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ആപ്പിൾ മ്യൂസിക് സബ്‌സ്ക്രിപ്ഷൻ നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചു; ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ പ്ലാനുകൾ അറിയാം

ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാനിന് ഇനി മുതൽ പ്രതിമാസം 139 രൂപ നൽകണം. നേരത്തെ ഇത് 119 രൂപയായിരുന്നു

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Representational Image (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 12:28 PM IST

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പ്പിൾ മ്യൂസിക്, ആപ്പിൾ വൺ സബ്‌സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനുകളുടെ നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ച് ആപ്പിൾ. അമേരിക്ക, യുകെ, യൂറോപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണികളിലാണ് പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പിൾ മ്യൂസിക് പ്ലാനുകൾക്ക് മാത്രമാണ് വില വർധനവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഇന്ത്യയിലെ പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ
ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാനിന് ഇനി മുതൽ പ്രതിമാസം 139 രൂപ നൽകണം. നേരത്തെ ഇത് 119 രൂപയായിരുന്നു. ആറുപേർക്ക് വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫാമിലി പ്ലാനിൻ്റെ നിരക്ക് 179 രൂപയിൽനിന്ന് 229 രൂപയായി ഉയർന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് പ്ലാനിന് 59 രൂപയ്ക്ക് പകരം ഇനി മുതൽ 69 രൂപ നൽകണം. അതേസമയം, ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പിൾ വൺ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിരക്കുകളിൽ കമ്പനി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ആപ്പിൾ വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാനിന് 195 രൂപയും ഫാമിലി പ്ലാനിന് 365 രൂപയുമായി തന്നെ തുടരും. ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്, ആപ്പിൾ ടിവി പ്ലസ്, ആപ്പിൾ ആർക്കേഡ്, ഐക്ലൗഡ് പ്ലസ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നൽകുന്ന പാക്കേജാണ് ആപ്പിൾ വൺ. ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിക്കാത്തത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.

ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
അമേരിക്കയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാനിൻ്റെ നിരക്ക് 10.99 ഡോളറിൽനിന്ന് 11.99 ഡോളറായി വർധിച്ചു. ഫാമിലി പ്ലാനിന് 16.99 ഡോളറിന് പകരം 19.99 ഡോളറാണ് പുതിയ നിരക്ക്. സ്റ്റുഡൻ്റ് പ്ലാനിന് 5.99 ഡോളറിൽനിന്ന് 6.99 ഡോളറായും വർധനവുണ്ടായി. അമേരിക്കയിലെ ആപ്പിൾ വൺ ഫാമിലി, പ്രീമിയർ പ്ലാനുകൾക്ക് യഥാക്രമം 27.95 ഡോളർ, 39.95 ഡോളർ എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതിയ നിരക്കുകൾ. നേരത്തെ ഇത് 25.95 ഡോളർ, 37.95 ഡോളർ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാനിൻ്റെ നിരക്ക് 19.95 ഡോളറായി തന്നെ തുടരും. യൂറോപ്പിലും സമാനമായ വർധനവാണുണ്ടായത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാനിന് 11.99 യൂറോയും സ്റ്റുഡൻ്റ് പ്ലാനിന് 6.99 യൂറോയും ഫാമിലി പ്ലാനിന് 19.99 യൂറോയുമാണ് പുതിയ നിരക്ക്. യുകെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാനിന് 11.99 പൗണ്ടും ഫാമിലി പ്ലാനിന് 19.99 പൗണ്ടുമാണ് നൽകേണ്ടത്.

നിരക്ക് വർധനവിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ
സംഗീത ലൈസൻസിങ് ചെലവുകൾ വർധിച്ചതാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിരക്കുകൾ ഉയർത്താൻ കാരണമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ഏകദേശം നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ആപ്പിൾ മ്യൂസിക് ആഗോളതലത്തിൽ നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നത്. 2022 ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു ഇതിന് മുൻപ് നിരക്കുകൾ കൂട്ടിയത്. ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് വില വർധനവ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. 2024 അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ നിരക്ക് 99 രൂപയിൽനിന്ന് 119 രൂപയായി ഉയർത്തിയിരുന്നു. പ്രമുഖ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെല്ലാം നിരക്കുകൾ പടിപടിയായി ഉയർത്തുന്ന 'സ്ട്രീംഫ്ലേഷൻ' (streamflation) എന്ന പ്രവണതയുടെ ഭാഗമായാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ പുതിയ നീക്കത്തെയും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

എതിരാളികളുമായുള്ള മത്സരം
നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചെങ്കിലും പ്രധാന എതിരാളിയായ സ്പോട്ടിഫൈയെക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ആപ്പിൾ മ്യൂസിക് ഇപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഈ വർഷം ആദ്യം സ്പോട്ടിഫൈ അവരുടെ യുഎസ് പ്രീമിയം പ്ലാനിൻ്റെ നിരക്ക് 12.99 ഡോളറായി ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഏപ്രിലിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാനിൻ്റെ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ച യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക്കും നിലവിൽ ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്കിന് സമാനമായ നിരക്കിലാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സേവനം നൽകുന്നത് യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക് ആണ്.

ജിയോ സാവൻ, വിങ്ക് മ്യൂസിക്, സ്പോട്ടിഫൈ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ മത്സരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ആപ്പിളിന് മികച്ച സേവനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഉയർന്ന ഓഡിയോ നിലവാരവും പരസ്യങ്ങളില്ലാത്ത സംഗീത ആസ്വാദനവുമാണ് ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്കിനെ മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം, നിരക്ക് വർധനവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അധിക വരുമാനം കലാകാരന്മാർക്ക് കൈമാറുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആപ്പിൾ ഇതുവരെ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി ഉപയോക്താക്കളാണ് ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്.

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