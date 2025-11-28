ETV Bharat / technology

ആപ്പിൾ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ഇനി ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിലും. ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചാമത്തെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ആരംഭിക്കുന്നത് ഡിസംബർ 11ന്.

Apple to Open Fifth India Store in Noida on December 11
Published : November 28, 2025

ന്യൂഡൽഹി: ആപ്പിൾ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ഉടൻ നോയിഡയിലും. ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഔദ്യോഗിക റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ 2025 ഡിസംബർ 11ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിൽ തുറക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നോയിഡയിലെ ഡിഎൽഎഫ് മാളിലാണ് പുതിയ സ്റ്റോർ തുറക്കുന്നത്.

പുതിയ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ വരുന്നതോടെ ഡൽഹി-എൻസിആർ മേഖലയിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓഫ്‌ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ പോയി പുതിയ ഐഫോണുകളോ, മറ്റ് ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളോ വാങ്ങാനും, ആപ്പിൾ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അവസരമൊരുങ്ങും.

2025 ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് കമ്പനി പുതിയ സ്റ്റോറുകൾ തുറക്കുന്നത്. 2023-25 വർഷങ്ങളിലായി മുംബൈ, ഡൽഹി, ബെംഗളൂരു, പൂനെ എന്നിവിടങ്ങളിലായി നിലവിൽ നാല് ആപ്പിൾ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ ഉണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആദ്യത്തെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. നോയിഡയിൽ പുതിയ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ആപ്പിളിന് ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ച് റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ ഉണ്ടാകും. വേഗത്തിൽ വ്യാപിച്ച റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ കമ്പനിയുടെ രാജ്യത്തെ വളർച്ചയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ആപ്പിൾ അടുത്ത വർഷം (2026) മുംബൈയിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോർ തുറക്കാനും പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. പുതിയ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിളിന്‍റെ ഉപകരണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും, വിദഗ്‌ധ സഹായം സ്വീകരിക്കാനും, കസ്റ്റമൈസ്‌ഡ് സേവനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയാനുമുള്ള അവസരം നൽകുന്നു.

ഇന്ത്യയോട് കമ്പനിക്ക് ആഴത്തിലുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടെന്ന് ആപ്പിളിന്‍റെ റീട്ടെയിൽ ആൻഡ് പീപ്പിൾ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡീഡ്രെ ഒ'ബ്രയൻ പറഞ്ഞു. "ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പിൾ റീട്ടെയിലിന് നാഴികക്കല്ലായ ഒരു വർഷമാണിത്. നോയിഡയിലുള്ള ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലൂടെ, കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു," ഒ'ബ്രയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഐഫോണിന്‍റെ ഡിമാന്‍റ് വർധിക്കുന്നു:
ഐഫോൺ 17 ലൈനപ്പിന് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഐഫോൺ 17 മോഡലുകളും എയർ എയർ സീരിസും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ വിപുലീകരിച്ചതിന്‍റെ പ്രധാന കാരണം. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന്‍റെയും വളരുന്ന ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറയുടെയും പ്രതിഫലനമാണിതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച്ചവെച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകൾ:
ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പിളിന്‍റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോർ 2023 ഏപ്രിലിൽ മുംബൈയിലെ ബികെസിയിൽ ആണ് തുറന്നത്. ജിയോ വേൾഡ് ഡ്രൈവ് മാളിലാണ് 'ആപ്പിൾ ബികെസി' എന്ന പേരിൽ ഇത് ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് 2023 ഏപ്രിലിൽ തന്നെയാണ് ഡൽഹിയിലെ സാകേതിലുള്ള സെലക്‌ട് സിറ്റിവാക്ക് മാളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോർ തുറന്നത്. 2025 സെപ്‌റ്റംബറിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഔദ്യോഗിക റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ബെംഗളൂരുവിൽ ആരംഭിച്ചത്. ബെംഗളൂരുവിലെ ഫീനിക്‌സ് മാളിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് 2025 സെപ്‌റ്റംബറിൽ നാലാമത്തെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ പൂനെയിലെ കൊറെഗാവ് പാർക്കിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ നോയിഡയിൽ ദിവസങ്ങൾക്കകം പുറത്തിറക്കും.

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ തുറന്ന വർഷം (2023ൽ) കമ്പനിക്ക് ഏകദേശം 800 കോടി രൂപ വരുമാനം നേടാനായി. കമ്പനിയുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്റ്റോറുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെയ്‌ക്കുന്ന സ്റ്റോറുകളായി ഇവ ഉയർന്നു. പ്രീമിയം റീസെല്ലർമാരുടെയും ഓൺലൈൻ പങ്കാളികളുടെയും ശക്തമായ ശൃംഖല രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഔദ്യോഗിക സ്റ്റോറുകളിലെ ഡിമാൻഡിന് യാതൊരു കുറവുമില്ലയെന്നത് ആപ്പിളിന്‍റെ വളർച്ചയെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

മികച്ച ഭാവി സ്വപ്‌നം കണ്ട് ആപ്പിൾ:
2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും ആപ്പിളിന് ഇന്ത്യയിലെ വരുമാനത്തിൽ ഇരട്ട അക്ക വളർച്ച തുടരാനാകുമെന്നാണ് വിശകലന വിദഗ്‌ധർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മികച്ച അഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒന്നാണ് ആപ്പിൾ. 28 ശതമാനം മൂല്യ വിഹിതവുമായി പ്രീമിയം വിഭാഗത്തിൽ ആപ്പിൾ മുന്നിലാണ്.

രാജ്യത്തിന്‍റെ ചെറിയ നഗരങ്ങളിലേക്കും എത്തിപ്പെടാനാകുന്നത്, മാക്ബുക്കുകളുടെയും ഐപാഡുകളുടെയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്വീകാര്യത, വളർന്നുവരുന്ന നിർമ്മാണ ആവാസവ്യവസ്ഥ എന്നിവയായിരിക്കും ഭാവിയിലെ വളർച്ചയ്‌ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നത്. ഉത്പ്പ‌ന്ന ലഭ്യത പരിമിതമായി തുടരുന്ന വിപണികളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായി ആപ്പിൾ അതിന്‍റെ പ്രീമിയം റീസെല്ലർ ശൃംഖല വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യും?
ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പിളിന്‍റെ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനിരിക്കുന്ന നോയിഡയിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഓഫ്‌ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ പോയി പുതിയ ഐഫോണുകൾ വാങ്ങാനുള്ള അവസരമൊരുക്കും. സാധാരണ തേർഡ് പാർട്ടി ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ നിന്നോ, ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗത സേവനം നൽകാൻ ആപ്പിളിന്‍റെ ഓഫ്‌ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾക്ക് സാധിക്കും. സ്റ്റോറുകളിൽ ആപ്പിളിന്‍റെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നിര പ്രദർശിപ്പിക്കും.

ഇതിൽ ഐഫോൺ 17 സീരിസ്, മാക്ബുക്കുകൾ, ഐപാഡുകൾ, ആപ്പിൾ വാച്ചുകൾ എന്നീ ആക്‌സസറികളും ഉൾപ്പെടും. സ്റ്റോറുകളിലുടനീളം ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും വാങ്ങാനുമുള്ള സൗകര്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. ബെംഗളൂരുവിൽ തുറന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോറിൽ ആപ്പിൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, ക്രിയേറ്റീവുകൾ, പ്രതിഭകൾ, ബിസിനസ്സ് ടീമുകൾ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവർക്ക് സ്റ്റോറിൽ വരുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗത സേവനവും സാങ്കേതിക പിന്തുണയും നൽകാൻ സാധിക്കും.

