ്പിൾ ആപ്പുകളിലുടനീളം നിരവധി പുതിയ സവിശേഷതകൾ ഇത് കൊണ്ടുവരും.
കൂടാതെ സിരിയുടെ പുതിയ പതിപ്പായ സിരി എഐയെ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാനും പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി സിരി ഗൂഗിൾ ജെമിനൈയുമായി കൈകോർക്കുന്നു. കൂടാതെ ആപ്പുകളിലും സർവീസിലും സെർച്ചിലും വോയ്സ് കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വ്യക്തിഗത സന്ദർഭ ധാരണ സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും. iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 എന്നിവയിലെ പുതിയ Siri എഐ സവിശേഷതയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം പരിമിതമായ പിന്തുണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതൊക്കെ മോഡലുകൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- ഐഫോൺ 16 മുതലുള്ള മോഡലുകൾ, ഐഫോൺ 15 പ്രോ, ഐഫോൺ 15 പ്രോ മാക്സ്, ഐപാഡ് മിനി (A17 Pro)
- M1 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ഐപാഡ് മോഡലുകൾ
- M1 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള മാക് മോഡലുകൾ
- ആപ്പിൾ വിഷൻ പ്രോ
- ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരിസ് 10 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള മോഡലുകൾ, ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്ര 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ളവ, ആപ്പിൾ വാച്ച് SE 3 (ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് പ്രാപ്തമാക്കിയ ഐഫോണുമായി ജോഡിയാക്കാൻ )
അതേസമയം എല്ലാ സിരി എഐ സവിശേഷതകളും എല്ലാ ഭാഷകളിലോ, പ്രദേശങ്ങളിലോ ലഭ്യമായേക്കില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ സിരി എഐ നിലവിൽ ലഭ്യമായിരിക്കില്ല. കൂടാതെ, നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിരി എഐയും ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് സവിശേഷതകളും ചൈനയിൽ ലഭ്യമാകില്ല.
അഞ്ച് ദിന പരിപാടികൾ
അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ആയിരത്തിലധികം ഡെവലപ്പർമാർ, ഡിസൈനർമാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർ ഒത്തുചേരും. ചടങ്ങിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡെവലപ്പർമാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ആപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടും. 2026ലെ കമ്പനിയുടെ പ്രധാന സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റായ iOS 27 പരിപാടിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തും. ഡെവലപ്പർമാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായി 100-ലധികം പുതിയ വീഡിയോ സെഷനുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ പരാമർശിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പ് ലാബുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പർ ഫോറങ്ങളിലെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ചേരാനും അവസരമുണ്ടാകും.
ടിം കുക്കിന്റെ അവസാന ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസ്
ആപ്പിൾ സിഇഒ ആയി ടിം കുക്ക് പദവിയിലിരിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസാന ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസാണിത്. 2026 സെപ്റ്റംബർ 1ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിയും. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ പുതിയ മേധാവിയായി ജോൺ ടെർണസ് സ്ഥാനമേൽക്കും. നിലവിൽ കമ്പനിയുടെ ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം മേധാവിയാണ് ടെർണസ്. സിഇഒ സ്ഥാനമൊഴിയുമെങ്കിലും ടിം കുക്ക് ആപ്പിളിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി തുടരും. അതേസമയം നിലവിൽ നിലവിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുള്ള ആർതർ ലെവിൻസൺ രാജിവച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ തുടരും.
കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി ആപ്പിളിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ് 50 കാരനായ ടെർണസ്. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഐഫോൺ, ഐപാഡ്, മാക് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന എഞ്ചിനീയറിങിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. ഈ സംഭാവന തന്നെയാണ് കുക്കിന്റെ പിൻഗാമിയാകാൻ ടെർണസിന് യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തത്.
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