കെട്ടിടങ്ങൾ 3D രൂപത്തിൽ, സ്ഥലപ്പേരുകൾ മലയാളത്തിലും: ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന മാറ്റങ്ങളുമായി ആപ്പിൾ മാപ്സ്
മലയാളം ഉൾപ്പെടെ പത്തിലേറെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിനൊപ്പം സ്ഥലപ്പേരുകൾ കാണിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ-ലാംഗ്വേജ് ലേബലുകളും ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ മാപ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : November 18, 2026 at 5:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ആപ്പിൾ മാപ്സിൽ വൻ അപ്ഡേറ്റുകൾ. ഇന്ത്യൻ റോഡുകളുടെ പ്രത്യേകതകളും പ്രാദേശിക ഭാഷകളും കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ എളുപ്പവും പ്രായോഗികവുമായ മാപ്പ് അനുഭവമാണ് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത്. 3D ലാൻഡ്മാർക്കുകൾ, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വാക്കിങ് ഡയറക്ഷനുകൾ, മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക ഭാഷാ പിന്തുണ എന്നിവയാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലെ എടുത്തുപറയേണ്ട ആകർഷണങ്ങൾ. ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ആപ്പിൾ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാനാകും. എഐ അധിഷ്ഠിത നാവിഗേഷൻ ടൂൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് പുതുക്കിയ ആപ്പിൾ മാപ്സ് എത്തുന്നത്. അതിനാൽ മാപ്പിലെ വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത വർധിക്കും. റോഡുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, പാർക്കുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ സേവനം ലഭ്യമാകുന്നത് സാധാരണക്കാരെ എളുപ്പത്തിൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ആപ്പിൾ മാപ്സ് ഉപയോഗം കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും
ഇന്ത്യയ്ക്കായി പൂർണ്ണമായും പുതിയൊരു ആപ്പിൾ മാപ്സ് പതിപ്പാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും, ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച അനുഭവം നൽകുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. റോഡുകൾ, ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സുകൾ, പാർക്കുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ മാപ്പിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ കാണാൻ ഈ അപ്ഡേറ്റ് സഹായിക്കും. യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ വിശദാംശങ്ങൾ മാപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ആപ്പിൾ പറയുന്നത്. അതായത്, തൂണുകൾ എവിടെയാണെന്നും, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു നഗരത്തിൽ പുതുതായി എത്തിച്ചേരുന്നവർക്കും വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്കും ഇത് ഏറെ പ്രയോജനകരമാകും.
മൾട്ടി-സ്റ്റോപ്പ് റൂട്ടിങ് ഫീച്ചർ
ഗൂഗിൾ മാപ്സിലേതുപോലെ, ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്ന 'മൾട്ടി-സ്റ്റോപ്പ് റൂട്ടിംഗ്' സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ട്. അതായത് പ്രധാന ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ മാപ്പിൽ സജ്ജീകരിക്കാം. ഇതിലൂടെ, ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി ആപ്പിൾ മാപ്സ് പറഞ്ഞുതരും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡ്രൈവിങിനിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലോ, റെസ്റ്റോറന്റിലോ, കോഫി ഷോപ്പിലോ കയറണമെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ സജ്ജീകരിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇടയ്ക്ക് കയറണമെങ്കിൽ നാവിഗേഷൻ നിർത്താതെ തന്നെ 'Add Stop' വഴി അവ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം.
പ്രാദേശിക ഭാഷാ പിന്തുണ
ഇംഗ്ലീഷിന് പുറമെ ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ഭാഷകളും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന 'ഡ്യുവൽ ലാംഗ്വേജ്' സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ട്. മലയാളം ഉൾപ്പെടെ 11 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിനൊപ്പം സ്ഥലപ്പേരുകൾ കാണിക്കുന്ന സൗകര്യമാണ് ഇത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡൽഹിയിലെ ഒരു സ്ഥലം തിരയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ലേബലുകൾ കാണാം. കൊച്ചിയിലെ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും, കൊൽക്കത്തയിലെ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും ബംഗാളിയിലും, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും മറാഠിയിലും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും.
ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് അറിയാനും ഈ അപ്ഡേറ്റ് സഹായിക്കും. ഇത് ഇതിനകം തന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്സിലുള്ള സൗകര്യമാണ്. കൂടാതെ, റോഡിലുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും, സിരി എഐ സംവിധാനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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