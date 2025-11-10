ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കളറിഞ്ഞോ... നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഐഫോൺ പ്രവർത്തിക്കും! പുതിയ സാറ്റലൈറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ വരുന്നു
നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ആപ്പുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും, മാപ്പ് നോക്കാനും, വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനും പുതിയ സാറ്റലൈറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ വന്നാൽ സാധ്യമാകും. വിശദമായി....
Published : November 10, 2025 at 5:18 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ഷനിലൂടെ എമർജൻസി എസ്ഒഎസ്, ടെക്സ്റ്റിങ്, റോഡ്സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷവാർത്തയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിൾ. നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ഷനുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഐഫോണിൽ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ഫീച്ചറുകൾ കൊണ്ടുവരാനൊരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനി.
ഇതിനായി ആപ്പിൾ അതിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് സവിശേഷതകളിൽ ചില പ്രധാന അപ്ഡേറ്റുകൾ വരുത്തും. ഐഫോണിനെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിരവധി പുതിയ സാറ്റലൈറ്റ്-പവർ സവിശേഷതകൾക്കായി ആപ്പിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ് ബ്ലൂംബെർഗിന്റെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വരുന്നതോടെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചോർത്ത് ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടിവരില്ല.
ഐഫോണിലും സാറ്റലൈറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ
|ഫീച്ചറുകൾ
|എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?
|പ്രയോജനമെന്ത്?
|ആപ്പുകൾക്കായി സാറ്റലൈറ്റ് എപിഐ
|തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പ് ഡെവലപ്പർമാർക്ക് അവരുടെ ആപ്പുകളിലേക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ഷനുകൾ ചേർക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു എപിഐ ആപ്പിൾ നൽകും.
|നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും, നിരവധി ആപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കും.
|ഓഫ്ലൈൻ ആപ്പിൾ മാപ്പ് നാവിഗേഷൻ
|നെറ്റ്വർക്കോ വൈഫൈയോ ഇല്ലാതെ പോലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാപ്പിൽ റൂട്ട് കാണാൻ കഴിയും.
|നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രയോജനപ്പെടും.
|സാറ്റലൈറ്റ് ഫോട്ടോ മെസേജിങ്
|ഇനി സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഫോട്ടോയും അയക്കാം.
|അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലോ, നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാത്ത വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലോ ദൃശ്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് എളുപ്പമാകും.
|നാച്ചറൽ യൂസേജ് സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ഷൻ
|ഇനി നെറ്റ്വർക്ക് പോകുമ്പോൾ, നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥലവും തിരഞ്ഞ് നടക്കണ്ട. അത് കണക്ഷൻ യാന്ത്രികമായി കണ്ടെത്തും.
|ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എളുപ്പമാകും.
|5G-സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ (ഭാവിയിൽ)
|കവറേജ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 5G നെറ്റ്വർക്ക് ഉപഗ്രഹവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.
|അതായത് മലകളിലോ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലോ കടൽത്തീരങ്ങളിലോ പോലും 5G സിഗ്നൽ ലഭ്യമാകും.
ഈ അപ്ഡേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത
ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ഈ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ബ്ലാക്ക് സോണിലോ, ട്രാക്കിങ് റൂട്ടിലോ, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലോ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഉപയോഗപ്പെടുക. അതുപോലെ തന്നെ വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നെറ്റ്വർക്ക് പോലുമില്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ യാത്രകൾ നടത്തുന്നവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടും. സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്നതോടെ, ഐഫോൺ ഇനി കോളിങ് അല്ലെങ്കിൽ SOS എന്നിവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തില്ല, മറിച്ച് ഒരു പൂർണ്ണ കണക്റ്റിവിറ്റി ഉപകരണമായി മാറും.
വിലയും ലഭ്യതയും:
മാർക്ക് ഗുർമാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഐഫോണിൽ വരുന്ന അടിസ്ഥാന സാറ്റലൈറ്റ് സവിശേഷതകൾ സൗജന്യമായി തുടരും. എന്നാൽ വിപുലമായ പിന്തുണയുള്ള സവിശേഷതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾ അൽപ്പം അധിക തുക നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ഗ്ലോബൽസ്റ്റാറും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും:
ആപ്പിളിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് സവിശേഷതകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉപഗ്രഹ പങ്കാളിയായ ഗ്ലോബൽസ്റ്റാറും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടിവരും. അതുവഴി പുതിയ സവിശേഷതകളെല്ലാം സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഈ പദ്ധതികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആപ്പിൾ തന്നെ ഗ്ലോബൽസ്റ്റാറിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു. ആപ്പിൾ ഇനി ഒരു ഫോൺ നിർമ്മാതാവ് മാത്രമല്ല, ഒരു ആഗോള കണക്റ്റിവിറ്റി പ്ലെയറായി കൂടെ മാറുമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോകൾ അയയ്ക്കുക, സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുക, നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാതെ മാപ്പിൽ വഴി കാണിക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഐഫോൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, കണക്റ്റിവിറ്റി സാങ്കേതികവിദ്യയും വളരും.
