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കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം! ആപ്പിളിന്‍റെ വേൾഡ്‌വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോൺഫറൻസിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും, നിങ്ങൾക്കും കാണാം

ജൂൺ 8 മുതൽ ജൂൺ 12 വരെയുള്ള അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായാണ് പരിപാടി. കാലിഫോർണിയയിലെ കുപ്പോർട്ടിനോയിലുള്ള ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യദിന പരിപാടി നടക്കുക. ടെക് പ്രേമികൾക്ക് ഓൺലൈനായി ലൈവായി കാണാം.

APPLE WWDC 2026 EXPECTATIONS APPLE WWDC 2026 HOW TO WATCH LIVE ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോൺഫറൻസ് IOS 27
Apple WWDC 2026 Begins Today (Image credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 8, 2026 at 12:27 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ടെക്‌ പ്രേമികൾ ഏറെ നാളായി കാത്തിരുന്ന ആപ്പിളിന്‍റെ ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ്‌വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോൺഫറൻസിന് (WWDC) ഇന്ന് തിരിതെളിയും. ജൂൺ 8 മുതൽ ജൂൺ 12 വരെയുള്ള അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായാണ് പരിപാടി. കാലിഫോർണിയയിലെ കുപ്പോർട്ടിനോയിലുള്ള ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യദിന പരിപാടി നടക്കുക.

ഇതിൽ ആയിരത്തിലധികം ഡെവലപ്പർമാർ, ഡിസൈനർമാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർ ഒത്തുചേരും. ചടങ്ങിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡെവലപ്പർമാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ആപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടും. 2026ലെ കമ്പനിയുടെ പ്രധാന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റായ iOS 27 പരിപാടിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തും.

ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്കിന്‍റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തോടെയാണ് പരിപാടി ആരംഭിക്കുക. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിയനിൽ ആപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കായുള്ള പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ഡെവലപ്പർ ഉപകരണങ്ങൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് (AI) എന്നിവയിലുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും. അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഡെവലപ്പർമാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായി 100-ലധികം പുതിയ വീഡിയോ സെഷനുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ പരാമർശിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പ് ലാബുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പർ ഫോറങ്ങളിലെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ചേരാനും അവസരമുണ്ടാകും.

WWDC26: എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം? പരിപാടിയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, എല്ലാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും പ്രധാന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ, ഡെവലപ്പർ ഉപകരണങ്ങൾ, AI പുരോഗതികൾ എന്നിവ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ആപ്പിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. WWDC 2026-ൽ ആപ്പിളിന്‍റെ അടുത്ത തലമുറ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ (iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27) അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും. കൂടാതെ വിപുലമായ എഐ സവിശേഷതകളുള്ള സിരിയും ഹാർഡ്‌വെയർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ പരിഷ്‌ക്കരണവും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പുതുക്കിയ സിരി
WWDC 2026ൽ iOS 27 പ്രധാന ആകർഷണം പുതുക്കിയ സിരി ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി ആപ്പിൾ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്‍റിനായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഗൂഗിളുമായി സഹകരിച്ച് ജെമിനി എഐ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത സിരിയും ആപ്പിൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതുക്കിയ സിരി സ്വന്തമായി സ്റ്റാൻഡലോൺ ആപ്പുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ AI ചാറ്റ്ബോട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഓൺ-സ്‌ക്രീൻ ഉള്ളടക്കം, വ്യക്തിഗത സന്ദർഭം, ക്രോസ്-ആപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയും കൂടെ അതിന്‍റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷി AI മോഡലുകളിലേക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക.

ബ്ലൂംബെർഗിലെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, വേക്ക് വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ബട്ടൺ വഴി സിരി ഇനിയും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാം. പക്ഷേ ഐഫോണിന്‍റെ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡിൽ ഒരു പുതിയ ഇന്‍റർഫേസ് കൂടെ ചേർക്കും. നിലവിലുള്ള ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് ജനറേറ്റീവ് എഐ ഘടകങ്ങൾ ചേർത്ത് ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

പുതിയ സവിശേഷതകളുള്ള ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ്
സിരിക്ക് പുറമേ, ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസിലും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റിനൊപ്പം അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇമേജ് പ്ലേഗ്രൗണ്ടും ജെൻമോജിയും ഇമേജ് ഗുണനിലവാരത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കിയേക്കും. കൂടാതെ ഒരു പുതിയ സവിശേഷത ഉപയോക്താക്കളെ അവരുടെ ഹോം സ്‌ക്രീനുകൾക്കായി ഇഷ്‌ടാനുസൃത എഐ വാൾപേപ്പറുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കും. അക്ഷരത്തെറ്റുകൾക്ക് പുറമെ, വാക്യങ്ങളുടെ ഘടനയിലെ പിശകുകളും കണ്ടെത്തുന്ന റൈറ്റിങ് ടൂളുകളും ഇത്തവണ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ആപ്പ് അപ്‌ഡേറ്റുകളും ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസും
iOS 26-ൽ അവതരിപ്പിച്ച ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും iOS 27-ൽ ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് അധിക കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. ആപ്പ് തലത്തിൽ, ക്യാമറയ്ക്ക് ഇഷ്‌ടാനുസൃത വിഡ്‌ജറ്റുകൾക്കുള്ള പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കാം. വെതറിന് ഒരു പുതിയ കണ്ടീഷനിങ് പാനൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഫിസിക്കൽ ടിക്കറ്റുകളും അംഗത്വങ്ങളും സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന "ക്രിയേറ്റ് എ പാസ്" ഫീച്ചർ വാലറ്റ് ആപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

WWDC26: എപ്പോൾ, എങ്ങനെ കാണാം
ടിം കുക്കിന്‍റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തോടെയാണ് പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം (IST) രാത്രി 10:30ന് ആരംഭിക്കും. കുപ്പോർട്ടിനോയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടി ലൈവായി കാണാനാകും. പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ ജൂൺ 9ന് ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 1:30ന് ആരംഭിക്കും. ജൂൺ 8 മുതൽ ജൂൺ 12 വരെയാണ് പരിപാടി.

ആപ്പിളിന്‍റെ വാർഷിക ഇവന്‍റ് കാണാൻ താത്‌പര്യമുള്ളവർക്ക് ആപ്പിളിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് (apple.com/in), ആപ്പിൾ ടിവി ആപ്പ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നിവയിലൂടെ ടിം കുക്കിന്‍റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം കാണാൻ കഴിയും. സ്ട്രീം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ഓൺ-ഡിമാൻഡ് പ്ലേബാക്ക് ലഭ്യമാകും. പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ, വീഡിയോ സെഷനുകൾ, ഗൈഡുകൾ എന്നിവ ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പർ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്, ആപ്പ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയവയിൽ ലഭ്യമാകും. യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി ലൈവായി കാണുന്നതിനുള്ള പേജ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ടിം കുക്കിന്‍റെ അവസാന ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസ്
ആപ്പിൾ സിഇഒ ആയി ടിം കുക്ക് പദവിയിലിരിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസാന ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസാണിത്. 2026 സെപ്റ്റംബർ 1ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിയും. സെപ്‌റ്റംബർ 1 മുതൽ പുതിയ മേധാവിയായി ജോൺ ടെർണസ് സ്ഥാനമേൽക്കും. നിലവിൽ കമ്പനിയുടെ ഹാർഡ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം മേധാവിയാണ് ടെർണസ്. സിഇഒ സ്ഥാനമൊഴിയുമെങ്കിലും ടിം കുക്ക് ആപ്പിളിന്‍റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി തുടരും. അതേസമയം നിലവിൽ നിലവിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുള്ള ആർതർ ലെവിൻസൺ രാജിവച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ തുടരും.

കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി ആപ്പിളിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ് 50 കാരനായ ടെർണസ്. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഐഫോൺ, ഐപാഡ്, മാക് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന എഞ്ചിനീയറിങിന്‍റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. ഈ സംഭാവന തന്നെയാണ് കുക്കിന്‍റെ പിൻഗാമിയാകാൻ ടെർണസിന് യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തത്.

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