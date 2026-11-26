ആപ്പിളിന്റെ ഏഴാമത്തെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ഹൈദരാബാദിൽ; തുറക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം
ആപ്പിൾ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ഇനി തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദിലും. ഇന്ത്യയിലെ ഏഴാമത്തെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ആരംഭിക്കുന്നത് ഡിസംബർ 10ന്.
Published : November 26, 2026 at 1:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിൾ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ഉടൻ ഹൈദരാബാദും. ഇന്ത്യയിലെ ഏഴാമത്തെ ഔദ്യോഗിക റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ 2026 ഡിസംബർ 10ന് തുറക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുക്കട്പള്ളിയിലെ ലേക് ഷോർ-വൈ ജംഗ്ഷൻ മാളിലാണ് പുതിയ സ്റ്റോർ തുറക്കുന്നത്. പുതിയ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ വരുന്നതോടെ ഈ മേഖലയിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ പോയി പുതിയ ഐഫോണുകളോ, മറ്റ് ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളോ വാങ്ങാനും, ആപ്പിൾ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അവസരമൊരുങ്ങും.
തെലങ്കാനയിലെ ആദ്യത്തെ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റാണ് ഇത്. ഡിസംബർ 10ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി തുറന്ന് കൊടുക്കും. ആപ്പിളിന്റെ മുഴുവൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും സ്റ്റോറിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സെഷനുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകും.
മുത്തുകളുടെ നഗരത്തിലേക്ക് ആപ്പിൾ
'മുത്തുകളുടെ നഗരം' (City of Pearls) എന്ന വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് ഹൈദരാബാദ്. ഈ വിശേഷണത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സ്റ്റോറിന്റെ പുറംഭാഗം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുത്തിന്റെ ശൈലിയിലുള്ള ആപ്പിൾ ലോഗോയും, അതിനു പിന്നിൽ വർണ്ണാഭമായ പശ്ചാത്തലവുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഗരമാണ് ഹൈദരാബാദ്. ആപ്പിളിന്റെ ഗവേഷണ-വികസന (R&D) വിഭാഗവും റീട്ടെയിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ ടീമുകളും ഇതിനകം ഹൈദരാബാദിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ സ്റ്റോറിൽ ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉപകരണങ്ങളും സേവനങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കും. വിദഗ്ധരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ബിസിനസ് ടീമുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകും.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും?
ആപ്പിളിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഹൈദരാബാദിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ പോയി പുതിയ ഐഫോണുകൾ വാങ്ങാനുള്ള അവസരമൊരുക്കും. സാധാരണ തേർഡ് പാർട്ടി ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നിന്നോ, ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗത സേവനം നൽകാൻ ആപ്പിളിന്റെ ഓഫ്ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾക്ക് സാധിക്കും. സ്റ്റോറുകളിൽ ആപ്പിളിന്റെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നിര പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഇതിൽ ഐഫോൺ 17 സീരിസ്, മാക്ബുക്കുകൾ, ഐപാഡുകൾ, ആപ്പിൾ വാച്ചുകൾ എന്നീ ആക്സസറികളും ഉൾപ്പെടും. സ്റ്റോറുകളിലുടനീളം ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും വാങ്ങാനുമുള്ള സൗകര്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും.
നിലവിൽ ആപ്പിളിന് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ആറ് ഔദ്യോഗിക റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളാണ് ഉള്ളത്. മുംബൈ, ഡൽഹി-എൻസിആർ, ബെംഗളൂരു, പൂനെ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റോറുകൾക്ക് പുറമെ, ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ റീട്ടെയിൽ ശൃംഖല കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാൻ ആപ്പിൾ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. നേരിട്ടുള്ള റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ, ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന, ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഉപഭോക്താക്കളുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ കമ്പനി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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