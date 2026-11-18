ആപ്പിൾ സേവനങ്ങളിൽ വൻ സാങ്കേതിക തകരാർ; അമേരിക്കൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ ശൃംഖലയും നിശ്ചലമായി
ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്, ആപ്പിൾ കാർഡ്, ആപ്പിൾ കെയർ, ആപ്പിൾ സപ്പോർട്ട് എന്നീ സേവനങ്ങളെയും (Apple Global Services Outage) സാങ്കേതിക തകരാർ സാരമായി ബാധിച്ചു
Published : November 18, 2026 at 6:53 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ആഭ്യന്തര സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിനെത്തുടർന്ന് ആപ്പിളിൻ്റെ വിവിധ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ മണിക്കൂറുകളോളം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഐക്ലൗഡ്, ആപ്പ് സ്റ്റോർ, ആപ്പിൾ പേ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇതോടെ നിശ്ചലമായത്.
ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്, ആപ്പിൾ കാർഡ്, ആപ്പിൾ കെയർ, ആപ്പിൾ സപ്പോർട്ട് എന്നീ സേവനങ്ങളെയും സാങ്കേതിക തകരാർ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഫോട്ടോകളും രേഖകളും മറ്റ് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഐക്ലൗഡ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനോ ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾ പരാതിപ്പെട്ടു.
സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റായ ഡൗൺഡിറ്റക്ടറിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ പരാതികളിൽ വൻ വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്, ആപ്പ് സ്റ്റോർ, ആപ്പിൾ കെയർ എന്നിവ പൂർണമായും നിശ്ചലമായതായും ഐക്ലൗഡ് ലോഗിൻ സംവിധാനത്തിൽ തകരാറുണ്ടെന്നും കമ്പനി തങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം സ്റ്റാറ്റസ് പേജിലൂടെ സമ്മതിച്ചു.
രാവിലെ നടത്തിയ ആഭ്യന്തര അപ്ഡേറ്റിനെത്തുടർന്നാണ് ചില സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടതെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ആപ്പിൾ അറിയിച്ചതായി ഫോക്സ് ബിസിനസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഭൂരിഭാഗം സംവിധാനങ്ങളും ഇതിനോടകം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്നവ എത്രയും വേഗം പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സൈബർ ആക്രമണമല്ലെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
സുരക്ഷാ ഏജൻസിയിലും സാങ്കേതിക തകരാർ
ആപ്പിൾ സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടതിന് സമാനമായി അമേരിക്കൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ (എൻഎസ്എ) ആഭ്യന്തര ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതീവ രഹസ്യ ശൃംഖലയായ എൻഎസ്എ നെറ്റും പ്രവർത്തനരഹിതമായി. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് രഹസ്യവിവരങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിൽ ഇത്തരമൊരു തടസ്സം നേരിടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ്.
ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമുള്ള പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കിടയിലാണ് താത്കാലിക തടസ്സം നേരിട്ടതെന്ന് എൻഎസ്എ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാരുടെ വരവ് ഘട്ടംഘട്ടമായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കിടയിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമായി നിലനിർത്താൻ ഒന്നിലധികം സുരക്ഷാപ്പാളികളോടെയാണ് ഏജൻസിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ചില ആഭ്യന്തര സിസ്റ്റങ്ങളെ ബാധിച്ചെങ്കിലും സുപ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പൂർണമായും സജ്ജമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഏജൻസിയുടെ ശേഷിക്ക് യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും ശൃംഖലയുടെ പുനഃസ്ഥാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ സൈബർ ആക്രമണത്തിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസും എൻഎസ്എയും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
വിമാനക്കമ്പനികളെയും ബാങ്കുകളെയും ബാധിച്ച തകരാറുകൾ
ആധുനിക സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ വ്യാപ്തി ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നതാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ മേഖലകളിലുണ്ടായ തുടർച്ചയായ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ. 10,200 ഹോട്ടൽ സമുച്ചയങ്ങളും 18 ലക്ഷത്തിലധികം മുറികളുമുള്ള മാരിയറ്റ് ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയിലും സമാനമായ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടു. എന്നാൽ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എപിയുടെ ഇമെയിൽ അന്വേഷണത്തോട് മാരിയറ്റ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
തിങ്കളാഴ്ച ഷിക്കാഗോ ആസ്ഥാനമായുള്ള യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിൻ്റെ സിസ്റ്റം 90 മിനിറ്റിലധികം തകരാറിലായത് വിമാനങ്ങൾ വൈകാൻ കാരണമായി. ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ (എഫ്എഎ) ശൃംഖലയിലുണ്ടായ തകരാറിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് വിമാനങ്ങൾ വൈകി ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ വലയുകയും ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിലും പ്രശ്നമുണ്ടായത്. എഫ്എഎയിലെയും എൻഎസ്എയിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കേവലം സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മാത്രമാണെന്ന് ഫെഡറൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ഇതുകൂടാതെ തിങ്കളാഴ്ച ജെപി മോർഗൻ ചേസ് ബാങ്കിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ ബാങ്കുകളിലെ ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടുകളെയും പണമിടപാട് സേവനമായ സെല്ലിനെയും ബാധിച്ചു. ഇത് സൈബർ ആക്രമണമല്ലെന്നും ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലായെന്നും ചേസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മൈക്രോസോഫ്റ്റിലുണ്ടായ ആഗോള തകരാർ ഇമെയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലിട സേവനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ഔട്ട്ലുക്ക്, ടീംസ്, എഐ അസിസ്റ്റൻ്റ് കോപൈലറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 സേവനങ്ങളാണ് തടസ്സപ്പെട്ടത്. ഇതിന് പിന്നിൽ സൈബർ ആക്രമണമോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻ്റുകളോ അല്ലെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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