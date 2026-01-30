ഇന്ത്യയിൽ വിപണി പിടിക്കാൻ ആപ്പിൾ: ആറാമത്തെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ മുംബൈയിൽ, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫിസ് ചെന്നൈയിലും
മുംബൈയിൽ രണ്ടാമത്തെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറാണ് ആപ്പിൾ തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ചെന്നൈയിലെ പോരൂരിൽ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫിസ് തുറക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട്.
Published : January 30, 2026 at 8:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ വിപണി പിടിക്കാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിൾ. മുംബൈയിൽ രണ്ടാമത്തെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ തുറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനി. കൂടാതെ ചെന്നൈയിൽ ആദ്യത്തെ സമർപ്പിത കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫിസ് തുറക്കാനും ആപ്പിൾ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.
2026 യുഎസ് ഫെഡറൽ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിലെ (2024 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2024 ഡിസംബർ വരെ) വരുമാന പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ, ആപ്പിളിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ബിസിനസ്സ് റെക്കോർഡ് വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതായി സിഇഒ ടിം കുക്ക് പ്രസ്താവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് മുംബൈയിൽ മറ്റൊരു റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ കൂടെ തുറക്കാൻ ആപ്പിൾ പദ്ധതിയിട്ടത്. എങ്കിലും പുതിയ സ്റ്റോറിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥലവും, ഉദ്ഘാടന തീയതിയും സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
നിലവിൽ ആപ്പിളിന് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ അഞ്ച് ഔദ്യോഗിക റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളാണ് ഉള്ളത്. 2025 ഡിസംബർ 11നാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിൽ ആപ്പിൾ ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചാമത്തെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ തുറന്നത്. ഡൽഹി-എൻസിആറിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോർ ആണിത്. നോയിഡയിലെ ഡിഎൽഎഫ് മാളിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
2023-25 വർഷങ്ങളിലായി മുംബൈ, ഡൽഹി, ബെംഗളൂരു, പൂനെ എന്നിവിടങ്ങളിലായി നിലവിൽ ആപ്പിളിന് അഞ്ച് റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളുണ്ട്. മുംബൈയിൽ രണ്ടാമത്തെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ആപ്പിളിന് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ആറ് റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ ഉണ്ടാകും. വേഗത്തിൽ വ്യാപിച്ച റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ കമ്പനിയുടെ രാജ്യത്തെ വളർച്ചയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
പുതിയ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിളിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും, വിദഗ്ധ സഹായം സ്വീകരിക്കാനും, കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സേവനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയാനുമുള്ള അവസരം നൽകുന്നു.
മുംബൈയിലും ചെന്നൈയിലും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് വലിയ പദ്ധതികൾ
ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോർ 2023 ഏപ്രിലിൽ മുംബൈയിലെ ബികെസിയിൽ ആണ് തുറന്നത്. ജിയോ വേൾഡ് ഡ്രൈവ് മാളിലാണ് 'ആപ്പിൾ ബികെസി' എന്ന പേരിൽ ഇത് ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ മുംബൈയിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോർ തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായാണ് വിവരം. ഇത് ബോറിവാലിയിലെ ഒബ്റോയ് സ്കൈ സിറ്റി മാളിൽ തുറക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ചെന്നൈയിലെ പോരൂരിൽ ഡിഎൽഎഫ് സൈബർ സിറ്റി ഐടി പാർക്കിൽ ഏകദേശം 20,000 ചതുരശ്ര അടി ഓഫിസ് സ്ഥലം കമ്പനി പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫിസായിരിക്കും ഇത്. ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന.
ആപ്പിളിന്റെ പ്രധാന നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമായി ചെന്നൈ തുടരുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നാൽ പുതിയ ഓഫിസ് തുറക്കുന്നതോടെ ചെന്നൈ കമ്പനിയുടെ തന്ത്രപരമായ മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാം.
Also Read:
- ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ ഗൂഗിൾ മാപ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കും! കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നവർക്കുമായി പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്
- വാട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പണം നൽകേണ്ടി വരും! സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ നീക്കം
- സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കുന്ന നൂഡിഫൈ ആപ്പുകൾ പ്ലേസ്റ്റോറിലും ആപ്പ്സ്റ്റോറിലും സുലഭം: ഗൂഗിളിനും ആപ്പിളിനുമെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകൾ
- ടെക് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് ആമസോണ്; വീണ്ടും കൂട്ടപിരിച്ചുവിടൽ, ഇന്ത്യക്കാരെയും ബാധിക്കും