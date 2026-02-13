ETV Bharat / technology

മുംബൈയിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോർ ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി ആപ്പിൾ: തുറക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം

ആപ്പിൾ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ഇനി മുംബൈയിലെ ബോറിവാലി ഈസ്റ്റിലും. ഇന്ത്യയിലെ ആറാമത്തെ സ്റ്റോർ ആരംഭിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി 26ന്. വെസ്റ്റേൺ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്‌കൈ സിറ്റി മാളിലാണ് പുതിയ സ്റ്റോർ തുറക്കുന്നത്.

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 13, 2026 at 3:03 PM IST

4 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്‍റെ മുംബൈയിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോർ ഉടൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും. കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആറാമത്തെ ഔദ്യോഗിക റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ 2026 ഫെബ്രുവരി 26ന് തുറക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുംബൈയിലെ ബോറിവാലി ഈസ്റ്റിലെ വെസ്റ്റേൺ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്‌കൈ സിറ്റി മാളിലാണ് പുതിയ സ്റ്റോർ തുറക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കാണ് പുതിയ സ്റ്റോർ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി തുറന്ന് കൊടുക്കുക. 2023ൽ മുംബൈയിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോർ തുറന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കമ്പനി രണ്ടാമത്തെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ റീട്ടെയിൽ സാന്നിധ്യം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ആപ്പിലിന്‍റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പുതിയ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ.

മുംബൈയിലെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ജിയോ വേൾഡ് ഡ്രൈവ് മാളിലാണ് തുറന്നത്. അടുത്തിടെയാണ് ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിൽ തുറന്നത്. 2025 ഡിസംബർ 11ന് തുറന്ന സ്റ്റോർ ഡൽഹി-എൻ‌സി‌ആറിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോർ ആണ്. നോയിഡയിലെ ഡിഎൽഎഫ് മാളിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഫെബ്രുവരി 26ന് ബോറിവാലി ഈസ്റ്റിൽ പുതിയ സ്റ്റോർ തുറക്കുന്നതോടെ ആപ്പിളിന് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ആറ് ഔദ്യോഗിക റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളാണ് ഉണ്ടാകും. 2023-25 വർഷങ്ങളിലായി മുംബൈ, ഡൽഹി, ബെംഗളൂരു, പൂനെ എന്നിവിടങ്ങളിലായി നിലവിൽ ആപ്പിളിന് അഞ്ച് റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളുണ്ട്. വേഗത്തിൽ വ്യാപിച്ച റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ കമ്പനിയുടെ രാജ്യത്തെ വളർച്ചയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ബോറിവാലി ഈസ്റ്റിലെ പുതിയ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിളിന്‍റെ ഉപകരണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും, വിദഗ്‌ധ സഹായം സ്വീകരിക്കാനും, കസ്റ്റമൈസ്‌ഡ് സേവനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയാനുമുള്ള അവസരം നൽകും. ജീനിയസ് ബാർ വഴി ഉൽപ്പന്ന വിൽപ്പന, പിക്ക്അപ്പ് ഓപ്ഷനുകൾ, പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ബോറിവലി സ്റ്റോറിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളെയും അവയുടെ സവിശേഷതകളെയും കുറിച്ചറിയാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി സ്റ്റോർ ടുഡേ അറ്റ് ആപ്പിൾ സെഷനുകളും സംഘടിപ്പിക്കും.

ഇന്ത്യൻ വിപണി കീഴടക്കി ആപ്പിൾ
2026 യുഎസ് ഫെഡറൽ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്‍റെ ആദ്യ പാദത്തിലെ (2024 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2024 ഡിസംബർ വരെ) വരുമാന പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ, ആപ്പിളിന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെ ബിസിനസ്സ് റെക്കോർഡ് വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതായി സിഇഒ ടിം കുക്ക് പ്രസ്‌താവിച്ചതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് മുംബൈയിൽ മറ്റൊരു റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ കൂടെ തുറക്കാൻ ആപ്പിൾ പദ്ധതിയിട്ടതെന്നാണ് സൂചന.

