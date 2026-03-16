ബഗ് ഫിക്സ് മുതൽ RCS എൻക്രിപ്ഷൻ വരെ: പുതിയ സവിശേഷതകളുമായി ഐഒഎസ് അപ്ഡേറ്റ്
RCS എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ, മെമ്മറി ഇന്റഗ്രിറ്റി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക്, ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിനുള്ള പശ്ചാത്തല അസറ്റുകൾ, സ്റ്റോർകിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീൽഡുകൾ തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും പുതിയ സവിശേഷതകളുമായാണ് ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നത്.
Published : March 16, 2026 at 1:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഡെവലപ്പർ ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കി. iOS 26.4, iPadOS 26.4 എന്നിവയ്ക്കായാണ് ഡെവലപ്പർ ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. പൊതു റിലീസുകൾക്ക് മുമ്പായി വരുന്ന ഈ അപ്ഡേറ്റ് പുതിയ സവിശേഷതകളും ബഗ് പരിഹാരങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു.
RCS എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ, മെമ്മറി ഇന്റഗ്രിറ്റി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക്, ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിനുള്ള പശ്ചാത്തല അസറ്റുകൾ, സ്റ്റോർകിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീൽഡുകൾ തുടങ്ങിയ പുതിയ സവിശേഷതകളുമായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നത്. പുതിയ ഓരോ സവിശേഷതകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...
ഐഒഎസ് 26.4, ഐപാഡ്ഒഎസ് 26.4: പുതിയ സവിശേഷതകൾ
RCS എൻക്രിപ്ഷൻ: ബീറ്റാ അപ്ഡേറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് RCS എൻക്രിപ്ഷൻ. RCS എൻക്രിപ്ഷൻ പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് വരുന്നു: ഈ ബീറ്റാ അപ്ഡേറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണിത്. ആപ്പിളിനും ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുമ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ സവിശേഷത അനുവദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഉപകരണത്തിന്റെയും കാരിയർ അനുയോജ്യതയുടെയും ലഭ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ റിലീസിനൊപ്പം ഈ സവിശേഷത ലഭ്യമാകില്ലെന്നും പകരം iOS, iPadOS, macOS, watchOS 26 എന്നിവയുടെ ഭാവി പതിപ്പുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ആപ്പിൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായുള്ള മെമ്മറി ഇന്റഗ്രേഷൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്: വികസിപ്പിച്ച മെമ്മറി ഇന്റഗ്രിറ്റി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കഴിവുകളിലേക്കും പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ആക്സസ് ലഭിക്കും. മുമ്പ് പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന സോഫ്റ്റ് മോഡ് നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറം, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ മെമ്മറി സുരക്ഷാ പരിരക്ഷകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും. മെമ്മറി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പരിരക്ഷ ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അസെറ്റ്സ്: ഈ ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ API കോളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓഫ്ലൈനിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അസറ്റ് പാക്കിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ ഒരു പുതിയ രീതി ആപ്പുകൾക്ക് ഒരു അസറ്റ് പാക്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അസറ്റ് പായ്ക്കുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ക്രാഷ് ബഗും ഇപ്പോൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്റ്റോർകിറ്റ്: ഈ ആപ്പിൾ ഫ്രെയിംവർക്കിന് രണ്ട് പുതിയ ഇടപാട് ഫീൽഡുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ആപ്പ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങൽ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ശരിയായി പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഒരു പരിഹാരം പ്രയോഗിച്ചു.
ഐഒഎസ് 26.4, ഐപാഡ്ഒഎസ് 26.4: ബഗ് പരിഹാരങ്ങൾ
പുതിയ സവിശേഷതകൾക്കൊപ്പം, പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ നിരവധി ബഗ് പരിഹാരങ്ങളും ലഭിക്കും. HFS ബാഹ്യ മീഡിയ സ്വയമേവ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിനുള്ള പരിഹാരം, ക്രാഷ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് UI-യിലെ പ്രതികരിക്കാത്ത ക്ലോസ് ബട്ടണിനുള്ള പരിഹാരം, ഉപയോക്തൃ പ്രവർത്തന സർഫേസിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു SwiftUI തിരുത്തൽ, കീബോർഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡെലിവറി പരാജയങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു UIKit പരിഹാരം, പ്രോക്സി ഓട്ടോ-കോൺഫിഗറേഷൻ ക്രമീകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട CFRunLoopSource ഒബ്ജക്റ്റ് ലീക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിങ് പാച്ച് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഐഒഎസ് 26.4, ഐപാഡ്ഒഎസ് 26.4: പ്രശ്നങ്ങൾ
അഡ്രസ് സാനിറ്റൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെവലപ്പർമാർ Xcode 26.4 ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആപ്പിൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന. കാരണം ആപ്പിളിന്റെ നിലവിലെ OS ബീറ്റകളിലുടനീളം Xcode 26.3 അല്ലെങ്കിൽ പഴയതിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഹാങ് ടൂളുകളെയും ബാധിക്കുന്നു. പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇനി USDZ ഫയലുകളായി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രശ്നം. എക്സ്പോർട്ട് മെനു നിലവിൽ ഒരു ശൂന്യമായ പാനലായി റെൻഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
