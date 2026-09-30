ETV Bharat / technology

പിൻ നമ്പറോ ഒടിപിയോ നൽകാതെ ഐഫോൺ കാണിച്ച് പണമടയ്‌ക്കാം: ആപ്പിൾ പേ സേവനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും; എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പേയ്‌മെന്‍റുകളാണ് പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നത്. ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിലും ആപ്പുകളിലും വെബ്സൈറ്റുകളിലും പിൻ നമ്പറോ ഒടിപിയോ നൽകാതെ ഐഫോൺ, ഐപാഡ്, ആപ്പിൾ വാച്ച് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പണമടയ്‌ക്കാൻ ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

HOW TO USE APPLE PAY WHAT IS APPLE PAY ആപ്പിൾ പേ APPLE DIGITAL PAYMENTS IN INDIA
Apple Pay is now available for iPhone, iPad, and Apple Watch in India. Mac support will be added soon (Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 11:08 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ആപ്പിളിന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ്, പേയ്‌മെന്‍റ് സംവിധാനമായ 'ആപ്പിൾ പേ' (Apple Pay) ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഐഫോൺ, ഐപാഡ്, ആപ്പിൾ വാച്ച് എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാവും. ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിലും ആപ്പുകളിലും വെബ്സൈറ്റുകളിലും പിൻ നമ്പറോ ഒടിപിയോ നൽകാതെ പണമടയ്‌ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സേവനമാണ് ഇത്. ഈ സേവനം ഉടൻ തന്നെ മാക്കിലും ലഭ്യമാകും.

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് നൽകുന്ന വിസ, മാസ്റ്റർകാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവ ആപ്പിൾ പേയിൽ ചേരാം. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിലും ഓൺലൈനിലും പണമടയ്ക്കുന്നതിനും എൻഎഫ്‌സി ഇടപാടുകൾക്കും (അതായത്, പിഒഎസ് മെഷീനുകളിൽ ഐഫോൺ, ഐപാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ വാച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്‌ത് പണമടയ്ക്കാൻ) ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പിൾ പേ വഴി യുപിഐ സേവനം ലഭ്യമാകുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നിലവിൽ ആ സേവനം ലഭ്യമല്ല.

"ഉയർന്ന സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പണരഹിതമായ ഭാവിയിലേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറുള്ള, സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അറിവുള്ള ജനവിഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. രാജ്യത്തെ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ആപ്പിൾ പേ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്," ആപ്പിൾ പേയുടെയും ആപ്പിൾ വാലറ്റിന്‍റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്‍റായ ജെന്നിഫർ ബെയ്‌ലി പറഞ്ഞു.

സ്റ്റോറുകളിൽ അധിക ആപ്പോ പിൻ നമ്പറോ ഒടിപിയോ ഇല്ലാതെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് പണമടയ്‌ക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഓരോ തവണയും പേയ്‌മെന്‍റ് വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതില്ലെന്നതാണ് ആപ്പിൾ പേയെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ദൈനംദിന പേയ്‌മെന്‍റുകൾ ആപ്പിൾ പേ എളുപ്പവും സുരക്ഷിതവും സ്വകാര്യവുമാക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

HOW TO USE APPLE PAY WHAT IS APPLE PAY ആപ്പിൾ പേ APPLE DIGITAL PAYMENTS IN INDIA
Apple Pay currently supports Axis Bank-issued Visa and Mastercard credit cards (Apple)

എന്താണ് ആപ്പിൾ പേ, വിശദമായി
ആപ്പിൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സുരക്ഷിത മൊബൈൽ പേയ്‌മെന്‍റ്, ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് സേവനമാണ് ആപ്പിൾ പേ. ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും, ആപ്പുകളിലും, ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെബിലും കോൺടാക്റ്റ്‌ലെസ് പേയ്‌മെന്‍റുകൾ നടത്താൻ ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കും.

ഫിസിക്കൽ വാലറ്റിന്‍റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പായി ആപ്പിൾ പേയെ കരുതാം. കാർഡുകൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നഷ്‌ട്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിലുള്ള ആപ്പിൾ പേ സേവനം ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങി പേയ്‌മെന്‍റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെക്ക്ഔട്ട് കൗണ്ടറിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ ഉപകരണം ടാപ്പ് ചെയ്‌തോ, ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പിങ് സമയത്ത് സ്‌ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തോ പണം നൽകാം.

