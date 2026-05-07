ETV Bharat / technology

ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൂന്നാം കക്ഷി എഐ മോഡലുകളിലേക്കും ആക്‌സസ് നൽകും: റിപ്പോർട്ട്

iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 എന്നീ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ അപ്‌ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.

APPLE INTELLIGENCE IOS 27 SIRI ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് ചാറ്റ്‌ജിപിടി
The upgrade is reported to be seen in iOS 27, iPadOS 27, and macOS 27 (Image Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 7, 2026 at 7:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്‍റെ എഐ ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്ന 'ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ്' മറ്റ് എഐ കമ്പനികൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എഐ സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മറ്റ് കമ്പനികളുടെ എഐ മോഡലുകൾ കൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കും. ഒന്നിലധികം മൂന്നാം കക്ഷി എഐ മോഡലുകളിലേക്ക് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആക്‌സസ് ഉണ്ടാകും.

ഇതിനായി മൂന്നാം കക്ഷി എഐ മോഡലുകളായ ഓപ്പൺഎഐയുടെ ചാറ്റ്‌ജിപിടി, ഗൂഗിൾ ജെമിനൈ, ആന്ത്രോപിക്കിന്‍റെ Claude എന്നിവ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് സാധ്യമായാൽ ആപ്പിളിന്‍റെ നേറ്റീവ് വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റന്‍റ് ഫോണിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിലും, എഐ സവിശേഷകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് തേർഡ് പാർട്ടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് മോഡലുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

ഈ ജനറേറ്റീവ് എഐ മോഡലുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഷനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ സവിശേഷതയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്ന് ബ്ലൂംബെർഗ് പരാമർശിക്കുന്നു. ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് സവിശേഷതകൾക്ക് പവർ നൽകാനും ആപ്പിളിന്‍റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഐ ഉപകരണങ്ങളായ സിരി, റൈറ്റിങ് ടൂളുകൾ, ഇമേജ് പ്ലേഗ്രൗണ്ട് എന്നിവയെ കൂടുതൽ സവിശേഷമാക്കാനും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 എന്നീ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ അപ്‌ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.

സിരിയ്‌ക്കായി എല്ലാ മൂന്നാം കക്ഷി എഐ വിപുലീകരണങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ ആപ്പിൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ബ്ലൂംബർഗ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഇത് സിരിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. വ്യത്യസ്‌ത എഐ മോഡലുകൾക്കായി വ്യത്യസ്‌ത ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവും വരാനിരിക്കുന്ന അപ്‌ഗ്രേഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. അതായത്, ഒരു ഉപയോക്താവ് ജെമിനി എഐ മോഡലാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ, അതിലെ ശബ്‌ദം ആപ്പിളിന്‍റെ സിരിയിൽ നിന്നും ജെമിനൈയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.

അതേസമയം മൂന്നാം കക്ഷി എഐ മോഡലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന് ആപ്പിൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ലെന്ന് ആപ്പിൾ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

iOS 27ലെ മറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ
ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ് ടൂളുകൾ, ക്യാമറ ആപ്പിനുള്ളിൽ ഒരു സിരി മോഡ്, വാലറ്റ് ആപ്പിൽ ഇഷ്‌ടാനുസൃത പാസുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ രീതികൾ എന്നിവ ആപ്പിൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ബ്ലൂംബർഗ് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. വിഷ്വൽ ഇന്‍റലിജൻസ് അനുഭവത്തിന് പകരമായി ആപ്പിൾ പ്രധാന ക്യാമറ ഇന്‍റർഫേസുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനം നഷ്‌ട്ടമായോ?
2024-ൽ ആപ്പിൾ ഓപ്പൺഎഐയുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ഐഫോണുകളിലും ഐപാഡുകളിലും മാക്‌ബുക്കിലും ചാറ്റ്ജിപിടിയെ സംയോജിപ്പിച്ചു. ഉപയോക്താക്കളെ ആശയവിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്നതിന് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റീവ് എഐയെ വ്യക്തിഗത സന്ദർഭവുമായി സംയോജിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ വരവോടെ ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും ജെമിനൈയെ പതിയെ മായ്‌ച്ച് കളയുന്നു. എന്നാൽ ആപ്പിൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത എഐ-പവർഡ് സിരി വൈകിയതിനാൽ, 2026 ജനുവരിയിൽ ജെമിനൈ മോഡലുകളിലും ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലും ഭാവിയിലെ ആപ്പിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ മോഡലുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആപ്പിൾ ഗൂഗിളുമായി ഒരു മൾട്ടി-ഇയർ കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നവീകരിച്ച സിരി ഉൾപ്പെടെ ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് സവിശേഷതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടത്.

എഐ-അസിസ്റ്റഡ് കോഡിംഗിനായി ആപ്പിൾ ആന്ത്രോപിക്കിന്‍റെ ക്ലോഡ് സോണറ്റ് 4 നെ എക്സ്കോഡ് 26-ലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ചു. iOS 27 മുതൽ, റൈറ്റിങ് ടൂളുകൾ, ഇമേജ് പ്ലേഗ്രൗണ്ട് പോലുള്ള ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് സവിശേഷതകൾക്കായി ചാറ്റ്‌ജിപിടിക്കൊപ്പം ജെമിനി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോഡ് എന്നിവ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ചാറ്റ്‌ജിപിടിയെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓപ്ഷനേക്കാൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിരവധി എഐ മോഡലുകളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നു.

Also Read:

  1. ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് ജിപിഎസും 13 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫും: സിഎംഎഫ് വാച്ച് 3 പ്രോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
  2. ഒരൊറ്റ ചാർജിൽ 175 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: 4.7kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കിൽ ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് എസിന്‍റെ പുതിയ വേരിയന്‍റ്
  3. മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ ലെവൽ തന്നെ മാറും! ക്യാമറയിൽ വിപ്ലവം തീർക്കാൻ 'വിവോ എക്‌സ്300 അൾട്ര' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
  4. മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ ലെവൽ തന്നെ മാറും! ക്യാമറയിൽ വിപ്ലവം തീർക്കാൻ 'വിവോ എക്‌സ്300 അൾട്ര' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

TAGGED:

APPLE INTELLIGENCE
IOS 27 SIRI
ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ്
ചാറ്റ്‌ജിപിടി
APPLE ALLOWS THIRD PARTY AI MODELS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.