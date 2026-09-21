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ആപ്പിൾ പേ സേവനങ്ങൾ ഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തും: ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ലഭ്യമാകും, റിപ്പോർട്ടുകൾ

കാർഡ് വഴിയുള്ള പേയ്‌മെന്‍റുകൾക്കൊപ്പം ആപ്പിൾ പേയിൽ യുപിഐ പിന്തുണ ലഭിക്കുമോ എന്നതാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന കാര്യം. രാജ്യത്ത് സേവനം കൊണ്ടുവരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാസങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളുമായും പേയ്‌മെന്‍റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളുമായും ആപ്പിൾ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

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Initially, the service will be available only with Axis Bank card, while negotiations with other banks are still ongoing. (Image credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 4:36 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ്, പേയ്‌മെന്‍റ് സംവിധാനമായ 'ആപ്പിൾ പേ' (Apple Pay) ഇന്ത്യയിലേക്കും. ബ്ലൂംബെർഗിലെ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ മാർക്ക് ഗുർമാൻ 'പവർ ഓൺ' ന്യൂസ്‌ലെറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ച വിവരമനുസരിച്ച് അടുത്ത മാസം (2026 ഒക്ടോബറിൽ) അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. അമേരിക്കയിൽ ഏകദേശം 12 വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു വലിയ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്‍റ് വിപണിയിൽ ഈ സേവനം ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

ഉപഭോക്തൃനിര വളർന്ന് വരുന്ന ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പേയ്‌മെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് കമ്പനിയുടെ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കാൻ ആപ്പിൾ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, 'ആപ്പിൾ പേ' കൊണ്ടുവരാൻ ഏറെ സമയമെടുത്തെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇന്ത്യയിൽ സേവനം കൊണ്ടുവരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളുമായും പേയ്‌മെന്‍റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളുമായും ആപ്പിൾ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

എന്താണ് ആപ്പിൾ പേ?
ആപ്പിൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സുരക്ഷിത മൊബൈൽ പേയ്‌മെന്‍റ്, ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് സേവനമാണ് ആപ്പിൾ പേ. ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും, ആപ്പുകളിലും, ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെബിലും കോൺടാക്റ്റ്‌ലെസ് പേയ്‌മെന്‍റുകൾ നടത്താൻ ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കും.

ഫിസിക്കൽ വാലറ്റിന്‍റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പായി ആപ്പിൾ പേയെ കരുതാം. കാർഡുകൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നഷ്‌ട്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിലുള്ള ആപ്പിൾ പേ സേവനം ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങി പേയ്‌മെന്‍റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെക്ക്ഔട്ട് കൗണ്ടറിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ ഉപകരണം ടാപ്പ് ചെയ്‌തോ, ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പിങ് സമയത്ത് സ്‌ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തോ പണം നൽകാം.

ആപ്പിൾ പേയിൽ സുരക്ഷയാണ് ആപ്പിൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന കാര്യം. പണമടയ്ക്കുമ്പോൾ ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ യഥാർത്ഥ കാർഡ് നമ്പർ സ്റ്റോറുമായി പങ്കിടുന്നില്ല. പകരം, ഓരോ ഇടപാടിനും വ്യത്യസ്‌ത കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഓരോ തവണയും വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും. ഫേസ് ഐഡി, ടച്ച് ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ പാസ്‌കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ പേയ്‌മെന്‍റും സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും മറ്റാർക്കും നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.

കാർഡ് വഴിയുള്ള പേയ്‌മെന്‍റും യുപിഐ പിന്തുണയും

ആപ്പിൾ പേ പ്രധാനമായും കാർഡ് വഴിയുള്ള പേയ്‌മെന്‍റുകളെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുക. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ ആപ്പിൾ ഉപകരണത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന്, കാർഡ് പുറത്തെടുക്കാതെ തന്നെ ഫേസ് ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് അനുയോജ്യമായ മെഷീനുകളിൽ പണം നൽകാം. ഇതിനായി പ്രത്യേകം ആപ്പ് തുറക്കേണ്ടതില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്‍റ് സംവിധാനമാണ് യുപിഐ. തൽക്ഷണ പണ കൈമാറ്റത്തിനും പേയ്‌മെന്‍റിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഗുർമാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ആപ്പിൾ പേ യുപിഐയെയും പിന്തുണച്ചേക്കാം. ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കും. എന്നാൽ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്.

