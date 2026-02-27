ETV Bharat / technology

ആപ്പിൾ പേ സേവനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്കും, ബാങ്കുകളുമായി ചർച്ചയിൽ; റിപ്പോർട്ടുകൾ

2026ന്‍റെ പകുതിയോടെ ആപ്പിളിന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്‍റ് സേവനം രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനായി ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, വിസ ഇൻ‌കോർപ്പറേറ്റഡ്, മാസ്റ്റർകാർഡ് ഇൻ‌കോർപ്പറേറ്റഡ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ആപ്പിൾ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്.

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 27, 2026 at 12:32 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്‍റെ പേയ്‌മെന്‍റ് സംവിധാനമായ ആപ്പിൾ പേ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിനായി കമ്പനി പ്രമുഖ ബാങ്കുകളുമായും ആഗോള പേയ്‌മെന്‍റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നാണ് വിവരം. 2026ന്‍റെ പകുതിയോടെ ആപ്പിളിന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്‍റ് സേവനം രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതി.

ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പിൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, വിസ ഇൻ‌കോർപ്പറേറ്റഡ്, മാസ്റ്റർകാർഡ് ഇൻ‌കോർപ്പറേറ്റഡ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ആപ്പിൾ ഇതിനകം ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നാണ് ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട്. ഉപഭോക്തൃനിര വളർന്ന് വരുന്ന ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പേയ്‌മെന്‍റ് സേവനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പായിരിക്കും.

എന്താണ് ആപ്പിൾ പേ?
ആപ്പിൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സുരക്ഷിത മൊബൈൽ പേയ്‌മെന്‍റ്, ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് സേവനമാണ് ആപ്പിൾ പേ. ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും, ആപ്പുകളിലും, ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെബിലും കോൺടാക്റ്റ്‌ലെസ് പേയ്‌മെന്‍റുകൾ നടത്താൻ ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കും.

ഫിസിക്കൽ വാലറ്റിന്‍റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പായി ആപ്പിൾ പേയെ കരുതാം. കാർഡുകൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നഷ്‌ട്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിലുള്ള ആപ്പിൾ പേ സേവനം ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങി പേയ്‌മെന്‍റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെക്ക്ഔട്ട് കൗണ്ടറിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ ഉപകരണം ടാപ്പ് ചെയ്‌തോ, ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പിങ് സമയത്ത് സ്‌ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തോ പണം നൽകാം.

ആപ്പിൾ പേയിൽ സുരക്ഷയാണ് ആപ്പിൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന കാര്യം. പണമടയ്ക്കുമ്പോൾ ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ യഥാർത്ഥ കാർഡ് നമ്പർ സ്റ്റോറുമായി പങ്കിടുന്നില്ല. പകരം, ഓരോ ഇടപാടിനും വ്യത്യസ്‌ത കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഓരോ തവണയും വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും. ഫേസ് ഐഡി, ടച്ച് ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ പാസ്‌കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ പേയ്‌മെന്‍റും സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും മറ്റാർക്കും നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുമോ?
ആപ്പിൾ പേ കമ്പനിയുടെ വ്യത്യസ്‌ത ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ഉപകരണങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫേസ് ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ഐഡി ഉള്ള ഐഫോൺ മോഡലുകളിലും, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS എന്നീ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കും. നിലവിൽ ഇത് ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളെ മാത്രമേ പിന്തുണയ്‌ക്കൂ.

ഇന്ത്യൻ വിപണി കീഴടക്കി ആപ്പിൾ
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ആപ്പിളിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പിൾ ഫിറ്റ്‌നസ്+ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ സേവനം കമ്പനി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ഇത് വിപുലീകരിച്ച് ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്, ആപ്പിൾ ടിവി+, ആപ്പിൾ ആർക്കേഡ്, ഐക്ലൗഡ്+, ആപ്പിൾകെയർ+, ആപ്പിൾ വൺ എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

