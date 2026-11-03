ആപ്പിളിന് ഇന്ത്യയിൽ വൻകുതിപ്പ്: സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ റെക്കോർഡ് വരുമാനം
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ വികസിത വിപണികളിലും വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിലും സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ റെക്കോർഡ് വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞതായി സിഇഒ ജോൺ ടെർനസ്.
By IANS
Published : November 3, 2026 at 12:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 26നാണ് ആപ്പിളിന്റെ 2026ലെ സാമ്പത്തികവർഷം അവസാനിച്ചത്. അവസാന പാദമായ സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാൻ സാധിച്ചതായി ആപ്പിൾ. കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ജോൺ ടെർനസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിലും ആഗോളതലത്തിലും പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയ മോഡലിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കമ്പനി മികച്ച നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചത്.
ആപ്പിളിന്റെ 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ നാലാം പാദത്തിലെ ഫലങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന വരുമാനം നേടിയതിന് പുറമെ, വികസിത വിപണികളിലും വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിലും സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ റെക്കോർഡ് വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, ഗ്രേറ്റർ ചൈന, ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ കമ്പനി റെക്കോർഡ് വരുമാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
വിതരണത്തിലെ തടസ്സങ്ങളും വിദേശ വിനിമയ നിരക്കുകളിലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ആഗോളതലത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ ഐഫോൺ വഴിയുള്ള വരുമാനം 57.6 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. ഇത് മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 17 ശതമാനം വർധനവാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ആപ്പിൾ പേ ഇന്ത്യയിൽ
"ആക്സിസ് ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ച് ഞങ്ങൾ അടുത്തിടെ ആപ്പിൾ പേ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണികളിലൊന്നിൽ, സുരക്ഷിതവും തടസ്സരഹിതവുമായ പണമിടപാട് സംവിധാനമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇതിനകം 90-ലധികം വിപണികളിൽ ആപ്പിൾ പേ ലഭ്യമാണ്. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓരോ ഇടപാടിലും പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വവും സമാധാനവും ഉറപ്പുനൽകുന്നു," നാലാം പാദത്തിലെ വരുമാനഫലങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ആപ്പിൾ സിഇഒ പറഞ്ഞു.
ഉയർന്ന വരുമാനം നേടിത്തന്ന ഘടകങ്ങൾ
വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം പ്രകടമായത് തന്നെയാണ് പാദഫലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയുമെന്ന് ആപ്പിളിന്റെ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ കൗണ്ടർപോയിന്റ് റിസർച്ച് റിസർച്ച് ഡയറക്ടർ തരുൺ പഥക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഐഫോൺ അപ്ഗ്രേഡുകളിലെ റെക്കോർഡ്, മാക് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും സേവന വിഭാഗത്തിന്റെയും എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രകടനം, ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന മോഡലുകളിൽ ഐഫോൺ ഇടംപിടിച്ചത്, ആപ്പിൾ പേ-യുടെ വരവ് എന്നിവയെല്ലാം മികച്ച പാദഫലം നൽകിത്തന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ആപ്പിൾ പ്രിയമാണെന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തേകുന്നത്. എളുപ്പത്തിലുള്ള ഫിനാൻസിങ് സൗകര്യങ്ങൾ, ട്രേഡ്-ഇൻ (പഴയ ഉപകരണം നൽകി പുതിയത് വാങ്ങൽ) അവസരങ്ങൾ, വിപണന ശൃംഖലയുടെ വിപുലീകരണം, പ്രാദേശിക ഉൽപ്പാദനം എന്നിവ കമ്പനി നൽകുന്നതിലൂടെ എന്നിവ ഈ താത്പ്പര്യത്തെ പർച്ചേസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ കടുത്ത മത്സരം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, ആപ്പിൾ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾ തയ്യാറാണ്," പഥക് വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസിനോട് പറഞ്ഞു. കൗണ്ടർപോയിന്റ് റിസർച്ചിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മോഡൽ ഐഫോൺ 17 ആയിരുന്നു. കൂടാതെ, മാക്ബുക്ക് നിയോ വിൽപ്പനയിലും റെക്കോർഡ് നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചത്.
ഇന്ത്യൻ വിപടി കയ്യടക്കി ആപ്പിൾ
ഐഫോണുകളുടെ ഷിപ്പ്മെന്റുകളിൽ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പിളിന്റെ ശരാശരി വിൽപ്പന വില (ASP) ഈ പാദത്തിൽ 1,000 ഡോളർ കടന്ന് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി. ഐഫോൺ വിൽപ്പനയിൽ വളർച്ച കൈവരിക്കുന്ന ഒരു വിപണി എന്ന നിലയിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യ ആപ്പിളിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഇക്കോസിസ്റ്റം വിപണിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, 2027-ലും അതിനു ശേഷവും ഈ മാറ്റം കൂടുതൽ വേഗത്തിലാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," എന്ന് പഥക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എക്കാലത്തേക്കാളും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയതായി ആപ്പിൾ സിഎഫ്ഒ കെവൻ പരേഖ് പറഞ്ഞു. യുഎസ്, ചൈന (മെയിൻലാൻഡ്), ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പല വിപണികളിലും, നിലവിലുള്ള ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾ പുതിയ മോഡലുകളിലേക്ക് മാറിയതിന്റെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു റെക്കോർഡ് വർഷമാണെന്ന് കാണാം.
ആഗോളതലത്തിലും വരുമാനത്തിൽ വർധനവ്
"വേൾഡ് പാനലിന്റെ സമീപകാല സർവേ പ്രകാരം യുഎസ്, ചൈനയിലെ നഗരപ്രദേശങ്ങൾ, ഇന്ത്യ, യുകെ, ജർമ്മനി, ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട മോഡലുകളിൽ ഒന്നായി ഐഫോൺ മാറി," അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിതരണ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ആഗോളതലത്തിൽ മാക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 24 ശതമാനം വർധിച്ച് 10.8 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി.
"മാക്ബുക്ക് എയർ, മാക്ബുക്ക് പ്രോ എന്നിവയുടെ കരുത്താണ് വിൽപ്പനയിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. വികസിത വിപണികളിലും വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിലും വളർച്ച രണ്ടക്ക സംഖ്യകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ തുടങ്ങിയ വിപണികളിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന റെക്കോർഡുകളാണ് കൈവരിച്ചത്," പരേഖ് അറിയിച്ചു.
വിദേശ വിനിമയ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലമുള്ള തിരിച്ചടികൾക്കിടയിലും, സേവന വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 10 ശതമാനം വർധിച്ച് 31.6 ബില്യൺ ഡോളർ എന്ന റെക്കോർഡിലെത്തി. "ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ വളർന്നുവരുന്ന വിപണികൾ ഉൾപ്പെടെ, ഭൂരിഭാഗം വിപണികളിലും വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന റെക്കോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു," പരേഖ് പറഞ്ഞു.
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