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിൾ വാലറ്റിലേക്ക് യോഗ്യമായ കാർഡുകൾ ചേർക്കാനും നിയർ-ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (NFC) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പേയ്‌മെന്‍റ് ടെർമിനലുകളിൽ ഒരു ഐഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഐപാഡ് ഉപയോഗിച്ച് കോൺടാക്റ്റ്‌ലെസ് പേയ്‌മെന്‍റുകൾ നടത്താനും കഴിയും. ഇതിന് നാഷണൽ പേയ്‌മെന്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (NPCI) അനുമതിയും സേവന സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പങ്കാളി ബാങ്കും ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ UPI പിന്തുണ നൽകാൻ ആപ്പിളിന് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ലെന്നാണ് നേരത്തെ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്പനി ഇതിനകം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അതേ കാർഡ് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ആപ്പിൾ പേ ആരംഭിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

പ്രത്യേക ഫീസ് ഈടാക്കുമോ?

ആപ്പിൾ ഓരോ ഇടപാടിനും 15 മുതൽ 20 ബേസിസ് പോയിന്‍റുകൾ വരെ ഫീസായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതേസമയം ചില ബാങ്കുകൾ ഏകദേശം 10 ബേസിസ് പോയിന്‍റുള്ള കുറഞ്ഞ നിരക്കിനായി ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ഫീസ് ബാങ്കുകളുടെ ഇന്റർചേഞ്ച് വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും. അതായത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നോ വ്യാപാരികളിൽ നിന്നോ നേരിട്ട് ഈടാക്കില്ല .

ഏതൊക്കെ ബാങ്കുകളിൽ സേവനം ലഭ്യമാവും?

റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആക്‌സിസ് ബാങ്കിന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാകും ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പിൾ പേ അവതരിപ്പിക്കുക. എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എന്നിവയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ കരാറിലെത്തിയിട്ടില്ല. തുടക്കത്തിൽ ആപ്പിൾ പേയിൽ യുപിഐ പിന്തുണ ലഭ്യമാകില്ലെങ്കിലും, പിന്നീട് കൂടുതൽ ബാങ്കുകൾ ഇതിൽ പങ്കാളികളാകും.

2026-ൽ സേവനം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി വിസ, മാസ്റ്റർകാർഡ് എന്നിവ ഐസിഐസിഐ, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി, ആക്സിസ് ബാങ്കുകളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതായി ഫെബ്രുവരിയിൽ ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും, ആ സമയപരിധി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. യുപിഐ ഇല്ലാതെ തന്നെ ആപ്പിൾ പേ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് ഓഗസ്റ്റിലെ റിപ്പോർട്ടുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഐഫോണോ, മറ്റ് ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളോ ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിൾ പേ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ കോൺടാക്റ്റ്‌ലെസ് (കാർഡ് തൊടാതെ നടത്തുന്ന) പേയ്‌മെന്‍റുകൾ നടത്താനാകും. ബാങ്കുകളുമായുള്ള പ്രത്യേക കരാറുകളിലൂടെ ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ സേവനം വിപുലീകരിക്കും. ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന പങ്കാളി. ട

ഈ നീക്കം ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്‍റ് സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പിൾ പേ എത്തുന്നതോടെ സാധാരണക്കാർക്ക് പുതിയൊരു പേയ്‌മെന്‍റ് സൗകര്യം ലഭിക്കും. കാർഡും യുപിഐയും ഒരുപോലെ ലഭ്യമാകുന്നത് പേയ്‌മെന്‍റ് അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

എങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ എത്തുമെന്നോ, വിലനിർണ്ണയ ഘടന എങ്ങനെയാണെന്നോ, ആപ്പിൾ പേയിൽ എന്തൊക്കെ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുമെന്നോ ആപ്പിൾ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

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