സുരക്ഷയ്‌ക്ക് മുൻഗണന

ആപ്പിൾ പേയിൽ സുരക്ഷയാണ് ആപ്പിൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന കാര്യം. ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പിൾ പേ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും ഉറപ്പുനൽകാൻ ആപ്പിൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ പേയിൽ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണമടയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ യഥാർത്ഥ കാർഡ് നമ്പർ സ്റ്റോറുമായോ, വ്യാപാരിയുമായോ പങ്കിടുകയോ ആപ്പിൾ സെർവറുകളിലോ, ഫോണിലോ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. പകരം, ഓരോ ഇടപാടിനും വ്യത്യസ്‌ത കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

'ഡിവൈസ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ' എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്‌ത് 'സെക്യുർ എലമെന്‍റിൽ' സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഓരോ തവണയും വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും. ഫേസ് ഐഡി, ടച്ച് ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ പാസ്‌കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ പേയ്‌മെന്‍റും സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും മറ്റാർക്കും നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഉപകരണത്തിൽ പേയ്‌മെന്‍റ് വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത, സർട്ടിഫൈഡ് ചിപ്പാണ് സെക്യുർ എലമെന്‍റ്. ഉപയോക്താവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ ആപ്പിൾ സൂക്ഷിക്കില്ലെന്നും ഇടപാടുകൾ ഉപയോക്താവ്, വ്യാപാരി, ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് നൽകുന്ന സ്ഥാപനം എന്നിവർക്കിടയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

ആപ്പിൾ പേ സജ്ജീകരിക്കുന്നതെങ്ങനെ

ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആപ്പിൾ പേ സജ്ജീകരിക്കാനാകും. ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് ആപ്പിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് വഴി നേരിട്ട് ആപ്പിൾ വാലറ്റിലേക്ക് കാർഡ് ചേർക്കാം. ഐഫോണിലെ 'Wallet' ആപ്പ് തുറന്ന്, പ്ലസ് (+) ചിഹ്നത്തിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത്, നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് യോഗ്യമായ ഒരു കാർഡ് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ആപ്പിൾ ഉപകരണത്തിൽ കാർഡ് ചേർത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇനി സ്റ്റോറുകളിൽ ആപ്പിൾ പേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

  • സൈഡ് ബട്ടണിലോ ഹോം ബട്ടണിലോ രണ്ടുതവണ അമർത്തുക.
  • ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഫേസ്‌ ഐഡി, ടച്ച് ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണത്തിന്‍റെ പാസ്‌കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥിരീകരണം നടത്തുക.
  • പണമടയ്ക്കുന്നതിനായി ഐഫോണിന്‍റെ മുകൾഭാഗമോ ആപ്പിൾ വാച്ചിന്‍റെ ഡിസ്‌പ്ലേയോ കോൺടാക്റ്റ്‌ലെസ് റീഡറിന് അടുത്തായി കാണിക്കുക.

ഐഫോണിലും ഐപാഡിലും ആപ്പുകൾ വഴിയോ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിയോ ആപ്പിൾ പേ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്‍റുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കും, ഇതിനായി പ്രത്യേകം അക്കൗണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയോ കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ, കാർഡ് വിവരങ്ങൾ, ഷിപ്പിങ്-ബില്ലിങ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ആവർത്തിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയോ വേണ്ടതില്ല. പണമടയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുമ്പോൾ, ആപ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതിയാകും.

താമസിയാതെ തന്നെ ഈ സേവനം മാക് ഉപകരണങ്ങളിലും ലഭ്യമാകും. ആപ്പിൾ പേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകുന്ന റിവാർഡുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും തുടർന്നും ലഭിക്കും. ന്ത്യയിലുടനീളം ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യാപാരികളെ ആപ്പിൾ പേയുമായി ഇതിനകം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വ്യാപാരികളെയും ആപ്പുകളെയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഭാവിയിൽ യുപിഐ സേവനം ലഭ്യമാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 90-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനകം തന്നെ ആപ്പിൾ പേ ലഭ്യമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 11,000-ത്തിലധികം ബാങ്കുകളുമായും നെറ്റ്‌വർക്ക് പങ്കാളികളുമായും സഹകരിച്ചാണ് ഈ സേവനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

Also Read:

  1. സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ 'ഡോട്ട്സ്' എഐ ഏജന്‍റ് പ്രഖ്യാപിച്ച് സാം ആൾട്ട്മാൻ
  2. ബിസിനസ്സുകൾക്കായി മെറ്റയുടെ പുതിയ എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം; തലപ്പത്ത് സി ജെ ദേശായി
  3. സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യത: അതീവ ശേഷിയുള്ള പുതിയ എഐ മോഡൽ പുറത്തിറക്കില്ലെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ

TAGGED:

HOW TO USE APPLE PAY
WHAT IS APPLE PAY
ആപ്പിൾ പേ
APPLE DIGITAL PAYMENTS IN INDIA
APPLE PAY INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.