ട്വിറ്റർ സ്ഥാപകൻ ജാക്ക് ഡോർസിയുടെ 'ബിറ്റ്ചാറ്റ്' ആപ്പിന് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ വിലക്ക്: നടപടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന്
നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബിറ്റ്ചാറ്റ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ ആപ്പിൾ തയ്യാറായത്. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്റ്റ്, 2000-ലെ സെക്ഷൻ 69A പ്രകാരമാണ് നടപടി.
Published : October 4, 2026 at 2:38 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ട്വിറ്റർ സ്ഥാപകൻ ജാക്ക് ഡോർസിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മെസ്സേജിങ് ആപ്പായ ബിറ്റ്ചാറ്റിനെ ആപ്പിളിന്റെ ഇന്ത്യൻ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിൽ (MeitY) നിന്ന് ആപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്ന് ജാക്ക് ഡോർസി അറിയിച്ചു.ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പ് റിവ്യൂ ടീം അയച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും അദ്ദേഹം എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചു.
"ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി ബിറ്റ്ചാറ്റിനെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു" എന്നാണ് ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് ആപ്പിൾ അറിയിച്ചതായി ഡോർസി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം നിയമവിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കം ആപ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി.
നിരോധനം സെക്ഷൻ 69A പ്രകാരം
ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്റ്റ്, 2000-ലെ സെക്ഷൻ 69A പ്രകാരമാണ് ആപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ആപ്പുകൾ അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, പ്രാദേശിക നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാമെന്നും ആപ്പിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇന്ത്യൻ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ബിറ്റ്ചാറ്റ് നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും, തിരഞ്ഞെടുത്ത മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ആപ്പ് ലഭ്യമാകുമെന്ന് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷണത്തിനായി ആപ്പിളിന്റെ TestFlight ബീറ്റ പതിപ്പുകൾ ലഭ്യമാകില്ല. കൂടാതെ രാജ്യത്ത് പൊതുവായ TestFlight ലിങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മന്ത്രാലയവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഡെവലപ്പർമാരോട് നോട്ടീസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു.
government of India officially removes bitchat from the App Store pic.twitter.com/9oHHiwquec— jack (@jack) October 3, 2026
എന്താണ് ബിറ്റ്ചാറ്റ്?
ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ സന്ദേശമയക്കാവുന്ന ഒരു ഓഫ്ലൈൻ മെസ്സേജിങ് ആപ്പാണ് ബിറ്റ്ചാറ്റ്. ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനോ സെൻട്രൽ സെർവറുകളോ ആവശ്യമില്ലാതെ ബ്ലൂടൂത്ത് അധിഷ്ഠിത പിയർ-ടു-പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയാണ് ഒരു ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ നേരിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലും, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
ഇത് ആദ്യമായല്ല ബിറ്റ്ചാറ്റിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള വെബ് അധിഷ്ഠിത ഡെവലപ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഗിറ്റ്ഹബിൽ നിന്നും ഇത് നേരത്തെ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ ബിറ്റ്ചാറ്റിന്റെ റിപ്പോസിറ്ററികൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ സർക്കാർ ഗിറ്റ്ഹബിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബിറ്റ്ചാറ്റ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ സെർവറോ ഇന്റർനെറ്റോ ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ പോലീസിനോ സർക്കാരിനോ സന്ദേശങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ബിറ്റ്ചാറ്റിൽ ഫോണുകൾ തമ്മിൽ നേരിട്ടാണ് ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത്.
രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കോ ക്രമസമാധാനത്തിനോ ഭീഷണിയാകുന്ന ആപ്പുകളെയോ ഉള്ളടക്കത്തെയോ തടയാൻ 69A പ്രകാരം സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ആപ്പിന് ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ നിരോധനമേർപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ജാക്ക് ഡോർസി ഇതിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ നിയമം പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ആപ്പിളിന്റെ നിലപാട്.
ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 'ബിറ്റ്ചാറ്റ്' ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനകം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
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