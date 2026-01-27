ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ iOS 26.3 ബീറ്റ 3 അപ്ഡേറ്റ്: പുതിയതായി എന്ത് ലഭിക്കും? എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം?
ആൻഡ്രോയിൽ നിന്ന് ഐഒഎസിലേക്ക് മാറുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കായിരിക്കും പുതിയ ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. ഇതിൽ പുതിയതായി എന്ത് ലഭിക്കുമെന്നും എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
Published : January 27, 2026 at 7:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കി. ആൻഡ്രോയിഡിൽ നിന്ന് ഐഫോണിലേക്ക് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കായിരിക്കും പുതിയ iOS 26.3 അപ്ഡേറ്റ് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുക. ഫോൺ മാറ്റുമ്പോൾ പഴയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലെ അക്കൗണ്ടുകളും വിവരങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ ഐഫോണിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
ആൻഡ്രോയിൽ നിന്ന് ഐഒഎസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ പഴയ ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റകൾ പുതിയതിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോളുള്ള നൂലാമാലകൾ കുറച്ചുകൊണ്ട്, ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കളെ ഐഫോണിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള ആപ്പിളിന്റെ വിൽപ്പന തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പുതിയ നീക്കമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
കൂടാതെ ഏറ്റവും പുതിയ iOS ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ജ്യോതിശാസ്ത്ര, കാലാവസ്ഥ, വാൾപേപ്പർ ശേഖരങ്ങളിൽ ചില സൂക്ഷ്മമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷനുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് കൂടുതൽ സഹായകമാവും. വാൾപേപ്പറുകൾ പോലുള്ള ചെറിയ വിശദാംശങ്ങളിൽ പോലും ആപ്പിൾ ഡിസൈൻ പോളിഷിനും ഉപയോക്തൃ അനുഭവത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് തുടരുന്നുവെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്.
മറ്റെല്ലാ ബീറ്റാ അപ്ഡേറ്റുകളെയും പോലെ, പുതിയ iOS 26.3 ബീറ്റാ 3 അപ്ഡേറ്റിലും നിരവധി ബഗ് പരിഹാരങ്ങളും സ്ഥിരത മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ട്. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളല്ലെങ്കിലും, ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം സുഗമമായ പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും.
ഈ വർഷം അവസാനം ആപ്പിൾ വലിയ അപ്ഡേറ്റുൾ കൊണ്ടുവരാനിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷേ iOS 26.3 മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. iOS 26.4 അപ്ഡേറ്റിൽ ആപ്പിൾ ജെമിനി-പവർഡ് സിരി അപ്ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ അപ്ഗ്രേഡ് കൂടുതൽ സ്വാഭാവിക സംഭാഷണങ്ങൾ, മികച്ച സന്ദർഭോചിത പ്രതികരണങ്ങൾ, ആപ്പുകളുമായുള്ള ആഴത്തിലുള്ള സംയോജനം എന്നിവ നൽകിയേക്കും. ഇത് ചാറ്റ്ജിപിടി, അലെക്സ പോലുള്ള AI സഹായികളുമായി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി മത്സരിക്കാൻ സിരിയെ സഹായിക്കും.
iOS 26.3 ബീറ്റ 3 അപ്ഡേറ്റ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം?
സ്റ്റെപ്പ് 1: ആപ്പിൾ ബീറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ, ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പർ പ്രോഗ്രാം സന്ദർശിക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 2: നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 3: ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി നിങ്ങളുടെ ഉപകരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 4: എൻറോൾ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിലേക്ക് iOS ബീറ്റ പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 5: ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, Settings > General > Profile എന്ന ഓപ്ഷനുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 6: പ്രൊഫൈൽ സജീവമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഉപകരണം Restart ചെയ്യുക
സ്റ്റെപ്പ് 7: ഇതിനുശേഷം, Settings >General > Software Update എന്ന ഓപ്ഷനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് iOS 26.3 ബീറ്റ 3 അപ്ഡേറ്റ് കാണാൻ കഴിയും.
സ്റ്റെപ്പ് 8: ഡൗൺലോഡിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.
Also Read:
- കാറിന്റെ താക്കോലോ ലഗേജോ കുടയോ എന്തുമാകട്ടെ, എവിടെയെങ്കിലും മറന്നുവച്ചാൽ ടെൻഷനടിക്കേണ്ട! കണ്ടെത്താൻ ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എയർടാഗ്
- 50MP ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ, 6200mAh ബാറ്ററി: പുതിയ പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി വിവോ; വില അറിഞ്ഞോ?
- തോറ്റ് പിന്മാറില്ല! റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ വൻ തിരിച്ചുവരവ്: നിരത്ത് കീഴടക്കാൻ വീണ്ടും റെനോ ഡസ്റ്റർ
- യമഹയുടെ ഈ മോഡലുകൾ കയ്യിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക! ബ്രേക്കിങിനെ ബാധിക്കുന്ന തകരാറുകൾ: 3 ലക്ഷത്തിലധികം സ്കൂട്ടറുകൾ തിരിച്ചുവിളിച്ചു