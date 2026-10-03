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മാക് ഒഎസിൽ സുരക്ഷ കടുപ്പിച്ച് ആപ്പിൾ: തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പുകൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഉപയോക്താവിന്‍റെ അനുമതി കർശനമാക്കി

കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ള എഐ ഏജന്‍റുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സ്വകാര്യതാ ഭീഷണികൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആപ്പുകൾക്ക് 'ഫുൾ ഡിസ്‌ക് ആക്‌സസ്' നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാക്കിൽ കൂടുതൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആപ്പിൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

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Representational image (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 1:33 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: മാക് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാനായി പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി ആപ്പിൾ. മാക്കിലെ മുഴുവൻ ഡാറ്റയും ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ ആപ്പുകൾക്ക് ഇനി മുതൽ പ്രത്യേക അനുമതി ലഭിക്കണം. 'ഫുൾ ഡിസ്‌ക് ആക്‌സസ്' സൗകര്യത്തിലൂടെയാണ് മറ്റ് ആപ്പുകൾക്ക് മാക് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവരങ്ങൾ കാണാനാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ ഫുൾ ഡിസ്‌ക് ആക്‌സസ് സൗകര്യത്തിൽ അനുമതി നൽകാൻ സാധിക്കില്ല.

കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കാണാൻ എഐ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ആപ്പുകൾക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നത് വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആപ്പിൾ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചത്. ഇനി മുതൽ ഉപയോക്താവ് പ്രത്യേകം അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ മാക്കിലെ മുഴുവൻ ഫയലുകളും പരിശോധിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഏതെങ്കിലും ആപ്പിന് ലഭിക്കൂ.

ആപ്പുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുമ്പോൾ ഉപയോക്താവിന്‍റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സിസ്റ്റം ഫയലുകൾ, ഇമെയിലുകൾ, മെസ്സേജുകൾ, ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ആപ്പുകളുടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഉപയോക്താവ് സംസാരിക്കുന്ന മറ്റ് ആളുകളുടെ സ്വകാര്യതയെ വരെ ഇത് ബാധിച്ചേക്കാം.

ചില ഡെവലപ്പർമാർ ഈ ഫീച്ചർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി ആപ്പിൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് ഉപയോക്താക്കളുടെ സിസ്റ്റം മുഴുവനായും അപകടത്തിലാക്കിയേക്കാമെന്നും ആപ്പിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എഐ ഏജന്‍റുകൾ വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ആപ്പിളിന്‍റെ പുതിയ നീക്കം.

ആപ്പിളിന്‍റെ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളായ ഐഫോണുകളിലും ഐപാഡുകളിലും ഒരു ആപ്പിന് മറ്റൊരു ആപ്പിനുള്ളിലെ ഡാറ്റയിലേക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ മാക്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കപ്പ് സേവനങ്ങൾ പോലുള്ളവയ്ക്ക് ഫുൾ ഡിസ്ക് ആക്സസ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഉപയോക്താവിന് ഏത് ആപ്പിനും തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഡാറ്റയും കാണാനുള്ള അനുമതി നൽകാൻ സാധിക്കും.

ഉപയോക്താവ് അറിയാതെ ഒരു ആപ്പ് ഈ അനുമതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മെറ്റ അടുത്തിടെ 'മ്യൂസ്' എന്ന പേരിൽ പുതിയ എഐ ഏജന്‍റ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെ ഇതിനെതിരെ സ്വകാര്യതയെ ചൊല്ലി നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. മ്യൂസ് തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സന്ദേശങ്ങൾ വായിച്ചതായി ചില ഉപയോക്താക്കളും ആരോപിച്ചു. ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ സന്ദേശങ്ങൾ വായിക്കാൻ 'ഫുൾ ഡിസ്ക് ആക്സസ്', 'മെസ്സേജസ് കണക്റ്റർ' എന്നിവ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നായിരുന്നു മെറ്റയുടെ പ്രതികരണം. പൂർണ്ണമായും ഉപയോക്താവിന് തീരുമാനമെടുക്കാവുന്ന, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത്.

പുതിയ തീരുമാനം അനിവാര്യമോ?

ഫുൾ ഡിസ്‌ക് ആക്‌സസ് നൽകുന്നതിന് ഉപയോക്താവ് ബോധപൂർവ്വ മായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുതൽ ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ അനുമതി ലഭിക്കില്ല. എഐ ഏജന്‍റുകൾ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്തോറും ഭീഷണിയും വർധിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചത്.

ആക്‌സസ് നൽകുമ്പോഴുള്ള അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആപ്പിൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഡാറ്റയെയും സ്വകാര്യതയെയും കുറിച്ച് കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയൂ. ഡെവലപ്പർമാർക്ക് മികച്ച ടൂളുകൾ നൽകുമ്പോൾ തന്നെ ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതും അത്രതന്നെ പ്രധാനമാണെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

എഐ ഏജന്‍റുകൾ സ്വകാര്യതയ്‌ക്ക് ഭീഷണിയോ?

ഉപകരണങ്ങളിലെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ റദ്ദാക്കുന്നത് പോലുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ പല ജോലികളും ഇന്ന് എഐ ഏജൻ്റുകൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരം ടാസ്‌ക്കുകൾക്കായി കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മുഴുവൻ ഡാറ്റയിലേക്കും ഇവയ്ക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും ഗണ്യമായി വർധിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഭീഷണികൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആപ്പിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഏതെങ്കിലും ആപ്പിന് 'ഫുൾ ഡിസ്ക് ആക്സസ്' നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായി ആലോചിക്കണമെന്ന് ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അനുമതി നൽകിയതിന് ശേഷവും, ഏതൊക്കെ ആപ്പുകളാണ് ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


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