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ തുറന്ന വർഷം (2023ൽ) കമ്പനിക്ക് ഏകദേശം 800 കോടി രൂപ വരുമാനം നേടാനായി. കമ്പനിയുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്റ്റോറുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെയ്‌ക്കുന്ന സ്റ്റോറുകളായി ഇവ ഉയർന്നു. പ്രീമിയം റീസെല്ലർമാരുടെയും ഓൺലൈൻ പങ്കാളികളുടെയും ശക്തമായ ശൃംഖല രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഔദ്യോഗിക സ്റ്റോറുകളിലെ ഡിമാൻഡിന് യാതൊരു കുറവുമില്ലയെന്നത് ആപ്പിളിന്‍റെ വളർച്ചയെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യും?
ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനിരിക്കുന്ന ബോറിവാലിലെ ഈസ്റ്റിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഓഫ്‌ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ പോയി പുതിയ ഐഫോണുകൾ വാങ്ങാനുള്ള അവസരമൊരുക്കും. സാധാരണ തേർഡ് പാർട്ടി ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ നിന്നോ, ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗത സേവനം നൽകാൻ ആപ്പിളിന്‍റെ ഓഫ്‌ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾക്ക് സാധിക്കും. സ്റ്റോറുകളിൽ ആപ്പിളിന്‍റെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നിര പ്രദർശിപ്പിക്കും.

ഇതിൽ ഐഫോണിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ലൈനപ്പ്, മാക്ബുക്കുകൾ, ഐപാഡുകൾ, ആപ്പിൾ വാച്ചുകൾ എന്നീ ആക്‌സസറികളും ഉൾപ്പെടും. സ്റ്റോറുകളിലുടനീളം ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും വാങ്ങാനുമുള്ള സൗകര്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. ബെംഗളൂരുവിൽ തുറന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോറിൽ ആപ്പിൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, ക്രിയേറ്റീവുകൾ, പ്രതിഭകൾ, ബിസിനസ്സ് ടീമുകൾ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവർക്ക് സ്റ്റോറിൽ വരുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗത സേവനവും സാങ്കേതിക പിന്തുണയും നൽകാൻ സാധിക്കും.

ഹൈദരാബാദിലും പുതിയ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ?
ആപ്പിൾ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു പുതിയ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ തുറന്നേക്കുമെന്ന് അടുത്തിടെ വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹൈദരാബാദിലെ ആപ്പിൾ റീട്ടെയിൽ ഡിവിഷനിലേക്ക് മാനേജർ, സീനിയർ മാനേജർ, സ്റ്റോർ ലീഡർ തുടങ്ങിയ സീനിയർ തസ്‌തികകളിലേക്ക് നിയമനത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നതായി കമ്പനി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആപ്പിൾ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. തീയതിയും സ്ഥലവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ആപ്പിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാം.

രാജ്യത്തെ ആദ്യ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫിസ് ചെന്നൈയിൽ
ചെന്നൈയിൽ ആദ്യത്തെ സമർപ്പിത കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫിസ് തുറക്കാനും ആപ്പിൾ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയിലെ പോരൂരിൽ ഡിഎൽഎഫ് സൈബർ സിറ്റി ഐടി പാർക്കിൽ ഏകദേശം 20,000 ചതുരശ്ര അടി ഓഫിസ് സ്ഥലം കമ്പനി പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിളിന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫിസായിരിക്കും ഇത്. ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന.

ആപ്പിളിന്‍റെ പ്രധാന നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമായി ചെന്നൈ തുടരുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നാൽ പുതിയ ഓഫിസ് തുറക്കുന്നതോടെ ചെന്നൈ കമ്പനിയുടെ തന്ത്രപരമായ മാനേജ്മെന്‍റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാം.

