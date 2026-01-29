ETV Bharat / technology

സ്‌ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കുന്ന നൂഡിഫൈ ആപ്പുകൾ പ്ലേസ്റ്റോറിലും ആപ്പ്‌സ്റ്റോറിലും സുലഭം: ഗൂഗിളിനും ആപ്പിളിനുമെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകൾ

ഗൂഗിളിന്‍റെ പ്ലേസ്റ്റോറിലും, ആപ്പിളിന്‍റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഡസൻ കണക്കിന് നൂഡിഫൈ ആപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എഐ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം ആപ്പുകളിൽ വ്യക്തികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നഗ്നചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തലുകൾ.

Despite Ban, Apps That Digitally Undress Women Appear On Apple And Google Stores (Image credit: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 29, 2026 at 5:20 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ കടന്നുവരവ് പല മേഖലകളിലും വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയായ ഉപയോഗം വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്‌തേക്കുമെങ്കിലും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടാലുള്ള വിപത്ത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതിനുദാഹരണമാണ് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കാണുന്ന വീഡിയോകൾ. യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ നിർമിക്കാമെന്നതിനാൽ തന്നെ യഥാർത്ഥ്യമേത്, എഐ നിർമിതം ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും.

ഇതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായ രീതിയിൽ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. സ്‌ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കുന്ന ആപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഗൂഗിളിന്‍റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും, ആപ്പിളിന്‍റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡസൻ കണക്കിന് നൂഡിഫൈ ആപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഇത്തരം ആപ്പുകളിൽ എഐ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിത്രം നഗ്നചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും, മുഖം മറ്റൊരു നഗ്നചിത്രത്തിൽ ചേർത്തുവെക്കാനും സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച സ്‌ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോകൾ അവർ പോലുമറിയാതെ ദുരുപയോഗപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെ ആപ്പിളും ഗൂഗിളും ഇത്തരം ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചതായി അറിയിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ രണ്ട് കമ്പനികളും സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി നീക്കം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് നഗ്നചിത്രങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന ഡസൻ കണക്കിന് ആപ്പുകൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതായാണ് ട്രാൻസ്‌പരൻസി പ്രോജക്റ്റ് (ടിടിപി) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആപ്പിളിന്‍റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ഈ ന്യൂഡിഫിക്കേഷൻ ആപ്പുകൾ ലഭ്യമാണെന്നും, ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരയാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ടിടിപിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഗൂഗിളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന 55 ആപ്പുകൾക്കും ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാകുന്ന 47 ആപ്പുകൾക്കും ഫോട്ടോകളിലും വീഡിയോകളിലും ഉള്ള സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പല ആപ്പുകളിലും ബിക്കിനി പോലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ മറ്റ് പലതും പൂർണമായി നഗ്നരാക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. നീക്കം ചെയ്‌തതായി പറയുന്നുവെങ്കിലും "ന്യൂഡിഫൈ","അൺഡ്രസ്" പോലുള്ള വാക്കുകൾ തെരയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം ആപ്പുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ആപ്പിളിന്‍റെയും ഗൂഗിളിന്‍റെയും വരുമാന സ്രോതസ്സോ?
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, 705 ദശലക്ഷത്തിലധികം തവണ ഇത്തരം ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 117 മില്യൺ ഡോളർ വരുമാനം നേടിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും പ്ലേസ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ആപ്പിളിനും ഗൂഗിളിനും ഈ വരുമാനത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കമ്പനികൾക്ക് നേരിട്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതായി ടിടിപി എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

നൂഡിഫൈ ആപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും ലഭ്യം
ഇരു കമ്പനികൾക്കും ലൈംഗിക നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആപ്പുകൾ നിരോധിക്കുന്നതിന് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഗൂഗിൾ നയങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ആളുകളെ വിവസ്‌ത്രരാക്കുന്നതോ, ലൈംഗിക നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിരോധിക്കാൻ കൃത്യമായ നിയമമുണ്ട്. ആപ്പുകൾ കുറ്റകരമോ, അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നതോ, ലൈംഗികത പ്രകടമാക്കുന്നതോ ആയ ഉള്ളടക്കം നിർമ്മിക്കരുതെന്ന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ആപ്പിളും കൃത്യമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത്തരം നൂഡിഫൈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് ടിടിപിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

ഇത്തരം വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന നിരവധി ആപ്പുകൾ TTP പരീക്ഷിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും വസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കാനും, ചിത്രങ്ങൾ ലൈംഗികവൽക്കരിക്കാനും കഴിഞ്ഞതായി പറയുന്നു. ആപ്പുകളിൽ പലതും ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ഗൗരവകരമായ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ചിലതിൽ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും അനുയോജ്യമാണെന്ന് റേറ്റ് ചെയ്‌തതായും കണ്ടെത്തി.

ചില ആപ്പുകൾ വെറും ഒറ്റ ടാപ്പിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്‌തതായും, മറ്റ് ചിലത് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രോംപ്‌റ്റ് നൽകാനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ നൽകുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആപ്പുകൾ ഇത്തരം അഭ്യർത്ഥനകൾ തടയുകയോ, മുന്നറിയിപ്പുകൾ കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നത് അത്യധികം ഗൗരവകരമാണ്.

ടിടിപിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പങ്കുവെച്ചതിന് ശേഷം ആപ്പിളും ഗൂഗിളും ഇത്തരം നൂഡിഫൈ ആപ്പിളുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സിഎൻബിസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആപ്പിൾ 28 ആപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ആപ്പുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡെവലപ്പർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതേസമയം റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി ആപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. ഇവ താത്‌ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി ഗൂഗിൾ വക്താവ് പറയുന്നു. എന്നാൽ എത്ര ആപ്പുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചുവെന്ന് കമ്പനി പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.

അടുത്തിടെ എലോൺ മസ്‌കിന്‍റെ എക്‌സ്‌ എഐയുടെ ഗ്രോക്ക് എഐ ചാറ്റ്‌ബോട്ടിനെതിരെയും സമാനമായ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ഗ്രോക്ക് എഐയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കമ്പനി നിർബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു.

