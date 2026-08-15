സൂക്ഷിച്ചോ, 110 രാജ്യങ്ങളിലെ ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിളിന്റെ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്
സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, അഭിഭാഷകർ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് മെർസനറി സ്പൈവെയർ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാലുടൻ സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം
Published : August 15, 2026 at 8:49 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്പൈവെയർ ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ച് സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ആപ്പിൾ. സർക്കാരുകളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹാക്കർമാർ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനായി 'മെർസനറി സ്പൈവെയർ' എന്ന അപകടകരമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായും, ഫോണുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും ആപ്പിൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൂറോളം രാജ്യങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് അയച്ചതായി കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഐഫോൺ, ഐപാഡ്, മാക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളെ ഈ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാലുടൻ സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കമ്പനി നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. മാധ്യമ സ്ഥാപനമായ ടെക്ക്രഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2026 ഓഗസ്റ്റ് 13 വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത്. മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതുവരെ ആകെ 150-ൽ അധികം രാജ്യങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ അയച്ചതായി ആപ്പിൾ പറയുന്നു.
എങ്ങനെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ലഭിക്കുക?
മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്ന രീതി മാറ്റിയതായി ആപ്പിൾ പറഞ്ഞതായി ടെക്ക്രഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മുൻപ് ആപ്പിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ദൃശ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അലേർട്ട് ഐഫോണിന്റെ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ഒരു പുഷ്അപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നേരിട്ട് ദൃശ്യമാകും. അതിനാൽ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല.
ആക്രമണം കണ്ടെത്തിയതായും ഫോണിലെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കാൻ എത്രയും പെട്ടന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത്. ആപ്പിൾ ഇമെയിൽ വഴിയും അതേ മുന്നറിയിപ്പ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപയോക്താവ് അവരുടെ ആപ്പിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് മെർസനറി സ്പൈവെയർ?
സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ വികസിപ്പിച്ച് സർക്കാരുകൾക്കോ നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്കോ വിൽക്കുന്ന ഒരു തരം ഉയർന്ന ടാർഗെറ്റുചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് മെർസനറി സ്പൈവെയർ. ഉപയോക്താവ് പോലുമറിയാതെ അവരുടെ ഫോണിലെ സന്ദേശങ്ങൾ വായിക്കാനും കോളുകൾ കേൾക്കാനും ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുമുൾപ്പെടെ ഉപകരണം രഹസ്യമായി ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് മെർസനറി സ്പൈവെയർ എന്ന അപകടകരമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ആരെയാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്?
സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, അഭിഭാഷകർ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപയോക്താക്കളെയാണ് മെർസനറി സ്പൈവെയർ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ തോതിൽ സൈബർ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതായും കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസകരവുമായിരിക്കും.
അലേർട്ട് ലഭിച്ചാൽ അടുത്ത നടപടിയെന്ത്?
ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താവിന് ഏതെങ്കിലും ഉപകരണത്തിൽ സ്പൈവെയർ അലേർട്ട് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആദ്യം ഉപകരണത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ മോഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കണം. ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന നൂതന സ്പൈവെയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിൽറ്റ്-ഇൻ സുരക്ഷാ സവിശേഷതയാണിത്. ലോക്ക്ഡൗൺ മോഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണവും ഇതുവരെ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ആപ്പിൾ പറയുന്നത്.
അതിനാൽ, ഐഫോൺ, ഐപാഡ്, മാക് ഉപകരണങ്ങൾ കൈവശമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ എത്രയും പെട്ടന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ മോഡിലേക്ക് മാറണമെന്നാണ് ടെക് ഭീമൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ഐഫോൺ, ഐപാഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി:
ഘട്ടം 1: സെറ്റിങ്സ് ആപ്പ് തുറക്കുക.
ഘട്ടം 2: Privacy and Security നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 3: താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് Lockdown Mode ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 4: Turn On Lockdown Mode ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 5: ഓണാക്കി Turn On & Restart എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിന്റെ പാസ്വേഡ് നൽകുക.
മാക് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി:
ഘട്ടം 1: സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ ഇടത് കോണിലുള്ള ആപ്പിൾ മെനുവിലേക്ക് പോവുക.
ഘട്ടം 2: System Settings തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഘട്ടം 3: സൈഡ്ബാറിലെ Privacy & Security ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 4: Security section നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് Lockdown Mode ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 5: Turn On ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 6: Mac user password നൽകി Restart ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
Also Read: