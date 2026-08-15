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ചൈനീസ് ഐഫോണുകൾക്കായി പ്രത്യേകം എഐ മോഡൽ: റിപ്പോർട്ടുകൾ

ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ആലിബാബയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ആപ്പിൾ ചൈനീസ് വിപണിക്കായി പ്രത്യേകം എഐ മോഡൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളെ തുടർന്ന് ചൈനയിൽ ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനാലാണ് പുതിയ മോഡലിന് പരിശീലനം നൽകുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ആപ്പിൾ അലിബാബ APPLE INTELLIGENCE CHINA IPHONE CHINA AI FEATURES
Representational Image (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 5:37 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ആഗോള ടെക് ഭീമനായ ആപ്പിൾ ചൈനീസ് വിപണിക്കായി പ്രത്യേകം എഐ മോഡൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രമുഖ വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്‌സിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, പ്രശസ്‌ത ചൈനീസ് കമ്പനിയായ അലിബാബയുമായി ചേർന്നാണ് ആപ്പിൾ കസ്റ്റം ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ (LLM) പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. ചൈനയിൽ എഐ മോഡലുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ആപ്പിളിന്‍റെ സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വന്നതായി റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മുൻപ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ തന്നെയാണ് ആപ്പിൾ ചൈനയിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ചൈനയിൽ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതിന്‍റെ ഭാഗമായി മറ്റ് കമ്പനികളുടെ എഐ മോഡലുകൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിർബന്ധിതരായിരിക്കാമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

ചൈന എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്‌തമാകുന്നു?

യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ആപ്പിൾ സ്വന്തം എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയും, കൂടാതെ ഓപ്പൺഎഐ, ഗൂഗിൾ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ സഹായവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചൈനയിൽ ഈ വിദേശ മറ്റ് വിദേശ എഐ മോഡലുകൾക്കൊന്നും പ്രവർത്തനാനുമതിയില്ല. ഓപ്പൺഎഐയുടെ ചാറ്റ്ജിപിറ്റി, ആന്തോപിക്കിന്‍റെ ക്ലോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഐ മോഡലുകൾക്ക് ചൈനയിൽ വിലക്കുണ്ട്.

ചൈനയിലെ സ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയായ 'സൈബർസ്പേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ചൈന' (CAC) ആണ് എഐ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ചൈനയിലെ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ആപ്പിളിന് പ്രാദേശിക കമ്പനികളുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വന്നു. പല ചൈനീസ് കമ്പനികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം തങ്ങളുടെ എഐ മോഡലുമായി സംയോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആപ്പിൾ ഒടുവിൽ അലിബാബ കമ്പനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ദുബായിൽ നടന്ന വേൾഡ് ഗവൺമെന്‍റ് ഉച്ചകോടിയിൽ ആപ്പിളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം അലിബാബയുടെ ചെയർമാൻ ജോ സായ് പരസ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അലിബാബയുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ആപ്പിൾ ഒന്നിലധികം കമ്പനികളെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യം തന്നെ പങ്കാളിത്തം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും, ആലിബാബയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ ആപ്പിളിന് സമയം ആവശ്യമായി വന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പദ്ധതിയിൽ കാലതാമസമുണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

ഐഫോൺ വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദത്തിൽ

ആപ്പിളിന്‍റെ ഏറ്റവും വലുതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ വിപണികളിൽ ഒന്നാണ് ചൈന. കമ്പനിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വരുമാനത്തിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ചൈനയിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ചൈനയിലെ ഐഫോൺ വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ എഐ സവിശേഷതകൾ പുറത്തിറക്കിയപ്പോഴും പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ഐഫോണുകളുടെ ചൈനീസ് വേരിയന്‍റിൽ ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. അതിനാൽ തന്നെ ചൈനീസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഏത് വിധേനയും എഐ സവിശേഷതകൾ എത്തിക്കുക എന്നത് ആപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമാണ്.

ഐഫോണുകളിലെ ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ അഭാവം ചൈനീസ് ഉപയോക്താക്കളെ ഹുവാവേ, ഷവോമി തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഈ കമ്പനികൾ ബിൽറ്റ്-ഇൻ AI അസിസ്റ്റന്‍റുമായി ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്.

റോയിട്ടേഴ്‌സിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആപ്പിളിന്‍റെ പ്രാദേശിക AI മോഡൽ വരും മാസങ്ങളിൽ ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. പുതിയ iOS അപ്‌ഡേറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചായിരിക്കും റിലീസ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും അപ്‌ഡേറ്റിൽ ആപ്പിളിന്‍റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസൃത AI മോഡൽ കൊണ്ടുവരുമോ, അതോ അലിബാബയുടെ നിലവിലുള്ള AI സിസ്റ്റം ആയിരിക്കുമോ, രണ്ടിന്‍റെയും സംയോജനം ആയിരിക്കുമോ എന്നൊന്നും വ്യക്തമല്ല. ആപ്പിളോ അലിബാബയോ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക ടൈംലൈൻ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല.

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ആപ്പിൾ
അലിബാബ
APPLE INTELLIGENCE CHINA
IPHONE CHINA AI FEATURES
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